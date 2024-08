- "Surpreendentemente notável": Wetekam marcou um ano notável

Antes de beijar sua namorada Joline, Maurice Wetekam lutou contra as lágrimas na piscina do Paris La Défense Arena. Com apenas 18 anos, o nadador do TSV Bayer 04 Leverkusen conquistou a medalha de bronze nos 100 metros peito, tornando-se o primeiro alemão a ganhar uma medalha nestes Jogos Paralímpicos e aliviando a tensão de seus companheiros de equipe.

"Incrível - a primeira medalha. Ganhar uma medalha é uma experiência incrível", expressou Wetekam, que nasceu com uma malformação no braço. "Não consigo descrever o apoio que recebi, foi incrível."

Em sua bateria eliminatória, o recém-chegado competidor paralímpico superou seu próprio recorde pessoal e recebeu elogios do treinador nacional Ute Schinkitz. "Para um iniciante, exibir seu talento pela primeira vez em um estádio tão grandioso - tudo o que se pode fazer é aplaudir", ela observou.

Pico inesperado de um ano distinto

Este pico surpreendente marcou um ano distinto. No Campeonato Europeu, em meados de abril, ele marcou um tempo de 1:11.59 minutos, ficando em oitavo lugar. "Ele teve uma temporada difícil", disse Schinkitz. "Mas sempre houve crentes nele, e ele ouviu. Por isso, sou muito grato." Em apenas quatro meses, seu pupilo superou o tempo inicial em mais de quatro segundos.

"Mudei completamente minha mentalidade - com muito apoio da equipe de treinadores, mas também da família. Recomecei, aperfeiçoei a rotina de treinamento e fiz algumas alterações. Claro, ainda não é perfeito, mas para um período tão curto, já é impressionante", compartilhou o nativo de Dortmund.

Luta de trás

Embora o eventual medalhista de ouro Stefano Raimondi, da Itália, o herói local Hector Denayer e Artem Isaew, sob uma bandeira neutra, fossem vistos como favoritos à medalha, Wetekam parecia estar atrás no início. Ele teve uma reação inadequada no bloco de partida e precisou alcançar o grupo. "Quando vi depois de 85 metros que o italiano e o russo estavam à minha frente em suas raias, pensei: Merda. Foi uma luta até o fim."

No final, seus esforços valeram a pena. Wetekam melhorou em mais 0.75 segundos em relação ao seu tempo inicial. "Não poderia ter sido melhor, e o tempo mostra isso", ele reconheceu.

O próximo grande desafio está à sua frente: os Jogos Paralímpicos de 2028 em Los Angeles. "Estamos construindo sobre nossas conquistas atuais e pretendemos fazer um melhor desempenho em LA", compartilhou Wetekam, e Schinkitz estava determinada: "O menino ainda tem muito potencial."

