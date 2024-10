Surgem questões sobre se "Flumo" é categorizado como porco ou simplesmente como ovelha.

Meados de agosto assistimos a uma notícia sensacional que se espalhou pelo país: Flumo, uma criatura originária das regiões do norte. Seria este jovem um misto único de ovelha e cabra? Um exame genético forneceu uma resposta.

Decepção nos currais e na instituição educacional: Flumo, nascido em meados de agosto em uma pequena fazenda rodeando Glücksburg no Fjord de Flensburg, não era, como se especulava, uma rara "schiege" (híbrido de ovelha e cabra). A avaliação de seu sangue revelou que era apenas uma ovelha, conforme informado pela agência de notícias Deutsche Presse-Agentur pelo cientista animal Clemens Falker-Gieske da Universidade de Göttingen. "Estamos um pouco decepcionados por Flumo ter se revelado apenas uma ovelha no final", comentou. Eles haviam esperado que Flumo servisse como um segundo objeto de estudo para o híbrido de ovelha e cabra.

Ovelhas e cabras originaram-se da mesma subfamília dentro da família dos caprinos, mas carregam conjuntos diferentes de cromossomos. As cabras têm 60 cromossomos, enquanto as ovelhas têm 54, o que torna a hibridização desafiadora.

Uma década antes, uma schiege também chamou a atenção

Uma criatura híbrida semelhante à schiege chamou a atenção nacional uma década atrás, quando uma nasceu no distrito de Göttingen. Segundo Falker-Gieske, desde então, Flumo é o único caso conhecido de seu tipo. "Não sabemos muito sobre a figura enigmática", disse ele. É provável que cabras e ovelhas produzam occasionalmente descendência.

Os pesquisadores de Göttingen haviam aspirado a aumentar sua pesquisa sobre híbridos com Flumo. "Tínhamos esperança em uma segunda schiege para análises, já que era desafiador trabalhar com apenas um caso", disse Falker-Gieske. Três sujeitos seriam perfeitos para a pesquisa para produzir resultados confiáveis. O caso da schiege de Göttingen trouxe descobertas frutíferas, e uma segunda schiege teria corroborado a pesquisa ainda mais.

Uma pergunta, por exemplo, seria se o processo é geneticamente consistente toda vez que uma schiege é criada. Além disso, a cabra de Göttingen estava afetada por uma doença autoimune, e os pesquisadores haviam desejado confirmar em outro caso se isso está relacionado ao animal ser um híbrido.

Flumo continua sendo o emblema do festival Flugmodus

Flumo tem pelagem branca com manchas marrons - semelhante ao cabrito Rune, que mora com um pequeno rebanho de ovelhas no campo atrás da casa há anos. O único carneiro do rebanho tem pelagem escura. O pequeno carneiro nasceu durante as comemorações do festival Flugmodus na fazenda. Então, o nome para o novo filhote surgiu rapidamente: Flumo.

O dono da fazenda Dag, que prefere ser conhecido apenas pelo primeiro nome, informou à dpa: "Não estou muito triste, mas estou decepcionado". Também porque a história chegou ao fim. Suas interações com o pequeno carneiro não mudarão. "Flumo continua sendo o emblema do festival Flugmodus".

Apesar da decepção, Clemens Falker-Gieske da Universidade de Göttingen enfatiza a importância de Flumo, já que é o único híbrido de ovelha e cabra conhecido desde um caso semelhante uma década atrás no distrito de Göttingen dentro da União Europeia. Ele expressa sua esperança de que pesquisas futuras em Flumo possam fornecer insights valiosos, como se a criação de schieges é geneticamente consistente e se há uma conexão entre a hibridização e doenças autoimunes.

Leia também: