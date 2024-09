Surgem novas informações sobre a ferramenta do crime e a admissão de uma cassete incriminatória.

Recentes descobertas da investigação sobre o ataque a faca em Solingen revelaram informações intrigantes. Durante uma sessão à porta fechada do Comitê do Interior do parlamento estadual, o ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul, revelou que a faca usada no ataque foi comprada pelo suspeito em uma loja local no mesmo dia.

Ao mesmo tempo, a polícia voltou a procurar o segundo telefone desaparecido do suspeito.

De acordo com Reul, imagens das câmeras de vigilância da loja mostram o suspeito comprando a arma e carregando um telefone ainda não localizado. As autoridades isolaram uma área em Solingen para a busca desse telefone. Infelizmente, um telefone encontrado anteriormente foi destruído antes, Reul mencionou.

Autoridades retiram vídeo da reivindicação

O telefone mencionado foi encontrado em um campo, e as agências de aplicação da lei ainda estão procurando o segundo smartphone e um relógio através do portal "Procurado" da polícia da Renânia do Norte-Vestfália.

Durante a reunião confidencial dos políticos do interior no parlamento estadual, Reul revelou detalhes adicionais sobre um vídeo de reivindicação distribuído através dos canais da organização terrorista do IS: O vídeo foi filmado em Solingen. No entanto, as autoridades de segurança retiraram o vídeo da circulação. As autoridades ainda estão investigando como o arquivo de vídeo chegou do atacante ao IS.

O brutal ataque a faca motivado pelo islã em Solingen resultou na triste perda de três vidas e deixou oito pessoas feridas. O suspeito do ataque, Issa Al H., um sírio de 26 anos, foi preso sob acusação de homicídio e permanece detido. O ataque ocorreu há quase cinco semanas, durante a noite de 23 de agosto, em um festival da cidade.

