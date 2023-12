Superliga Europeia: O tribunal de topo da UE vai pronunciar-se sobre o polémico caso do futebol

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) vai pronunciar-se sobre a questão de saber se dois dos principais organismos que regem o futebol - a FIFA e a UEFA - estavam legalmente autorizados a bloquear a formação da controversa liga separatista em 2021. O caso foi remetido para o TJUE por um tribunal de Madrid.

O processo "anti-monopólio" da ESL contra a UEFA procura determinar se a sua posição "dominante" no futebol do continente é legal, de acordo com o diretor executivo da A22 Sports Management, Bernd Reichart.

A A22 foi criada para "patrocinar e ajudar na criação da nova Superliga Europeia", segundo o seu sítio Web.

"Todas as ligas nacionais são operadas e geridas pelos próprios clubes participantes. Só a nível europeu é que os clubes não têm voto na matéria", afirmou Reichart num vídeo recentemente publicado no sítio Web da A22.

"Mas acreditamos firmemente no tribunal e nas leis da União Europeia que o orientam".

A CNN contactou a FIFA e a UEFA para obter comentários antes da decisão de quinta-feira.

Um colapso de 48 horas

A 18 de abril de 2021, 12 dos maiores, mais bem sucedidos e financeiramente mais poderosos clubes da Europa anunciaram a sua intenção de romper com o atual formato de competição da UEFA e criar uma Super Liga. A ideia era garantir a 15 clubes um lugar na competição de 20 equipas em cada época, independentemente do desempenho em campo.

As 20 equipas seriam compostas pelos 12 membros fundadores, bem como por três outros clubes permanentes sem nome e cinco outros que se qualificariam todos os anos.

No entanto, após a oposição veemente dos adeptos e do público em geral - com muitos a dizerem que se tratava de uma tomada de poder destinada a garantir o estatuto e as receitas dos membros fundadores da Superliga - os planos foram abandonados apenas 48 horas depois, embora os gigantes espanhóis Real Madrid e Barcelona continuem empenhados no projeto.

O Arsenal, o AC Milan, o Chelsea, o Atlético de Madrid, o Inter de Milão, o Liverpool, o Manchester City, o Manchester United e o Tottenham Hotspur retiraram-se do projeto da ESL, mas foram posteriormente penalizados financeiramente pela UEFA.

Em julho de 2023, a Juventus da Serie A - um dos 12 membros fundadores - afirmou num comunicado que o clube tinha "iniciado o procedimento" para se retirar da ESL, mas que "nos termos dos termos contratuais aplicáveis, a sua saída só será concluída e efectiva se previamente autorizada pelo Real Madrid, FC Barcelona".

"Modelo desportivo europeu

A UEFA tentou proibir o Real, o Barça e a Juve de competir na Liga dos Campeões, mas uma decisão do tribunal espanhol obrigou a UEFA a suspender o processo disciplinar em junho de 2021.

Em dezembro de 2022, um parecer não vinculativo da UE do advogado-geral Athanasios Rantos no TJUE afirmou: "As regras da FIFA-UEFA segundo as quais qualquer nova competição está sujeita a aprovação prévia são compatíveis com o direito da concorrência da UE".

O parecer também subl inha que, embora os clubes da Super League possam criar a sua própria competição, não poderão exigir a participação nas competições da FIFA e da UEFA se ambos os organismos recusarem o seu consentimento. Consequentemente, as sanções aplicadas aos clubes da Super League estariam em plena conformidade com a legislação comunitária.

Na altura, a UEFA emitiu uma declaração congratulando-se com o parecer de Rantos.

A UEFA afirmou que se tratava de "um passo encorajador no sentido de preservar a atual estrutura de governação dinâmica e democrática da pirâmide do futebol europeu... [ao mesmo tempo que reforça] o papel central das federações na proteção do desporto, defendendo os princípios fundamentais do mérito desportivo e do livre acesso entre os nossos membros".

No entanto, o advogado Jean-Louis Dupont, que está a aconselhar o A22, disse à CNN Sport, por e-mail, que o parecer de Rantos tinha sido "contradito" num outro caso que envolvia a UEFA, o clube de futebol belga Antuérpia e as regras de livre circulação da UE.

De acordo com Dupont, a opinião de Maciej Szpunar, primeiro advogado-geral do Tribunal de Justiça, sobre esse caso, "em substância (...) afirmava que nenhum artigo dos Tratados da UE confere à UEFA um mandato para aplicar qualquer 'modelo desportivo europeu'".

"E que a UEFA está sujeita a um conflito de interesses permanente, uma vez que é, ao mesmo tempo, um operador comercial e um regulador do próprio mercado que domina comercialmente", acrescentou Dupont sobre o parecer de Szpunar, que foi emitido em março de 2023.

O TJUE deverá emitir o seu acórdão final na quinta-feira.

Concurso renovado

Em fevereiro deste ano, os organizadores da ESL revelaram uma competição renovada com "60 a 80 equipas".

Os esforços renovados para reavivar a ESL pela A22 seguem uma decisão do Tribunal Superior de Madrid no início de 2023 de restaurar a injunção emitida em 2021 para proteger a Super League, os seus clubes e participantes das sanções da UEFA, da FIFA e das suas federações e ligas afiliadas.

"A UEFA e a FIFA gozam de um monopólio autoproclamado sobre o futebol de clubes transnacional", disse Dupont em seu e-mail para a CNN antes da decisão de quinta-feira. "A porta está fechada: não há acesso ao mercado para mais ninguém para além deles.

"A questão fundamental é: será que vão continuar a usufruir desse monopólio a 21 de dezembro? Ou será que o TJCE vai abrir a porta, de uma forma ou de outra?"

Fonte: edition.cnn.com