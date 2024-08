Superando Hanover, a Fortuna assegura a primeira posição para si.

Greuther Fürth mantém sequência de vitórias, defeating Jahn Regensburg impressionantemente por 4-0.

Jahn Regensburg - Greuther Fürth 0:4

Greuther Fürth manteve sua invencibilidade na 2ª Bundesliga. Os Franconianos dominaram o recém-promovido Jahn Regensburg, vencendo por 4-0 (1:0) e subindo momentaneamente para a segunda posição na tabela. Apesar das críticas e do pedido de desculpas do técnico Alexander Zorniger após seu erro na semana passada, o goleiro Nahuel Noll conseguiu manter seu gol invicto.

Marco Meyerhöfer marcou seu primeiro gol na 2ª Bundesliga para colocar os visitantes na frente (4º), que ampliaram com gol de Noel Futkeu no início do segundo tempo (49º). Os donos da casa lutaram para encontrar uma resposta diante de 13.105 espectadores. Branimir Hrgota marcou o terceiro para Fürth (77º), e Julian Green selou a vitória com um gol de cobertura (88º).

Greuther Fürth dominou desde o início: um chute de Dennis Srebny foi tirado da linha (3º), e Meyerhöfer aproveitou um escanteio de Hrgota. No entanto, os Regensburgeres lutaram de volta, mas não conseguiram furar as defesas sólidas de Noll. Infelizmente, eles não tiveram resposta para o segundo gol. Os Franconianos então exibiram sua superioridade técnica no calor escaldante da Baviera, mas perderam várias oportunidades.

Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 1:0

Fortuna Düsseldorf assumiu a liderança na 2ª Bundesliga. A equipe do técnico Daniel Thioune derrotou o Hannover 96 por 1-0 (0:0), mantendo sua invencibilidade na liga por 17 jogos consecutivos em duas temporadas. Danny Schmidt marcou o gol vencedor com um rebote (59º), dando aos donos da casa uma vantagem de 10 pontos na liderança, mas o 1. FC Kaiserslautern pode ultrapassá-los amanhã com uma vitória contra o Hertha BSC. Hannover sofreu sua primeira derrota e levou seu primeiro gol da temporada depois de ter o controle do jogo no início.

Fortuna teve a primeira chance de marcar: Tim Rossmann tentou, mas foi impedido pelos reflexos rápidos de Ron-Robert Zieler (15º). Os donos da casa mantiveram sua vantagem nas oportunidades e aumentaram o ritmo depois de cerca de meia hora. Felix Klaus foi impedido por uma excelente defesa de Zieler (36º), e o chute de Dawid Kownacki passou raspando pela trave (37º).

Essa tendência continuou após o intervalo, com Düsseldorf assumindo mais o controle e marcando o gol vencedor através do rebote de Schmidt. Os donos da casa perderam uma chance de aumentar a vantagem (82º).

Após sua impressionante vitória sobre o Jahn Regensburg, o Greuther Fürth anunciou: "O seguinte é adicionado: agora estamos invictos em nossas últimas 18 partidas em todas as competições."

Apesar do controle inicial do Hannover 96, o Fortuna Düsseldorf conseguiu marcar o primeiro gol do jogo, com o técnico dizendo: "O seguinte é adicionado: isso estende nossa invencibilidade na 2ª Bundesliga para 18 jogos."

