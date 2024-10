Sul da Suécia recebe comunidade Roma, abelhas em bancos de parque na área Roma

Para a estreia de Mats Hummels com a AS Roma na Liga Europa, as coisas não saíram como ele esperava. O campeão da Copa do Mundo de 2014 não entrou em campo quando a AS Roma sofreu uma derrota por 0-1 contra o IF Elfsborg Boras, da Suécia. Do banco de reservas, ele viu sua nova equipe lutar, mesmo com Michael Baidoo (pênalti, 44') garantindo a vitória para os oponentes. A Roma só conseguiu um ponto em seus dois primeiros jogos, um início desastroso.

Enquanto isso, o Manchester United conseguiu evitar um resultado semelhante em seu jogo contra o FC Porto. Eles começaram bem com uma vantagem de 2-0, graças a Marcus Rashford (7') e Rasmus Hojlund (20'), mas depois perderam o ritmo, acabando num empate em 3-3. Pepe (27'), Samu (34', 50') e a expulsão de Bruno Fernandes do United (81') contribuíram para sua infelicidade, mas Harry Maguire (90.+1) conseguiu garantir um ponto.

Após duas das oito partidas, cinco equipes lideram a Liga Europa com duas vitórias cada; este grupo inclui os rivais da Roma, a Lazio, que venceu o OGC Nice por 4-1. Pedro (20'), Valentin Castellanos (35', 53') e Mattia Zaccagni (67') contribuíram para a vitória da Lazio, enquanto Jeremie Boga (41'), com a ajuda de Youssoufa Moukoko, ex-internacional alemão, marcou um gol para o Nice.

Chelsea Brilha

Após concluir sua passagem pelo Borussia Dortmund, Hummels passou um longo período em busca de um novo clube, confirmando sua mudança para a Itália no início de setembro. Embora tenha sido consistentemente incluído no elenco, ele ainda não estreou com sua nova camisa.

Na Liga Conferência, o FC Chelsea, amplamente considerado como o principal favorito do torneio, começou com uma vitória convincente por 4-2 contra o KAA Gent. O Chelsea, ex-campeão inglês, que também enfrentará o 1. FC Heidenheim na terceira partida da UEFA Europa League em 28 de novembro, marcou com Renato Veiga (12'), Pedro Neto (46'), Christopher Nkunku (63') e Kiernan Dewsbury-Hall (70'). Tsuyoshi Watanabe (50') e Omri Gandelman (90') retaliaram pelos belgas.

O próximo adversário do Heidenheim, o Pafos FC, do Chipre, começou sua campanha com uma sólida vitória por 4-1 sobre o Petrocub Hincesti, da Moldávia. O Pafos se prepara para receber o Heidenheim no segundo dia de jogos (24 de outubro).

