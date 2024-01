Sujidade, perigo e muito, muito ar: Bem-vindo ao Red Bull Imagination

As rampas mais vertiginosas dão lugar às curvas mais acentuadas, um cartaz gigante surge sobre uma enorme berma, enquanto um contentor de transporte fornece uma rampa de descolagem para o mais implausível dos saltos.

Se tudo isto soa a fantasia, é porque foi assim que esta pista começou: esta é a Red Bull Imagination, um voo de fantasia descomprometido diretamente da mente da estrela do dirt bike Tyler Bereman, concebido para testar os limites dos melhores pilotos do mundo.

Tudo na minha cabeça

"Tenho tudo na cabeça", diz o jovem de 30 anos à CNN Sport, sorrindo por baixo de uma mecha de cabelo louro e de um boné de basebol. "Começámos sem nada, apenas com uma colina rolante".

Uma equipa de sete homens trabalhou durante três semanas com tractores e equipamento de terraplanagem para construir o primeiro campo Imagination em 2020. Sob a direção de Bereman, os construtores tiveram a liberdade de construir o que quisessem, "tirando partido de características de outros desportos de ação", explica.

O californiano anda de mota desde que era apenas uma criança, e esta variante do desporto é uma das que ajudou a definir.

"Cresci a correr de mota e a fazer supercross e motocross em estádios, mas depois acabei por me magoar demasiado e tive de me afastar disso", explica. "Obviamente, no motocross, há o estilo livre, onde se fazem saltos e truques e tudo isso, e eu fiquei entre esses dois géneros. Em última análise, é o que eu chamaria de Freeriding".

Como o snowboard de fundo

Há paralelismos entre o snowboard e o skate, onde Bereman concentrou a sua carreira. "A maior coisa com que posso relacionar isto, para o público externo, é que existe o snowboard de competição e depois, tipo, o snowboard de campo, ou seja, andar na neve e nas colinas, e o mesmo acontece com o skate de rua, existe o skate de competição e depois o skate de rua, em que as pessoas andam na rua a filmar."

Para Bereman, o freeride tem tudo a ver com a pura liberdade de andar de bicicleta. "É ter a nossa própria forma de expressão através das nossas motas de terra e sermos capazes de ir lá para fora e divertirmo-nos e encontrar saltos e, em última análise, sermos livres na nossa mota de terra."

Os eventos Red Bull Imagination levam isto ao extremo. Após o sucesso da estreia de 2020, nove pilotos voltaram a Fort Scott, no Kansas, para o seu sucessor de 2021 - onde a mente de Bereman levou a pista para fronteiras ainda mais selvagens.

"Nós meio que ficamos sem tempo para construir tudo o que queríamos [em 2020], então, após o primeiro ano, a pista ficou lá e não foi tocada por um ano consecutivo. O objetivo para o segundo ano era voltar e continuar a acrescentar opções e opções e opções a todos os saltos, para criar mais ou menos um skatepark de terra."

'Muito maior do que eu pensava'

Um piloto que regressou para mais foi Ryan Sipes, uma lenda do flat track e do supercross, e campeão mundial de 2019 do International Six Days Enduro.

"Eu achava que sabia o que esperar, mas quando chegámos lá em 2020, foi como, 'Uau, isto é tão grande, é muito maior do que qualquer coisa que eu já vi'", disse Sipes, de 37 anos, à CNN Sport. "Por isso, ao chegar a este ano, é como se disséssemos: 'Já sabemos o quão grande era, quanto maior podem ser?' Bem, eles foram muito maiores do que eu pensava que poderíamos ir."

Sipes diz que foi atraído para o evento Imagination pela perspetiva de experimentar algo novo. "Cavalguei toda a minha vida, desde os três anos de idade, e poder aprender algo novo e, ao mesmo tempo, competir com os melhores do mundo, é um desafio fixe para mim e dizer: 'Deixem-me descobrir isto, deixem-me ir ver estes tipos, conviver com estes tipos'."

Mas com as suas capacidades aperfeiçoadas mais perto do chão, admite que se preocupava em aguentar-se com os pilotos habituados a truques e saltos ultrajantes.

"Não consigo fazer os truques que eles conseguem fazer, não consigo fazer backflip, nem sequer consigo lançar os chicotes como eles conseguem", sorri o veterano. "Só tentei fazer a linha mais fixe que consegui.

"A pista do ano passado era uma pista, era: 'Ei, estás a ir mais ou menos nesta direção', e podias variar um pouco, mas era mais ou menos assim, é assim que deves ir", continua. "Este ano não houve nada disso, foi mais ou menos assim: 'Há um monte de saltos e algumas curvas, descobre e faz o que quiseres'."

Grandes saltos trazem grandes riscos

À medida que as rampas e as características da pista aumentavam, também aumentavam os riscos para os pilotos, e Bereman admite que a segurança estava no topo das suas preocupações.

"O céu é o limite no que diz respeito à criatividade, mas no final do dia, com essa criatividade, a segurança é fundamental", afirma. "Em última análise, o que fazemos não é seguro de forma alguma, por isso essa foi a principal preocupação, tentar torná-lo o mais seguro possível, mas, obviamente, criar novas funcionalidades e coisas que nunca se viram antes."

Sipes proporcionou aos seus colegas pilotos o maior momento de coração na boca quando a sua mota parou misteriosamente em pleno ar, obrigando-o a saltar a meio do salto e a atirar-se para o chão, com a sua máquina perigosamente perto dele.

"É uma espécie de cenário de pesadelo, os saltos são tão grandes e não é só a distância, mas também a altura a que se chega nestes saltos", explica Sipes. "Acho que estou a adivinhar por baixo quando digo que estava provavelmente a 35 pés do chão naquele salto, por isso é um longo caminho para cair... é mesmo muito alto, mesmo saltar para a água daquela altura é um pouco assustador.

Naquele momento, temos provavelmente meio segundo para decidir se vamos sair ou saltar - e nem sempre é melhor saltar, muitas vezes é melhor aguentar - mas, naquele momento, pensei: "Esta mota vai bater-me no corpo se não me afastar dela."

Milagrosamente, saiu praticamente ileso. "Estava muito dorido e, sinceramente, bastante assustado com aquilo, mas ainda tínhamos o dia da competição, por isso tinha de voltar a montá-la e partir."

É um cartaz, está a 15 pés do chão

Entre as partes mais selvagens da pista estava um cartaz que os pilotos usavam como ponto de contacto vertical em pleno ar. "O passeio na parede foi uma das coisas mais loucas. É um cartaz, está a 15 pés do chão, tem 15 pés de altura e 25 pés de comprimento", recorda Bereman. "Foi bastante assustador porque não é algo que façamos todos os dias."

Sipes estava cheio de admiração pela habilidade de Bereman. "Ele é um dos tipos mais talentosos que já vi numa mota, e parte disso é a sua capacidade de avaliar a velocidade a que deve atingir uma coisa quando nunca a atingiu antes", sorri, de olhos arregalados.

Muitos destes saltos não têm meio termo, é ir até ao fim ou nem sequer passar por cima, e a sua capacidade de dizer: "Acho que vou em segunda velocidade e três quartos do acelerador", e ele consegue, e é fantástico ver isso."

O evento Red Bull Imagination foi uma competição, com os pilotos a serem avaliados em termos de estilo por um júri atento. No final, Axell Hodges foi coroado o vencedor, seguido pela estrela dos X-Games Colby Raha e pelo próprio Bereman em terceiro. Mas embora competir fosse importante, o consenso parecia indicar um tipo diferente de atmosfera.

"A vibração era fantástica", sorri Bereman. "Quando se trata de corrida ou estilo livre, somos quase criados para vencer o nosso concorrente; com o freeride, estamos todos juntos nisto e alimentamo-nos uns aos outros."

"Foi a semana mais divertida que tive numa moto de terra", concorda Sipes. "Tenho andado de moto toda a minha vida e já fiz algumas coisas muito fixes, mas em termos de diversão esta é a melhor."

Por seu lado, Bereman já está a pensar no evento do próximo ano. "Esta é uma nova faixa no nosso desporto", diz ele. "É um trabalho em curso, estamos a aprender à medida que avançamos, e todos os anos que o fazemos, retiramos coisas que aprendemos e que poderíamos fazer melhor, e depois tentamos implementá-las no ano seguinte.

"Esperamos que, se tudo correr bem, possamos voltar com o 3.0 e continuar a construir."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com