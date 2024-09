20:15, ProSieben, Creed III: A Luta do Descendente de Rocky, Drama de Boxe

- Sugestões para a TV de domingo:

O campeão de boxe Donny Creed (Michael B. Jordan) mantém uma vida tranquila em Los Angeles com a família, trabalhando como promoter. No entanto, seu amigo de infância Damon (Jonathan Majors) reaparece após passar anos na prisão, buscando uma chance de lutar pelo título mundial. Desconhecendo as verdadeiras intenções de Damon além da riqueza e fama, a vida de Donny fica tumultuada.

20:15, Das Erste, Lei & Tirania: Assassinato, Crime

Os investigadores Falke e Grosz são designados para uma missão de alta prioridade: o adolescente Eduardo Mendes (Riccardo Campione), de 17 anos, desapareceu misteriosamente de uma escola elite que atende aos filhos de políticos influentes e magnatas. O pai de Eduardo serve como embaixador de uma nação opressora liderada por um líder controverso conhecido por prender críticos e torturar jornalistas. A namorada de Eduardo, Hanna (Valerie Stoll), e seu melhor amigo, August (Anselm Ferdinand Bresgott), têm opiniões conflitantes sobre as intenções de Eduardo, com Hanna temendo o pior enquanto August assume que Eduardo apenas quer evitar as atividades cerimoniais da visita de estado.

20:15, RTL dois, Amor Inseguro: A Comédia, Comédia

Sentindo-se negligenciada em plataformas de namoro, ignorada em bares e segregada na seção plus size de butiques de luxo, Renee (Amy Schumer) acredita que sua aparência mediana é a causa de seu rejeição romântica. Após um acidente na academia e uma lesão na cabeça, ela ganha uma autoconfiança extraordinária que a deixa se sentindo invencível. Desejando saber por quanto tempo essa nova confiança duraria.

20:15, ZDF, Primavera: Um Dia de Desenrolar, Drama

Katja Baumann (Simone Thomalla) ajuda uma família que passou por um passado traumático: sua filha adolescente Marie (Lara Tabea Güntzel) desapareceu sem deixar vestígios e nunca foi encontrada. Desesperados para manter a esperança viva, a mãe de Marie, Frederike (Barbara Romaner), e o irmão Theo (Valentin Just) acreditam que Marie pode um dia retornar. À medida que a saúde de Frederike piora, Katja assume o cuidado de Theo, percebendo que ele envelheceu prematuramente, tendo que assumir responsabilidades muito além de sua idade desde sempre. Ela pode oferecer ajuda renovada à família?

