20:15, Das Erste, Homicídio em Vista Alta: Marie Tropeça, Série de Crime

- Sugestões diárias da televisão

Marie Gabler (Katharina Wackernagel) acorda suando após um pesadelo angustiante: Gisbert (Kai Schumann) está morto! No entanto, mesmo na vida real, ela tem muito o que lidar: os papéis do divórcio do seu ex-marido chegaram, e Heino (Sebastian Schwarz) e Jenny (Eva Bühnem) estão pressionando pelo treinamento obrigatório de tiro. Quando as coisas não poderiam ficar mais complicadas, Gisbert quer reconciliar seus mal-entendidos do passado e exige uma confissão sincera dela. Dividida entre seus sentimentos, ela adiaria e Gisbert partiria desapontado. Em seguida, um incidente desastroso ocorre - será que isso é a materialização do seu pesadelo temido? Presa em um loop temporal interminável, Marie deve se libertar para salvar Gisbert.

20:15, kabel eins, Dia da Bastilha: Dia do Terror, Suspense de Ação

Um ladrão descuidado (Richard Madden) se depara com uma situação perigosa ao roubar a bolsa de uma mulher e jogá-la casualmente na multidão. Instantes depois, uma explosão colossal occurs, causando muitas vítimas. O operador da CIA Sean Briar (Idris Elba) assume a responsabilidade de prender o suposto agressor, mas logo começa a questionar sua culpa. Ao lançar uma caçada humana pelos verdadeiros responsáveis pelo desastre, ele descobre uma rede complexa de conspiração.

20:15, ZDFneo, Esquadrão Fortificado: Esmagado, Crime

Carsten Niemeyer (Mario Klischies) cai da varanda após uma visita ao apartamento, sem testemunhas. A equipe decidida assume a investigação. Otto (Florian Martens) e Linett (Stefanie Stappenbeck) descobrem que Niemeyer fechou o negócio rapidamente subornando o corretor de imóveis. Com a vingança como uma possível motivação, os investigadores se concentram no principal suspeito. Logo, um supervisor de jardim de infância responsável pela distribuição limitada de vagas é morto.

20:15, Tele5, A Moeda Mais Valiosa do Medo: Crypto, Suspense

Marty (Beau Knapp) é enviado para uma cidade remota após estragar um negócio lucrativo na Wall Street devido ao seu excesso de trabalho. Enquanto sua família trabalha na fazenda, ele é encarregado de examinar as transações do banco local. À medida que cada fio desenterrado revela uma teia de engano, Marty é sugado para um turbilhão de moedas digitais, crime organizado e envolvimentos familiares, transformando-o de um investigador em um fugitivo procurado.

20:15, RTL, Quem Quer Ser um Milionário? A Semana de $3 Milhões, Programa de Quiz

A extravagância de $3 milhões continua. Por três noites consecutivas, os concorrentes se enfrentam com Günther Jauch em sua busca por um lugar na grande final de quinta-feira, novamente lutando pelo maior prêmio do show - $3 milhões. Qual concorrente vai aproveitar essa oportunidade dourada? Qualquer coisa pode acontecer.

Leia também: