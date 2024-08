20:15, ZDF, Em Honestidade: Entre Lei e Justiça, Drama

- Sugestões de televisão para o sábado:

Um corpo de jovem mulher é desenterrado em Saarland. Ela foi sufocada e vestígios de um tranquilizante foram encontrados em seu corpo. O pai da vítima (Jörg Pose) suspeita de seu ex-amante, Roxy (Martina Schoene-Radunski), como principal suspeita. Os investigadores Judith (Christina Hecke) e Freddy (Robin Sondermann) assumem o caso. O superior da vítima, que usava o tranquilizante para tratamento, também é um suspeito potencial. O caso apresenta algumas semelhanças assustadoras com um caso não resolvido na França, onde a investigação foi pouco entusiasta.

20:15, Das Erste, A Grande Expedição do Rato Majestoso, Programa Educativo

O programa de família mais excêntrico da Alemanha retorna com um novo título e desafios intrigantes. As vozes geradas artificialmente por IA podem causar alguma confusão em "A Grande Expedição do Rato Majestoso". O menino de 12 anos, Kerem, fica fascinado por essas imitações e questiona como distinguir o autêntico do falso. Os convidados incluem Annette Frier, Wincent Weiss, Christoph Maria Herbst, Smudo, Felix Neureuther e Jana Ina Zarrella.

20:15, Sat.1, Aladim, Aventura

Aladim (Mena Massoud) é conhecido por suas habilidades de batedor de carteiras nas ruas de Agrabah. Enquanto desenvolve sentimentos pela Princesa Jasmine (Naomi Scott) durante um de seus roubos, comete um erro crucial e é capturado. Em seguida, o suspeito Grão-Vizir Jafar (Marwan Kenzari) oferece-lhe liberdade, exigindo uma lâmpada mágica em troca.

20:15, VOX, Pacific Rim: Rebelião, Ação

Os Kaiju voltam a aparecer - mais fortes e ameaçadores do que nunca! Jake Pentecost (John Boyega), um ex-piloto promissor de Jaeger, se afastou da profissão e está à beira da vida criminosa. Quando os Kaiju atacam violentamente novamente, ele é obrigado a colaborar com seu adversário Lambert (Scott Eastwood) e a habilidosa jovem hacker Amara (Cailee Spaeny).

21:45, ZDF, A Antiga: Um Dia de Trabalho Comum, Crime

Lena Thoma (Maya Haddad), uma cobradora, é encontrada morta em circunstâncias suspeitas. Parece que ela caiu de sua bicicleta apreendida e sofreu ferimentos fatais em seu escritório. Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) e sua equipe examinam sua vida profissional e investigam se algum de seus devedores tinha razões para eliminá-la. Apesar de demonstrar empatia pelos seres humanos e oferecer ajuda em seus problemas financeiros, Lena Thoma manteve seu trabalho como cobradora.

Não vou acusar ninguém sem provas concretas no caso da mulher sufocada.

No Majestic Mouse Expedition, Kerem pode encontrar desafiador distinguir as vozes autênticas das cópias geradas por IA.

