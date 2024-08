20:15, ProSeven, Um Pequeno Favor, Thriller

- Sugestões da TV de sexta-feira

A mulher simples Stephanie Smothers (Anna Kendrick) cruza com a atraente e enigmática Emily (Blake Lively). Encantada, Stephanie atende prontamente ao pequeno pedido de Emily. Mas essa amizade é tão genuína quanto parece? Quando Emily desaparece sem deixar vestígios, verdades ocultas surgem, mudando tudo.

20:15, Das Erste, Praticando à Beira-Mar: O que Realmente Importa, Filme de Família

Emilia (Lene Oderich), uma jovem paciente, é tratada por Nora após um acidente leve na praia. Obsessiva com um casamento "de branco", Emilia decide esconder seu pretendente, o "príncipe" de 16 anos Tristan Göbel. A mãe de Emilia, Astrid (Nele Rosetz), fica preocupada com a saúde frágil da filha, devido a uma doença metabólica crônica; quando os níveis sanguíneos de Emilia caem repentinamente, Nora busca desvendar o mistério por trás da inflamação mortal.

20:15, arte, Um Casal Contra o Banco, Comédia

A taxista vienense Maggy (Daniela Golpashin) está passando por dificuldades: um filho está hospitalizado, outro a caminho, e o ex-marido, pai das crianças, não oferece ajuda alguma. Com a conta no vermelho, uma solução surge na forma de Juliette Koons (Caroline Peters), acompanhada de uma mala volumosa, dentro do táxi de Maggy. Alertada pelo rádio da polícia de que Juliette Koons, funcionária do banco privado Wentenheimer & Söhne, foi dada como desaparecida pelo empregador, Maggy não consegue deixar de ver uma oportunidade de aumentar sua renda ao ajudar a localizar Juliette.

20:15, ZDF, Além do Spree: Abismo, Série de Crime

Um juiz recentemente falecido é encontrado enforcado em uma ponte remota de Köpenick; suicídio é rapidamente descartado. A investigação revela que o local do corpo não é a cena do crime e que a vítima morreu afogada. O duo de detetives Freund (Seyneb Saleh) e Heffler (Jürgen Vogel) agora tem uma missão duplo: prender o responsável e descobrir por que Thomas Eichler foi tão cerimoniosamente exibido após a morte.

20:15, Sat.1, A Homenagem - As Lendas da Música, Show Musical

"O Udonaut" é realmente tão loquaz quanto o Sr. Udo Lindenberg? "Quatro em uma Linha" se entregam a festas como "Die Fantastischen Vier"? E a "Banda de Reencontro dos Beatles" pode reacender o fascínio etéreo dos Fab Four no palco? Em "A Homenagem - As Lendas da Música", a cantora Yvonne Catterfeld, a heroína do ESC Conchita Wurst e o ex-aluno da Orquestra de Pânico Bertram Engel saem em busca da melhor banda de tributo da Alemanha. O grande prêmio: um concerto para 5.000 espectadores no RuhrCongress em Bochum.

