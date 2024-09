- Suécia experimenta alegria: Princesa Sofia e Príncipe Carl Philip antecipam a chegada de novos

A família real sueca de Princesa Sofia e Príncipe Carl Philip está prestes a aumentar novamente. O casal espera seu quarto filho. A residência real confirmou esta notícia em 2 de setembro.

Príncipe Carl Philip é o herdeiro do Rei Carl XVI. Gustaf

O anúncio foi feito ao lado de uma foto encantadora do Príncipe Carl Philip, filho do Rei Carl XVI. Gustaf e da Rainha Silvia, e sua esposa Sofia, postada no Instagram. No comunicado, foi revelado: "Príncipe Carl Philip e Princesa Sofia têm o prazer de anunciar que Princesa Sofia espera seu quarto filho". A saúde de Sofia é relatada como excelente. Isso é reforçado pelo fato de não haver alterações na agenda da princesa de 39 anos para a próxima estação.

Será menino ou menina?

Seu filho em breve deve nascer cerca de quatro anos após seu terceiro filho, que fez sua estreia no verão de 2015. A data prevista para o parto é fevereiro de 2025, como revelado pelo palácio. O mais novo da família, Príncipe Julian da Suécia, nasceu em março de 2021. Seus irmãos mais velhos, Príncipes Gabriel e Alexander, nasceram em 2017 e 2016, respectivamente.

No Instagram, o casal frequentemente compartilha fotos de seus filhos e compartilha imagens únicas, como retratos de aniversário.

