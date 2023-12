"Stop Boris": Faixas de protesto contra o primeiro-ministro britânico Boris Johnson sobrevoam os jogos da Premier League

Os cartazes foram vistos durante o jogo do Manchester United contra o West Ham United em Old Trafford, bem como em Elland Road, onde o Leeds United recebeu o Newcastle United.

A mensagem rebocada atrás do avião dizia: "Expulsem-no!", seguida do sítio Web do grupo que organizou o protesto, Open Britain.

Numa mensagem publicada no Twitter, confirmando que estava por detrás da mensagem, a Open Britain afirmou: "Levámos a campanha #StopBoris para os céus.

"O país já não o quer como PM - agora é a altura de o expulsar e o sítio para o fazer acontecer é stopboris.com."

O site ligado ao protesto leva os utilizadores a uma petição que apela à destituição de Johnson do poder, que conta com quase 80.000 assinaturas no momento em que foi redigida.

O protesto surge num momento em que a pressão sobre Johnson continua a aumentar devido a alegadas festas de verão no jardim e reuniões de Natal realizadas em Downing Street, quando o resto do país estava sob o rigoroso confinamento devido à Covid-19. Um relatório sobre as alegações, que deverá ser divulgado esta semana, poderá ser a gota de água para o partido cada vez mais amotinado de Johnson.

Ivana Kottasová contribuiu para este relatório.

