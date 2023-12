Destaques da história

Stewart Cink faz uma pausa no golfe para cuidar da sua mulher doente

A mulher do golfista Stewart Cink foi diagnosticada com cancro da mama

Cink, 42 anos, vai fazer uma pausa por tempo indeterminado do golfe

Ganhou o Open Britânico de 2009 em Turnberry

Lisa Cink foi diagnosticada com cancro da mama e Cink, que venceu Tom Watson no play-off para ganhar o seu único Major em Turnberry em 2009, vai fazer uma pausa por tempo indeterminado do PGA Tour.

"Na semana passada, a minha mulher, Lisa, e eu recebemos uma notícia infeliz", disse Cink, de 42 anos, num comunicado.

"Foi diagnosticado um cancro da mama à Lisa - uma revelação surpreendente e inesperada para todos na nossa família. Ainda estamos a tentar descobrir exatamente o que ela está a combater e a incerteza continua a ser muito difícil. No entanto, servimos um grande Deus, e os nossos amigos e familiares têm estado e estarão ao lado dela a cada passo do caminho.

"Para ajudar a Lisa a enfrentar este desafio, vou afastar-me do golfe de competição até que as circunstâncias melhorem para ela. Espero que esse dia chegue rapidamente. Por favor, mantenham a nossa família nos vossos pensamentos e orações enquanto avançamos".

Cink ganhou seis vezes no PGA Tour e jogou em cinco equipas da Ryder Cup dos EUA.

É mais conhecido por ter vencido Watson, na altura com 59 anos, nos buracos extra em Turnberry, depois de o oito vezes campeão de Major ter perdido a oportunidade de ganhar o seu sexto Open - e de se tornar o mais velho vencedor de Major de sempre - no último green do jogo regulamentar.

