Stefanos Tsitsipas recusa-se a tomar a vacina a não ser que esta se torne obrigatória na digressão

Embora o ATP Tour masculino tenha encorajado publicamente os jogadores a vacinarem-se, o grego de 23 anos está entre os que ainda têm reservas.

"Ninguém me disse nada. Ninguém tornou obrigatória a vacinação", disse aos jornalistas, quando lhe perguntaram se iria procurar uma vacina enquanto competia nos EUA.

"A dada altura terei de o fazer, tenho quase a certeza, mas até agora não foi obrigatório para competir, por isso ainda não o fiz, não", acrescentou Tsitsipas, que recebeu um bye na primeira ronda do torneio Masters 1000 de Cincinnati.

Chegou à final do Open de França em junho, mas foi eliminado na primeira ronda em Wimbledon, onde disse aos jornalistas que achava difícil viver e competir na "bolha" da Covid-19.

A vacina contra a Covid-19 dividiu as opiniões no seio do ténis.

O número 1 do mundo, Novak Djokovic, disse em abril que esperava que a vacina contra a Covid-19 não se tornasse obrigatória para os jogadores competirem e recusou-se a responder a perguntas sobre o seu próprio estado de vacinação.

Fonte: edition.cnn.com