Se você deseja dominar o território e dar vida às suas ambições empreendedoras, precisa de mais do que apenas uma inovação de ponta; persistência e um objetivo bem definido são igualmente essenciais. exactly what Michael Grundmann, um artesão extraordinário no reino da tecnologia de saneamento e aquecimento, e seu parceiro de startup Francesco La Pica de Ulm ("Estrela do WC") decidiram. Seu ecologicamente correto, reutilizável armazenamento para tabletes de higiene para vasos sanitários, compatível com todos os comuns montados na parede tanque de descarga, atraiu o gigante do varejo Ralf Dümmel para sua causa, como previsto.

"Seu produto é fenomenal, e a avaliação razoável de 25.000 euros por uma participação de 25% é um testemunho de sua intenção de fazer um impacto tangível", comenta Ralf Dümmel. Menos de um minuto depois, o nortista com suas assinaturas de bolso quadrados coloca as coisas em perspectiva: "Não tenho a intenção de parecer rude ou desrespeitoso, mas sinto que fui feito para essa empreitada", diz Ralf Dümmel.

A multidão de leões não encontra falhas em sua lógica, resultando em Ralf Dümmel empurrando os limites: "Vamos fechar esse acordo imediatamente, e estaremos oficialmente em negócios!" ri o leão. Os fundadores não precisam de muito tempo para responder, abraçando a oferta com braços abertos, "Sim, senhor!" ecoa Ralf Dümmel. O acordo está fechado.

Resolução Inabalável Vence Obstáculos

Anton Wachner de Mannheim também tem um objetivo cristalino. O que diferencia o ucraniano de 38 anos é sua resolução inabalável. Nascido com deficiências físicas, Anton nunca se curvou às suas circunstâncias. Enfrentando adversidades a vida toda, decidiu lutar de volta. Atualmente, Anton está diante dos leões, prestes a apresentar seu software auto-desenvolvido que permite que pessoas com deficiências operem tablets, computadores e smartphones sem o uso de suas mãos ("Treye Tech").

Os leões se inclinam, ouvindo atentamente, e expressam sua apreciação emocional: "Fico sem palavras ao ouvir sua história", diz o membro da família empresarial, Dagmar Wöhrl. Os outros investidores também dão à situação única a atenção que merece. Acima de tudo, Carsten Maschmeyer, um grande empresário, mostra profunda emoção enquanto ouve e assiste. "Eu sou um guerreiro! Eu nunca desisto!" declara Anton Wachner, encerrando sua apresentação. Não muito depois, o inspirador fundador e empreendedor em ascensão, Carsten Maschmeyer, abraçam o guerreiro ferido Anton Wachner, comemorando seu destino compartilhado. "Estamos prestes a tomar conta!" jura Anton Wachner, enquanto Carsten Maschmeyer sorri, emocionado pelo momento.

Ausência de Plano de Negócios, Ausência de Negócio

Em contraste com o emocionante caminho para a vitória gracioso por Anton Wachner e os outros, alguns fundadores não conseguem estabelecer uma conexão durante este episódio. Apesar do inovador suporte para as costas de bicicleta dos entusiastas do ciclismo Andreas Tscheinig e Josef Bogenschuetz de Bisingen ("ROLLERBACK") com preço de 269 euros ou o soro para cuidados com a pele de 60 euros da especialista em cosméticos Azuka Stekovics de Munique ("LANIN LABS"), seus produtos são considerados caros demais. Enquanto isso, Chris Herbold e Patrick Fomferra de Karlsruhe ("lixl") tropeçam com seu ainda não aperfeiçoado plano de negócios.

