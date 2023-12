Sou um dos jogadores favoritos para ganhar Roland Garros": A ascensão meteórica de Carlos Alcaraz, de 19 anos

O reinado dos "Três Grandes" - Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic - no ténis masculino durou toda a vida de Carlos Alcaraz.

A 6 de julho de 2003, um dia depois de Alcaraz ter completado dois meses de idade, Federer ganhou o seu primeiro título do Grand Slam em Wimbledon, dando início a uma era em que os "Três Grandes" foram vitoriosos em 61 dos últimos 74 torneios do Grand Slam.

Durante esse tempo, vários jogadores foram anunciados como a "próxima geração" do ténis masculino; em 2015, foram Grigor Dimitrov e Milos Raonic; em 2019, foram Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas; em 2022, é Carlos Alcaraz.

Até agora, nenhum desta "próxima geração" desafiou consistentemente o domínio dos "Três Grandes", embora haja algo de diferente em Alcaraz - algo que não se via desde as proezas do seu compatriota Nadal.

Tal como Nadal, Alcaraz entrou no top 10 pela primeira vez depois de vencer o Open de Barcelona aos 18 anos. Ele também é o homem mais jovem desde Nadal a entrar no top 10 e ganhar um título ATP 1000.

"Todos esses grandes jogadores de todos os tempos (...) já eram grandes quando adolescentes ou mostravam lampejos de serem grandes quando adolescentes", disse o jornalista de ténis Ben Rothenberg à CNN Sport.

Mudar as balizas

Depois de ganhar o Open de Miami em abril, Alcaraz traçou os seus objectivos relativamente modestos para 2022 a Don Riddell da CNN - entrar no top 10 do ranking mundial e chegar aos quartos de final de um Grand Slam.

Apenas três semanas depois, Alcaraz entrou no top 10 após a vitória no Open de Barcelona.

Duas semanas depois de Barcelona, Alcaraz ganhou o seu quarto título de 2022 no Open de Madrid, derrotando Nadal e Djokovic no seu caminho para a final.

Até agora, este ano, acumulou uma notável taxa de vitórias de 90% - uma percentagem que aumenta para 94% no saibro.

Após estas vitórias e a sua ascensão meteórica ao topo do desporto, Alcaraz reorientou os seus objectivos para este ano.

"Eu diria que sou um dos jogadores favoritos para ganhar Roland Garros", disse Alcaraz à CNN.

"Há muitos grandes jogadores - Rafa, Djokovic, os melhores jogadores do mundo vão jogar lá, mas acho que estou pronto para fazer um bom resultado em Roland Garros."

Se Alcaraz quiser ganhar o seu primeiro Grand Slam em Roland Garros, terá de o fazer da forma mais difícil, uma vez que o jovem de 19 anos está na mesma metade do sorteio que Nadal e Djokovic.

No entanto, a equipa de Alcaraz mantém-se otimista.

"Carlos vai chegar onde quiser", disse o preparador físico de Alcaraz, Alberto Lledó, à CNN Sport.

"Se ele tiver um objetivo e continuar a trabalhar com o mesmo empenho que até agora, será capaz de o alcançar.

Partilhando momentos especiais

A ascensão de Alcaraz para se tornar um dos favoritos em Roland Garros começou em sua cidade natal, El Palmar, nos arredores de Múrcia, onde ele foi descoberto aos 11 anos pelo seu agora agente Albert Molina.

Quatro anos mais tarde, Juan Carlos Ferrero - antigo nº 1 do mundo e vice-campeão do Open de França - começou a treinar o jovem.

A relação próxima entre eles foi evidente no Open de Miami, onde Ferrero esteve ausente durante grande parte do torneio devido ao falecimento do seu pai.

"Isto é para o Juanki. A vitória é tua", escreveu Alcaraz em espanhol na lente de uma câmara após a sua vitória na semifinal.

Quando Alcaraz chegou à final, Ferrero voou para a Flórida para surpreender e apoiar seu jovem pupilo.

"Significa muito para mim poder partilhar com ele este momento especial para mim", disse Alcaraz.

"Ele está a passar por um momento difícil. Veio passar uns dias longe da família para ficar comigo e isso é muito bom para mim."

Ferrero e o resto da equipa de Alcaraz incutiram uma mentalidade que enfatiza a importância da perseverança e do trabalho árduo - "uma cultura de esforço", como lhe chama o seu fisioterapeuta Juanjo Moreno.

Tal como acontece frequentemente com os jovens atletas, o avanço de Alcaraz para o mais alto nível do desporto parece ter ocorrido de um dia para o outro, após grandes melhorias durante a época baixa. Na verdade, o oposto é verdadeiro, de acordo com Moreno.

"Este ano tivemos uma longa pré-temporada, por isso pudemos concentrar-nos mais no seu desenvolvimento físico, mas a mudança de condição física é o resultado do trabalho árduo de Carlos durante muito tempo, mudando os seus hábitos de trabalho, descanso e dieta", disse Moreno.

A chave do sucesso

Essa "cultura do esforço" também se traduz no desempenho de Alcaraz em quadra.

A sua capacidade atlética constitui a base do seu jogo, permitindo-lhe desferir golpes de terra agressivos e defender audaciosamente de todas as zonas do campo.

"Acho que me dedico a cada jogo e a cada momento", disse Alcaraz. "Não tenho medo de nada, não me importo de jogar contra qualquer jogador do mundo."

É esta consistência em todas as áreas do jogo que parece ser a chave do seu sucesso.

Ele não tem uma força esmagadora - como um saque extraordinariamente poderoso - que possa ser neutralizado por tácticas específicas, nem tem uma fraqueza óbvia.

"Ele é um jogador incrivelmente completo e completo para alguém tão jovem e pode fazer tudo", disse Rothenberg.

"Parece muito perspicaz em termos tácticos, tem um QI de ténis muito bom e fisicamente também tem sido excelente."

Para Lledó, é a mentalidade de Alcaraz e "a personalidade que mostra nos momentos difíceis, a sua forma de os enfrentar" que o distinguem como um talento especial.

Nos quartos de final contra Nadal no Open de Madrid, por exemplo, Alcaraz foi derrotado por 6-1 no segundo set, mas recuperou para vencer o jogo, enquanto depois conseguiu uma vitória por 6-7(5) 7-5 7-6(5) contra Djokovic na semifinal.

Para além do seu talento prodigioso no campo, Alcaraz tem um charme fácil e um sorriso largo que o cativam junto do público onde quer que jogue.

"Ninguém tem uma palavra má a dizer sobre [ele]", disse Rothenberg.

'Nasce outra estrela'

A cada campeonato que Alcaraz ganha, o entusiasmo dos meios de comunicação social à sua volta aumenta um pouco, enquanto o ténis masculino anseia por uma nova história e uma nova estrela.

Em Espanha, os jornais desportivos do país saudaram o seu novo herói após a sua vitória no Open de Madrid.

"Charlie, és fantástico", dizia a manchete do Marca; o El País declarou que "nasceu outra estrela", enquanto a primeira página do AS se limitava a dizer "Abençoado", em frente a uma fotografia de Zverev a derramar champanhe sobre Alcaraz.

O próprio Alcaraz parece estar a evitar a maior parte desta cobertura.

"Muitas pessoas estavam a observar-me, a dar-me os parabéns", disse Alcaraz à CNN após a sua vitória em Miami.

"As redes sociais neste momento são como um boom, e ainda não tive tempo de ler tudo, mas é incrível que muitas pessoas e jornais falem de nós".

Quanto a derrubar o regime que tem governado o ténis masculino nas últimas duas décadas, Alcaraz está relutante em apresentar-se como um revolucionário que anuncia uma nova era.

"Sou um sortudo por aprender com estes tipos [Nadal, Federer e Djokovic] tão próximos - partilhar o balneário, partilhar os courts", disse. "Espero poder observá-los durante muitos anos."

Mas independentemente do tempo que os "Três Grandes" possam prolongar as suas ilustres carreiras, Roland Garros pode estar prestes a testemunhar o primeiro desafio genuíno à ordem estabelecida no ténis masculino desde há muito tempo.

