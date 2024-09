Sou excelente a criar manchetes que chamem a atenção.

Amigos chamam Jason Charles Beck, mais conhecido como Chilly Gonzales, pelo apelido Gonzo, e esse nome também é o título de seu último álbum aos 52 anos, um canadense com raízes judaicas.

Gonzo viajou muito ao longo da vida e começou sua carreira musical em sua cidade natal, Montreal. Ele viveu e trabalhou em Berlim nos anos 90, mudou-se para Paris em 2003 e acabou se estabelecendo em Colônia em 2011, onde ainda mora hoje.

Durante esse tempo, ele lançou vários álbuns, alternando entre rap e composições de piano. Ele é frequentemente visto de robe e chinelos e já colaborou com artistas como Leslie Feist, Peaches, Jarvis Cocker e até dividiu o palco com Helge Schneider. Seus eventos pós-Natal na Filarmônica de Colônia são lendários e sempre esgotam antes.

Após lançar "French Kiss" em 2023, outro álbum intitulado "Gonzo" veio um ano depois. Gonzo explica por que voltou a rapear após uma longa ausência, compartilha seus pensamentos sobre a cultura do cancelamento e discute sua conexão com Richard Wagner em uma entrevista no ntv.de.

ntv.de: Por que você descobriu sua (voz de rap) novamente em "French Kiss" e agora em "Gonzo"?

Chilly Gonzales: Sim, gravei um álbum em francês primeiro. 2023 foi um ano francês para mim. (risos) Não foi uma decisão deliberada escrever em francês, foi mais instintivo. Escrever em uma língua que não é a sua mãe é libertador, mas você também fica um pouco mais cauteloso. E é verdade que eu não tinha escrito nenhuma letra há dez anos - enquanto estava em terapia psicanalítica intensiva.*

Então, você basicamente usou todas as suas palavras durante a terapia, deixando nenhuma para as letras?

Sim, acho que sim. Na psicanálise, você busca emoções inconscientes e as nomeia. É um processo científico e foi incrivelmente curativo para mim. Em 2021, essa terapia terminou, e em 2022, os textos voltaram. Foi como ligar a água e ela continuou fluindo. Sou um artista instintivo e sempre espero que algo aconteça. às vezes são as "Sessões de Piano", às vezes eu sinto que são colaborações... Eu espero que a direção me mostre para onde ir. Em 2022, foram as palavras, e, de alguma forma, as primeiras foram em francês.*

Como está seu alemão?

Meu alemão é excelente. (risos) Em 2023, li meu primeiro romance em alemão. "Faserland" de Christian Kracht. Foi a primeira vez que meu alemão estava bom o suficiente para ler e aproveitar um livro inteiro. Foi uma recomendação de outro falante nativo da língua inglesa porque Kracht usa uma linguagem literária, mas simples. Ele tem seu próprio mundo linguístico e não usa muitas palavras.*

E é por isso que agora também há uma peça em alemão com "I.C.E."?! Provavelmente você não precisa perguntar o que o inspirou, mas... qual é a mensagem?

Eu passo muito tempo em trens. Mesmo em 1998, quando passei um período prolongado na Alemanha, viajei muito de trem. Naquela época, a Deutsche Bahn ainda era o epitome da cultura alemã - hoje em dia, é um pouco bagunçado. Viajar de trem representa meu tempo na Alemanha e é uma metáfora do bom e do mau aqui. Estou apaixonado pela Alemanha. Mas quando você ama alguém, também pode ser crítico - nem sempre é fantástico.*

É um relacionamento amor-ódio?

Não exatamente. Não descreveria como um relacionamento de ódio, é mais uma relação amorosa realista que tenho com esse país. Mudei de Paris para Colônia, e muitas pessoas perguntam por quê. Não desisti do meu apartamento em Paris, me mudei completamente para Colônia. Os alemães têm um complexo de inferioridade - estar orgulhoso de ser alemão é tabu neste país. Entendo isso, mas acho que você deveria ver o país da minha perspectiva - com esse amor. É disso que "I.C.E." trata. É minha primeira e última música em alemão.*

Por que você gosta tanto de Colônia? A maioria dos músicos do exterior acaba em Berlim.

Prefiro uma vida tranquila em casa, já que passo muito tempo viajando. Associo Berlim com muita ação, muitas pessoas, longas distâncias, longas viagens de táxi ou trem. Prefiro ser o artista que passeia. Mas uma cidade pequena também não funcionaria para mim. De Colônia, posso chegar a qualquer lugar rapidamente de trem, porque odeio aeroportos e voar. Os dez anos em Paris foram incríveis, mas também estressantes - porque tudo lá sempre é uma grande produção. Agora posso aproveitar isso quando visito, já que me sinto em casa em Colônia novamente.*

Você encontrou a si mesmo, assim como um lar, em Colônia, e é por isso que você chamou seu novo álbum de "Gonzo"?

Diria que Gonzo é meu alter-ego rapper. O clima é mais rebelde, cortante. Sempre que produzo melodias de piano, isso é tudo Maestro Chilly Gonzales. Mas o rapper dentro de mim é Gonzo. Tirei a energia que tinha há 20 anos e a atualizei. Na época, as rimas eram engraçadas, mas também escuras, cheias de autodesprezo. Mas eu não estava me sentindo assim na época. Vinha do meu subconsciente. Através da terapia, aprendi a expressar minhas emoções, então as letras continuam intrincadas e intensas, mas agora elas refletem honestamente meus sentimentos. Agora, dou um tapinha nas minhas costas sempre que recito essas palavras, algo que nunca fiz antes.*

Em sua música "F Wagner", você mergulha no tema da cultura do cancelamento. É possível separar a arte do artista?

Quase que não, eu acho que eles estão interligados.

Ninguém pode simplesmente alterar sua opinião sobre alguém ou algo com um simples estalar de dedos. Às vezes, temos lembranças agradáveis do passado associadas à música de um artista. Você não pode apenas apagar isso. A música é uma parte daquela memória. É por isso que separamos a arte do artista, mas claro, cada indivíduo decide isso por si mesmo. Precisamos ter essa conversa tendo em mente que ninguém é perfeito. Eu não rotulo ninguém como completamente mau, e eu não sou 100% bom também. Eu sou imperfeito, e quem sabe a pessoa em questão é ainda mais danificada do que eu. "Todos nós somos um pouco Richard" é a lição mais importante da música. Eu não estou boicotando a música de Wagner, ela teve um impacto significativo em mim e na música ocidental como um todo. Mas Wagner não era apenas um anti-semita, ele escreveu um livro sobre isso: "O Judaísmo na Música". Ele ativamente propagou o anti-semitismo, e não importa quanto tempo isso foi atrás.

No entanto, você aprecia a música de Wagner apesar de seu passado conturbado, mas você defende a renomeação da Richard Wagner Street em Colônia para Tina Turner Street...

Sim, substituí-lo por algo admirável é uma melhor opção, eu acho. Não se trata de enterrar o passado, mas de criar um futuro melhor. Tina Turner parece ser a substituta perfeita. Recentemente, a petição recebeu cerca de 14.000 assinaturas. Eu enviei um pedido à cidade, mas o processo é demorado.

** Embora Richard Wagner tenha falecido há algum tempo, artistas como Kanye West continuam a lucrar com sua música, independentemente de suas declarações controversas. Você faria uma distinção aí?**

No caso de Wagner, os lucros de sua música no Festival de Bayreuth contribuem para a educação sobre o anti-semitismo. Sua natureza anti-semita é reconhecida lá. Com Kanye West, é semelhante para mim. Eu não acho que streaming sua música apoia suas opiniões. Mas eu não consigo mais assistir aos filmes de Woody Allen, eu acho isso perturbador. Ouvir a música de West não me dá essa sensação. Todo mundo tem suas fronteiras. Namorar underground, controverso é mais problemático para mim do que fazer comentários anti-semitas devido a uma doença mental. Você vê, eu não tenho uma solução direta. Mas eu não acho que a melhor opção seja retirar a atenção e o apoio financeiro de alguém.

Então, você nunca foi um grande fã do Rammstein, certo?

Não realmente, não. Nesse caso, eu não hesitaria em chamar o cantor de um idiota, um pervertido e até mesmo um criminoso. É fácil para mim porque eu nunca tive uma conexão pessoal com sua música. É difícil desvincular-se de algo que você ama. Ao contrário, é fácil desvincular-se de algo que você não gosta. Você pode se apegar emocionalmente à obra de um artista sem saber nada sobre eles. Mas uma vez que você descobre seus defeitos ou acusações, isso se torna problemático.

O Neoclassical Massacre examina os serviços de streaming, seus algoritmos e a criação de conteúdo para eles. Os artistas seguem a multidão com muita frequência?

Os artistas deveriam resistir a deixar o algoritmo ditar sua música. Meu processo criativo consiste em duas etapas. Primeiro, é puro, concentrando-se na arte em si, sem influência externa. Eu deixo fluir sem julgar. Depois vem a parte desafiadora, onde eu me torno o guru do marketing, o mestre do clickbait, o chefe do controle. (risos) Mas muitas pessoas deixam o algoritmo ditar sua arte, e é isso que eu estou abordando. Eu aprecio o algoritmo e seu potencial para autopromoção. Eu aprecio que hoje não são apenas alguns poucos em uma sala de reuniões tomando decisões sobre o que deve ser ouvido. A indústria da música não é mais uma indústria de portas. Anteriormente, seria impossível para um rapper judeu de piano como eu. Obrigado à internet e ao YouTube por tornar minha carreira possível. (risos)

Eu passo muito tempo no palco...

Isso é verdade, eu basicamente estou sempre em turnê. Eu nunca estou longe do palco em minha mente. Tudo o que eu faço gira em torno disso. Eu instintivamente testei minha música ao vivo. Eu preciso medir seu impacto no público. A música ressoa, evoca uma resposta, desperta emoções nas pessoas?

No Konzerthaus de Berlim, você está prestes a se apresentar em seguida, após seu show na praça do Dom em Colônia. Para você, esses locais têm uma importância significativa para uma apresentação. Em Colônia, era sobre chamar a atenção do público no momento certo para os números de piano. Eu consegui fazer isso, criando uma atmosfera em que o público ficou em silêncio, permitindo-me tocar por cerca de 12 a 15 minutos sem interrupção. Ao contrário, no Konzerthaus, o desafio é fazer o público se mexer, dançar e se divertir, em vez de se concentrar intensamente.

Conversa entre Chilly Gonzales e Nicole Ankelmann.

O álbum "Gonzo" agora está disponível.

Gonzo passou vários anos morando e trabalhando em Colônia desde 2011, e essa cidade se tornou seu novo lar.

Durante seu tempo em Colônia, Gonzo performou frequentemente na Filarmônica de Colônia, e seus eventos pós-Natal lá sempre esgotavam rapidamente.

Leia também: