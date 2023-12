Son Heung-Min: Sem Harry Kane, não há problema, e o Tottenham Hotspur derrota o Manchester City na Premier League

Kane, de 28 anos, não estava presente na equipa dos Spurs, mas o Tottenham fez um "excelente trabalho", de acordo com Son Heung-Min, que marcou o único golo do jogo na segunda parte para garantir uma vitória surpreendente.

A vitória deu ao novo treinador dos Spurs, Nuno Espírito Santo, o começo perfeito, enquanto os adeptos do clube se divertiam com a vitória, cantando: "Estão a ver o Harry Kane".

Jack Grealish, do Manchester City, remata durante o jogo da Premier League contra o Tottenham Hotspur.

O resultado de domingo também demonstrou por que razão o City poderá querer contratar o internacional inglês Kane.

"Foi um desempenho incrível e todos trabalharam muito para conseguir estes três pontos", disse Son à Sky Sports.

"O Manchester City é atualmente a melhor equipa do mundo, por isso lutámos pelos três pontos e isso significa muito para nós no início da época."

Entrevistado pela Sky Sports após a partida, o técnico do Spurs foi questionado sobre o status de Kane, respondendo: "Harry Kane é um dos melhores jogadores do mundo, honestamente. Temos muita sorte em o ter. Ele tem de se preparar e ajudar a equipa".

Nathan Ake, do Manchester City, em cima, salta para a bola com Dele Alli, do Tottenham.

Grealish estreia

O Tottenham adquiriu o apelido de "Spursy" - um hábito de fraqueza e capitulação - mas não houve nada de "Spursy" nesta atuação.

A garra da equipa londrina foi caracterizada pelo defesa Japhet Tanganga, de 22 anos, que foi nomeado homem do jogo pela forma como anulou a ameaça do avançado do City, Raheem Sterling.

"Permitimos-lhes demasiado, não conseguimos controlar, especialmente a coisa mais simples, quando se perdem os passes em certas posições é sempre mais difícil", disse o treinador do City, Pep Guardiola, à BBC. "Futebol é golos, Son Heung-min marcou o golo, nós não conseguimos.

"É normal numa época em que não há muita preparação. O espírito era bom, mas perdemos. Estou mais do que surpreendido com o facto de termos feito muitas coisas bem.

"Muitos jogadores chegaram demasiado tarde para o Euro, para a Covid, para muitas coisas. Os jogadores voltam e cada semana será melhor. "A equipe de Guardiola contou com Jack Grealish, que estava fazendo sua estreia na Premier League pelo City após a transferência do internacional inglês de 139 milhões de dólares do Aston Villa no início deste mês.

"Ele [Grealish] foi excelente", disse Guardiola à BBC. Jogou com personalidade e criou oportunidades.

"Infelizmente, não conseguimos ganhar com a sua estreia, mas ele jogou muito bem... não perde a bola, é muito perigoso perto da área."

