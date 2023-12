Son Heung-Min dá um duro golpe no sonho do tetracampeonato do Liverpool, enquanto os teimosos Spurs frustram Klopp

Uma exibição defensiva obstinada valeu aos Spurs um empate a 1-1 em Anfield no sábado, um resultado que levou o Liverpool ao topo da Premier League na diferença de golos. No entanto, no último dia da campanha, pode muito bem ser visto como o dia em que o título escapou para o Manchester City.

Com o Liverpool já a precisar que o City perca pontos nos últimos quatro jogos, a vitória em casa do Newcastle, no domingo, fará com que o City fique com três pontos de vantagem no topo da tabela, enquanto tenta defender o título.

Em caso de sucesso, o sonho do Liverpool de se tornar a primeira equipa de sempre a vencer a Premier League, a Liga dos Campeões, a Taça de Inglaterra e a Taça da Liga será extinto.

O Liverpool vinha de 13 vitórias nos últimos 14 jogos do campeonato - a única exceção foi o empate a 2-2 com o City - e era o favorito para vencer uma equipa do Spurs que luta para chegar aos quatro primeiros lugares, mas, apesar de dominar a posse de bola, viu-se frustrado por uma parede branca resoluta.

Son brilha de novo

O técnico italiano do Spurs, Antonio Conte, construiu uma carreira brilhante com uma combinação de solidez defensiva e dinamismo no contra-ataque, uma filosofia que foi recompensada aos 10 minutos do segundo tempo no sábado.

Numa jogada rápida pelo meio, Harry Kane encontrou o lateral Ryan Sessegnon livre no lado esquerdo do Liverpool, que, de forma altruísta, fez o cruzamento para Son marcar.

Com o seu 20º golo da época no campeonato - o único jogador a atingir a marca sem penaltis - o astro sul-coreano voltou a deslumbrar com o Spurs este ano, apesar de uma época irregular para a equipa.

Um remate desviado de Luis Diaz, a 15 minutos do fim, parecia preparar o inevitável ataque e golo do Liverpool, mas os Spurs mantiveram-se firmes e podiam mesmo ter conseguido um triunfo dramático com uma melhor tomada de decisão no final.

"O resultado foi positivo", disse Conte aos repórteres após o jogo, com o Spurs agora um ponto atrás do rival Arsenal, em quarto lugar.

"Por outro lado, acho que talvez tenhamos de ficar um pouco desapontados. Vi, nos olhos dos meus jogadores, deceção porque tivemos a oportunidade de ganhar o jogo."

Reflectindo sobre "um dos jogos mais difíceis" que já disputou, Son explicou a necessidade de uma abordagem mais defensiva.

"O Liverpool é uma das melhores equipas do mundo neste momento, por isso, por vezes, temos de defender", disse Son à BT Sport.

"Hoje estivemos bem, era esse o nosso plano de jogo".

'Não gosto deste tipo de futebol'

As avaliações de Son e Conte contrastaram fortemente com as do técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, que criticou a abordagem do Spurs.

Citando os 35% de posse de bola da equipa visitante, Klopp disse que a abordagem "não era a minha".

"Lamento, sou a pessoa errada para perguntar [sobre a defesa do Spurs] porque não gosto deste tipo de futebol", disse Klopp.

"Jogamos contra uma equipa de classe mundial, eles recuam... o plano de jogo funciona para estes jogos, mas eles ainda estão em 5º lugar.

"Obviamente, eles trabalham para tudo, perdem tempo, esse tipo de coisas... inteligentes, mas não nos facilitam as coisas.

"Não há problema nenhum, só que não posso. Respeito tudo o que eles fazem. Mas não sou eu", acrescentou Klopp.

Klopp e o Liverpool esperam agora que o Newcastle consiga tirar algo do City no domingo, antes de se deslocarem ao Aston Villa na terça-feira.

Uma final da Taça de Inglaterra e uma final da Liga dos Campeões no final deste mês deixam o Liverpool com a possibilidade de alcançar uma tripla histórica, independentemente da Premier League.

"Se me perguntarem, a minha situação favorita seria se tudo se mantivesse assim, com o mesmo total de pontos, porque o City e nós perdemos o resto dos jogos na Premier League", disse Klopp.

"Isso seria ótimo. Mas todos sabemos que isso não vai acontecer."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com