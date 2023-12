Somos assim tão boas": A estrela em ascensão do golfe sueco espera que a vitória histórica seja um ponto de viragem para o jogo feminino

Clamando por tudo e mais alguma coisa que estivesse no saco de golfe do sueco, agitavam canetas na esperança de conseguir um autógrafo. Grant agradeceu, assinando tudo, desde chapéus a bolas de golfe.

Foi um burburinho digno de um feito histórico: Grant tinha acabado de se tornar a primeira vencedora feminina do DP World Tour com a sua vitória no evento Scandinavian Mixed, a 12 de junho.

E como se fazer história não fosse suficiente, ela o fez de forma dominante, passando por cima do campo de 156 jogadores. Um 64 abaixo de oito no último dia confirmou a vitória enfática de Grant, que com 24 abaixo do par terminou com nove pancadas de vantagem sobre o segundo classificado, Marc Warren, e o sueco Henrik Stenson, e com 14 pancadas de vantagem sobre a jogadora seguinte, Gabriella Cowley.

A vitória tornou-se ainda mais doce pelo facto de ter sido uma vitória em casa - em todos os sentidos da palavra. O namorado Pontus Samuelsson foi o caddie, com os amigos e a família a apoiarem-no no meio de uma multidão sueca em êxtase.

"Consegui sentir o ambiente que se vivia ali", disse Grant à CNN Sport. "Achei que era só porque eu era de lá, mas depois de me sentar no carro a caminho de casa, vi chamadas nas redes sociais, jornalistas a contactar-me - tudo cresceu... é um pouco louco".

Com a vitória de Minjee Lee no US Women's Open, uma semana antes, a australiana arrecadou 1,8 milhões de dólares, o maior prémio da história do golfe feminino. No entanto, os ganhos sem precedentes de Lee foram ofuscados pelo recorde de 3,15 milhões de dólares levados para casa pelo inglês Matt Fitzpatrick por ter ganho o evento masculino apenas uma semana depois.

Com a sua vitória histórica a fazer manchetes em todo o mundo, Grant está otimista de que o seu sucesso ajudará o jogo feminino a dar mais um passo em frente.

"Penso que muitas pessoas se podem identificar com o golfe feminino", talvez até mais do que com o masculino, disse, porque "eles [os homens] batem tão longe e os campos não são suficientemente longos".

"Espero que tenha algum efeito, que as pessoas olhem para ele e vejam que somos um grupo de jogadoras que são assim tão boas, que batem a bola suficientemente longe, que batem perto, que aguentam os putts e que marcam bem.

"Só espero que mais pessoas se apercebam disso. E depois temos melhor aspeto e somos mais simpáticos também!" acrescentou Grant com uma gargalhada.

Paixão profissional

Tendo completado 23 anos apenas uma semana após a vitória, a vitória em Halmstad marcou o último pico do que tem sido uma ascensão meteórica para Grant desde que se tornou profissional em 2021.

Três vitórias em quatro meses no Ladies European Tour (LET) ajudaram Grant a subir para o segundo lugar no ranking da Corrida para a Costa del Sol, uma temporada de 28 torneios do LET que deve coroar um vencedor no Andalucía Costa del Sol Open de España em novembro. Por incrível que pareça, ela lidera o pelotão de perseguição apesar de ter jogado o menor número de eventos entre as nove melhores jogadoras do Tour.

Enquanto alguns jogadores se debatem com o salto de amador para profissional, Grant tem-se destacado.

"No meu último ano como amadora, sempre que saía da zona de poder ganhar, era quase como se já não tivesse motivação", disse Grant.

"A sensação de que agora estou a jogar por dinheiro - que é a minha vida - de repente, sinto que não importa [sair da zona]. Se conseguir fazer birdie no último buraco, posso ganhar mais do que se não o fizesse."

A única jogadora que está à frente de Grant na Corrida para a Costa del Sol é a amiga de infância Maja Stark. Companheiras de equipa na equipa nacional sueca desde tenra idade e estudantes na mesma escola secundária, a dupla partilha uma ligação próxima.

"Estou sempre a torcer por ela e espero que ela faça o mesmo por mim, o que sei que faz", disse Grant.

"É bom ter alguém que conhece a situação em que nos encontramos e com quem podemos falar sobre coisas que as outras pessoas não conseguem compreender ou simplesmente não entendem."

Sonhos de Sueco

Não que a amizade entre as duas tenha impedido Grant de declarar o desejo de perseguir e vencer Stark na Espanha como um dos principais objetivos da temporada.

Com Johanna Gustavsson atrás de Grant, um trio totalmente sueco no topo da Corrida para a Costa del Sol reflecte o domínio do país nórdico no LET e a ascensão do golfe na Suécia, que já produziu uma lenda do desporto.

Em Annika Sorenstam, Grant tem um modelo a seguir. Sorenstam, co-fundadora do evento Scandinavian Mixed, forjou uma das maiores carreiras na história do golfe feminino, com 10 triunfos em grandes torneios e 72 vitórias em torneios LPGA antes da sua reforma profissional em 2008.

Grant cita duas razões para a recente vaga de jogadoras de topo no país: o investimento e o esforço da Federação Sueca de Golfe para fazer crescer o jogo e, paradoxalmente, o rigoroso clima nórdico.

Como as condições de neve encurtam a época de golfe no país, as jogadoras suecas têm de se esforçar mais para maximizar os treinos, com Grant a dedicar o tempo de treino "perdido" a outras actividades que ajudem o seu jogo, como o ginásio.

"Não podemos jogar 12 meses por ano, o que nos torna um pouco mais resistentes", explicou. "Estão zero graus, só temos de ir lá para fora e bater com wedges ou com o que quer que seja que precisemos de praticar."

Com a sua vitória histórica no evento Scandinavian Mixed, parece que essa atitude está a dar frutos - e a ajudar Grant na sua missão de fazer crescer o desporto e servir de modelo, não só para as mulheres, mas para todos os que jogam o jogo.

"Se esta vitória puder ajudar alguém ou apenas dar a alguém um pouco mais de motivação, fico feliz", disse ela.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com