- Sofreram uma picada de abelha dolorosa na Sarah Knappik?

Nas semifinais de "Jungle Legends Battle Royale", Sarah Knappik (37) não está apenas lutando pelo título contra os colegas. A ex-concorrente de "Germany's Got Talent" também está passando por uma dor inesperada. Ela foi mordida... ou picada... Não está claro se é de uma aranha, um escorpião ou talvez apenas uma abelha.

"Merda, caramba!" Knappik exclama no episódio recente de "Celebrity Survivor - Jungle Legends Battle Royale" (exibido na RTL+ em 30 de agosto, com repetição na RTL no dia seguinte). Sua mão está latejando depois de mergulhar em algumas calças. Ela chama urgentemente Kader Loth (51): "Rápido, diz alguma coisa depressa, não sei se sou alérgica." A mão inteira de Knappik está ficando dormente, e ela teme estar em apuros.

Talvez tenha sido apenas uma "abelha muito brava"

"O ferrão foi intenso. Não sei se foi uma aranha... Talvez fosse um escorpião", Knappik tenta permanecer calma enquanto descreve a situação. Gigi Birofio (25) oferece uma interpretação diferente: "Talvez fosse um estilhaço de madeira". Finalmente, um médico chega ao local, confirmando que foi apenas uma abelha. A situação não é de risco de vida.

Knappik explica a localização: "Dói um pouco mais do que uma abelha em casa, que também dói". Em conversa com os colegas de acampamento, a abelha se transforma em uma "abelha muito brava". É como as abelhas na Alemanha, mas dez vezes pior, segundo Knappik.

A final de "Celebrity Survivor - Battle Royale of Jungle Legends" estará disponível para transmissão na RTL+ em 31 de agosto, com transmissão a cabo no dia seguinte.

"Estou me arrependendo da minha falta de cuidado agora", Knappik admite, ainda com desconforto. "Não sei se deveria ter mergulhado nessas roupas sem verificar primeiro."

Apesar da dor intensa, Knappik consegue dar uma respiração profunda e confessa: "Não sei se consigo continuar na competição com esta mão, ela está afetando meus movimentos."

