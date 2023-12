Sofia Shapatava diz que "o ténis pode não sobreviver" à pandemia de coronavírus e lança uma petição a pedir ajuda financeira

Não há muitas vistas para Shapatava apreciar durante o confinamento a partir da casa de quatro quartos da mãe e do pai, na capital da Geórgia, Tbilisi. Não há jardim ou pátio para acalmar a alma, apenas um lugar de estacionamento.

"Tudo o que se pode fazer é pôr a cabeça de fora da janela", disse ela à CNN Sport via Skype.

Quanto mais tempo a jovem de 31 anos está confinada, mais a sua perspetiva muda. O tempo passa a passo de caracol para uma tenista que não pode jogar. A lentidão dos dias permite que as perguntas girem em torno de uma mente inquieta, com a ansiedade e as dúvidas aumentando de intensidade a cada dia que passa.

O coronavírus já afectou significativamente a número 375 do mundo e, como não se espera que o ténis profissional seja retomado até, pelo menos, 7 de junho, a sua situação financeira só irá piorar.

Um membro da família morreu depois de ter sido infetado pelo vírus que pôs o mundo em pausa. A sua irmã vive em Nova Iorque, o epicentro da pandemia que já matou milhares de pessoas e fez transbordar as morgues da cidade.

"O primo da minha mãe foi infetado e faleceu, o que foi uma péssima notícia para nós", conta. "É muito deprimente porque o conhecia desde criança. Conheço muitos jogadores italianos que estão em casa há mais tempo do que eu e acho que também está a ser difícil para eles. É triste e é muito estranho, parece um livro de ficção científica. Estamos todos muito deprimidos.

Foi a gravidade da sua situação, bem como a de outros jogadores de escalões inferiores, que levou Shapatava a iniciar uma petição em linha a pedir ajuda financeira à Federação Internacional de Ténis (ITF) para os jogadores que lutam para pagar as contas. No momento em que este artigo foi escrito, quase 2.000 pessoas tinham assinado a petição.

"É muito difícil e muito assustador", disse Shapatava que, como qualquer jogador profissional, não recebe um salário fixo.

Os jogadores de ténis não são empregados de nenhuma organização ou organismo governamental. Shapatava é paga quando joga. As suas roupas e as cordas das raquetes são patrocinadas, mas não há recompensas monetárias. Embora seja habitual um jogador apoiar a sua equipa técnica, no caso de Shapatava é o contrário. O seu treinador alemão ajuda-a financeiramente.

"Falei com muitos jogadores e tenho alguns amigos que não sabem como pagar a renda este mês. Uma petição é uma forma de nos fazermos ouvir. Não estou a exigir, estou apenas a tentar chamar a atenção para que a ITF - e quem, se não eles - nos possa apoiar.

"Pagamos multas por tudo, se fizermos alguma coisa em court ou se desistirmos de um torneio tarde, por isso acho que, de certa forma, lhes pertencemos".

Shapatava começou a pensar numa petição quando o ténis profissional foi suspenso no mês passado, no momento em que se preparava para entrar em campo durante um torneio em Olímpia, no Brasil. Os órgãos dirigentes do desporto não falaram com os jogadores, diz ela, e não se ofereceram para reembolsar aqueles que já lutam para fazer face aos custos astronómicos da participação num desporto global.

"Muitas pessoas gastaram muito dinheiro para chegar lá e não nos pagaram", disse ela. "Não podemos trabalhar. Não podemos participar em jogos de clubes, que é o maior rendimento dos tenistas com rendimentos mais baixos, para além de jogarem ténis e serem treinadores."

A ITF, que se descreve a si própria como uma organização sem fins lucrativos, encaminhou a CNN para uma declaração online que dizia que, a partir de 9 de abril, estava a implementar uma série de medidas para salvaguardar os postos de trabalho, que incluíam um esquema de proteção do emprego para os funcionários e a "utilização de fundos" das reservas da ITF. Também estava a estudar várias opções para apoiar as nações e os jogadores, disse, e "forneceria mais informações quando concluísse esse processo".

Os baixos prémios monetários oferecidos em eventos mais pequenos e os custos de deslocação significam que os jogadores fora do top 100 vivem muitas vezes da mão para a boca. De acordo com alguns, um jogador teria de ganhar cerca de 200.000 dólares por ano para ter um salário digno. Shapatava ganhou 354.725 dólares em prémios monetários na sua carreira.

Ela compete principalmente no ITF Women's World Tennis Tour, que oferece 500 torneios profissionais de nível básico e médio com cinco níveis de prémios em dinheiro: $15.000, $25.000, $60.000, $80.000 e $100.000. Só este ano já jogou em Las Vegas, Califórnia, Kentucky, Michigan e França. O máximo que ganhou num evento foi 926$.

Em tempos normais, complementava o seu rendimento jogando em jogos de clubes na Alemanha e em França.

"Na verdade, esse é o maior rendimento para os jogadores com uma classificação inferior a 250", explicou. "Normalmente paga-se mais do que se ganha em seis meses de competição."

Mas a sua luta não é apenas pelo dinheiro, é pelo futuro do seu desporto. "É por isso que me estou a esforçar tanto para ser ouvida", disse.

As disparidades financeiras entre os atletas de alto rendimento e os restantes sempre foram gritantes. Há muito que se argumenta que não há dinheiro suficiente para os que estão mais abaixo na classificação. O coronavírus veio simplesmente acentuar esta situação.

No ano passado, Roger Federer afirmou que iria trabalhar no sentido de garantir que os jogadores com classificações mais baixas e os jogadores do escalão de qualificação recebessem uma parte maior de qualquer aumento dos prémios monetários que o Conselho de Jogadores da ATP negociasse nos próximos anos.

Patrick Mouratoglou, treinador de Serena Williams, publicou no Twitter na quarta-feira que este "período desafiante" estava a "enfatizar o quão disfuncional" é o desporto.

O ténis é gerido por uma série de organizações, cada uma com diferentes responsabilidades, receitas e partes interessadas. Só no lado feminino, existe o ITF Women's World Tennis Tour e o WTA Tour, que consiste em 53 torneios e quatro Grand Slams e é onde competem as jogadoras de elite.

Em declarações à CNN, Steve Simon, presidente e diretor executivo da WTA, afirmou "Gostaríamos que houvesse uma forma de todos, especialmente os mais necessitados, poderem ser compensados ao nível que esperavam, mas as necessidades são tão grandes e a WTA infelizmente não está em posição financeira para o fazer".

Acrescentou ainda que está a ser considerada a possibilidade de prolongar a atual época de 44 semanas para que se possam realizar mais torneios este ano.

O facto de ser também um desporto de indivíduos que competem entre si pela supremacia talvez também explique por que razão Shapatava considera que o ténis carece de espírito comunitário.

"É um problema que existiu, existe e provavelmente vai continuar a existir", afirmou. "Estou muito assustada com o que os próximos dois ou três meses vão trazer.

"A diferença entre os que estão nos escalões inferiores e os que estão nos escalões superiores é enorme. É algo que está no sistema e sabemos no que nos metemos, mas neste momento a situação não tem a ver com o desporto, tem a ver com a vida.

"Os 50 melhores jogadores, tanto no ranking masculino como no feminino, são 100 pessoas... mas há 3000 jogadores, homens e mulheres juntos, no ranking.

"Se 50% dos tenistas desistirem [por causa] disto, não creio que o ténis sobreviva. Sei que se vendem muitos bilhetes para os grandes torneios, mas também há torneios mais pequenos que também vendem muitos dados; temos transmissões em direto, resultados em direto, árbitros e fiscais de linha, mulheres que estão a subir na carreira e pessoas que organizam os torneios. Isto também está a angariar fundos para as federações e organizações.

"Embora estes jogadores de topo sejam óptimos para a promoção do desporto, há ainda 96,5% de jogadores que também o constroem. Isso também é muito importante. É algo que tem de existir para apoiar o desporto".

Shapatava, uma pianista de formação clássica, continua a jogar na digressão há mais de 15 anos, com pouca recompensa financeira, porque, simplesmente, adora o desporto.

Ela poderia ter sido cirurgiã, mas deixou os colegas médicos para perseguir o seu sonho desportivo. O ténis obriga-a a melhorar todos os anos e põe-na à prova física e mentalmente. Mas quando a digressão recomeçar, estará ela a competir?

"Os meus pais não são os mais novos, tenho contas para pagar, pessoas para sustentar, o meu treinador não é um bilionário, não me pode sustentar para sempre, a minha classificação já é bastante baixa para ter rendimentos no ténis e, se não jogar ou não treinar, não vou poder ir em julho viajar para um torneio e gastar dinheiro com isso", disse.

"Em primeiro lugar, tenho de encontrar uma forma de ganhar dinheiro e, depois, se encontrar uma forma de o fazer, talvez volte a jogar mais tarde, no outono. Ninguém pode ir diretamente para um torneio. Primeiro, têm de trabalhar para chegar a uma situação financeira que lhes permita pagar".

E depois há que ter em conta o custo mental.

"A outra questão é se alguém estaria disposto a continuar a fazer isso, porque depois desta pausa começamos a avaliar as coisas mentalmente de forma diferente e talvez não estejamos prontos para competir em torneios onde sabemos que não vamos ganhar dinheiro", disse ela. "Não sei se muitos estarão mentalmente preparados para isso. Não sei se serei capaz de jogar, nem financeiramente, nem mentalmente, porque isso exige muito de nós."

"Seria muito difícil voltar a jogar. Acho que muitos não têm a capacidade de voltar a jogar como antes, especialmente aqueles que já estavam a lutar com lesões, aqueles que já tinham dificuldades financeiras."

Apesar da incerteza, Shapatava esforçar-se-á por ser ouvida. Não é apenas o seu futuro que depende disso.

ATUALIZAÇÃO: Este artigo foi atualizado porque a WTA forneceu informações imprecisas em sua declaração original.

