Sob pressão, Kornbluth do MIT promete usar "todos os meios" para resolver os conflitos no campus

"Estou a trabalhar para utilizar todos os meios disponíveis para resolver os conflitos no nosso campus, melhorar o teor do nosso discurso e ajudar-nos a encontrar melhores formas de viver e trabalhar em conjunto aqui no MIT", afirmou Kornbluth num memorando na quarta-feira.

O memorando surge depois de Bill Ackman, o bilionário dos fundos de investimento especulativo que lutou com êxito para pôr fim à presidência de Claudine Gay em Harvard, ter posto a mira em Kornbluth.

Minutos depois de a demissão de Gay ter sido notícia, Ackman publicou uma mensagem nas redes sociais: "Et tu Sally?"

Kornbluth reconheceu a pressão sobre as universidades neste momento.

"A guerra entre Israel e o Hamas continua a causar dor profunda a muitas pessoas em todo o mundo, incluindo no MIT, e é uma fonte contínua de tensão na nossa comunidade", escreveu Kornbluth no memorando. "Aqui no campus, as suas repercussões testaram sob pressão alguns sistemas e suposições de longa data, apresentando desafios à nossa comunidade e ao cumprimento da nossa missão de investigação e educação".

Kornbluth anunciou "novas medidas" destinadas a enfrentar esses desafios e a combater o antissemitismo, a islamofobia e o ódio, incluindo a garantia de que os programas DEI (diversidade, equidade e inclusão) do MIT "atendam efetivamente às necessidades do campus". Segundo ela, o MIT planeia anunciar em breve um novo vice-presidente para a equidade e a inclusão.

O MIT, Harvard e outras universidades também têm enfrentado pressões para proteger a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, combater o discurso de ódio.

A este respeito, Kornbluth anunciou a criação de uma nova comissão sobre "liberdade académica e expressão no campus" que irá analisar imediatamente as políticas.

"É evidente que precisamos de saber melhor como navegar entre os princípios da liberdade de expressão, que devemos proteger, e a necessidade de nos protegermos contra o assédio, o bullying, a intimidação e a discriminação - violações das políticas que devem ser objeto de disciplina", afirmou Kornbluth.

O presidente do MIT reiterou que a comunidade precisa de "se apoiar na ideia de que há uma diferença entre o que podemos dizer e o que devemos dizer".

"Não podemos esperar que a disciplina e as políticas resolvam por magia todas ou mesmo a maioria das dificuldades que surgem na forma como nos relacionamos uns com os outros no discurso", disse Kornbluth. "Precisamos de confiar uns nos outros para termos decência e compaixão."

No mês passado, Kornbluth, Liz Magill, da Universidade da Pensilvânia, e Gay, reitor da Universidade de Harvard, testemunharam perante uma comissão da Câmara dos Representantes e foram alvo de críticas quando os três se recusaram a condenar explicitamente os apelos ao genocídio contra o povo judeu, por serem contrários às políticas da universidade.

Magill demitiu-se do seu cargo pouco depois da audição. Esta semana, Gay, que também tinha sido perseguida por alegações de plágio, abandonou o seu cargo. Ambos permanecerão nas suas respectivas universidades como membros do corpo docente.

Fonte: edition.cnn.com