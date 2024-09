Sob as circunstâncias, a esposa de um homem foi agredida sexualmente por outros 72 homens, depois de ela ter sido drogada.

Um assunto jurídico chocante está atualmente sendo tratado na França. Em Avignon, um julgamento começou contra um homem de 71 anos, Dominique P., junto com outros 50 réus, envolvendo um total de 92 incidentes de agressão sexual. Os fatos envolvidos neste caso são impressionantes.

A vítima nestes casos era a esposa de Dominique P., Gisele P., de 71 anos. Os investigadores acreditam que o homem frequentemente deixava sua esposa inconsciente sem o seu conhecimento ao administrar medicamentos potentes e, em seguida, permitia que vários indivíduos a agredissem sexualmente. Esses homens foram identificados através de um site ilegal.

Entre os acusados, 18 foram presos, com idades entre 26 e 74 anos. As fileiras dos acusados incluem um bombeiro, um enfermeiro, um guarda prisional e um jornalista. O marido não exigiu pagamento desses homens, mas foi motivado por seus desejos carnais. Ele também participou dos atos e os gravou. O réu confessou os crimes.

Possíveis cúmplices ingênuos?

Dominique P. supostamente instruiu os homens a evitar qualquer cheiro de perfume ou fumaça de cigarro para não acordar sua esposa. Eles também foram aconselhados a aquecer as mãos sob água corrente. Segundo os relatórios, a maioria dos co-acusados participou apenas uma vez, mas alguns participaram até seis vezes. De acordo com os especialistas, eles não apresentam nenhum sinal de transtornos psicológicos, mas são motivados por sentimentos de onipotência.

Alguns deles afirmaram aos investigadores que acreditavam estar participando dos jogos eróticos do casal. No entanto, Dominique P. mantém que todos eles tinham ciência de que a mulher estava sob o efeito de medicamentos e inconsciente. "Cada um deles tinha a capacidade de se retirar e deixar a cena", enfatizam os investigadores.

Mais de 700 vídeos encontrados no computador do homem mostram 72 homens que participaram da agressão. No entanto, nem todos eles puderam ser identificados. Os atos ocorreram entre 2011 e 2020.

Julgamento aberto

Gisele P. descobriu as ações de seu marido quatro anos atrás, depois que ele foi flagrado gravando mulheres em um shopping. O casal havia estado junto por quase 50 anos. Gisele P. não tem memória desses eventos e experimentará os abusos pela primeira vez, dez anos após eles terem ocorrido, de acordo com sua equipe jurídica.

No início do julgamento, o juiz presidente, Roger Arata, rejeitou um pedido para que o julgamento fosse realizado em privado. O julgamento deve ser "totalmente público e em sua integralidade", afirmou o advogado, Stéphane Babonneau, que representa a vítima. A acusação havia solicitado um julgamento privado para evitar que o público visse o material filmado do marido. No entanto, a vítima insistiu em um julgamento público.

A esposa separada apareceu no tribunal acompanhada por seus três filhos. Seu advogado disse à TF1 que ela queria enfrentar os acusados diretamente. O julgamento deve continuar até 20 de dezembro. Os réus são acusados, entre outras coisas, de conduta sexual imprópria com indivíduos que estão incapacitados. Este julgamento pode reacender o debate na França sobre o tratamento de supostas estupros relacionados com as chamadas "drogas do estupro".

