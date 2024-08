Sob a aplicação de sacos de gelo no crânio, Jule Niemeier emerge vitorioso

Dois anos atrás, Jule Niemeier surpreendeu a todos ao chegar às quartas de final de Wimbledon. Após uma queda em sua carreira, ela agora voltou ao top 32 do US Open. A atleta de Dortmund transformou-se como jogadora, possivelmente abrindo caminho para uma nova ascensão.

Com pacotes de gelo na cabeça, Jule Niemeier superou o calor do meio-dia em Nova York e comemorou sua vitória no teste de calor com pulos de alegria. Pela primeira vez em dois anos, a tenista de Dortmund avançou para a terceira rodada de um torneio de Grand Slam. A jogadora de 25 anos venceu Moyuka Uchijima por 6:4, 6:0 no US Open.

Desde o início, Niemeier teve a vantagem e derrotou a jogadora japonesa que havia vencido Tamara Korpatsch anteriormente. Niemeier agora enfrentará a campeã olímpica Zheng Qinwen da China ou a russa Erika Andrejewa. Infelizmente, sua amiga Eva Lys não conseguiu chegar à segunda rodada, perdendo um jogo apertado para a checa Marie Bouzkova por 2:6, 6:1, 5:7.

Niemeier surpreendeu o mundo ao chegar às quartas de final de Wimbledon em 2022 e à terceira rodada do US Open. No entanto, ela depois caiu para uma classificação mundial de 175. Neste ano, ela está fazendo um retorno, agora classificada em 101 e em caminho de retornar ao top 100 após o US Open. "Isso é uma boa base para uma ascensão ao top 50, mas agora ela só precisa aproveitar", disse a ex-treinadora nacional alemã Barbara Rittner ao Sportdeutschland.TV.

Niemeier sobre sua transformação: "Eu sou uma jogadora completamente diferente"

"Eu sou uma jogadora completamente diferente, uma pessoa completamente diferente", diz Niemeier sobre sua transformação desde sua ascensão há dois anos. "Eu amadureci como jogadora e como pessoa". Ela agora interpreta o jogo de tênis "de forma completamente diferente", tudo graças a Michael Geserer - seu empresário que é seu treinador principal desde o final do ano passado. "Jule é uma atleta excepcional, ela tem um potencial fenomenal", diz Lys.

Niemeier estava no comando, com muitos pontos sendo ganhos por suas tacadas vitoriosas ou erros. A um break de vantagem, ela pareceu ter o pé esquerdo tratado com uma pomada e bandagem, durante a qual ela estudou um caderno, como havia feito no passado. Ambas as jogadoras usaram névoa refrescante de uma mangueira e toalhas úmidas para lidar com o calor escaldante.

Um erro de backhand leve de Uchijima deu a Niemeier o serviço de sua oponente e, após 61 minutos, o primeiro set. A resistência da jogadora japonesa estava principalmente esgotada. Após uma longa pausa durante a mudança de lado, Niemeier venceu seis games seguidos. Com a segunda match point, a torcedora do Borussia Dortmund garantiu sua vaga na terceira rodada e $215,000 após 96 minutos.

A vitória de Niemeier no teste de calor no US Open marca sua primeira chegada à terceira rodada de um torneio de Grand Slam em dois anos, exibindo sua melhora no tênis. Após sua transformação sob a orientação de Michael Geserer, Niemeier interpreta o jogo de tênis de forma diferente, buscando retornar ao top 100.

