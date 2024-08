Sob a aplicação de sacos de gelo na cabeça, Niemeier ultrapassa

Dois anos atrás, Jule Niemeier chamou a atenção ao chegar às quartas de final de Wimbledon. Após uma fase difícil na carreira, ela voltou à ativa e está entre as 32 melhores do US Open. A jogadora de Dortmund transformou seu jogo, abrindo caminho para uma possível ascensão meteórica.

Encharcada de suor com pacotes de gelo na cabeça, Niemeier comemorou triunfalmente após vencer sua oponente com um ace sob o sol escaldante do meio-dia de Nova York. Pela primeira vez em dois anos, ela avançou à terceira rodada de um Grand Slam. Ela derrotou Moyuka Uchijima por 6:4, 6:0 no US Open.

Niemeier impôs seu jogo desde o início, com temperaturas acima de 34 graus Celsius, superando a jogadora japonesa que havia derrotado Tamara Korpatsch anteriormente. Agora, ela enfrentará entweder Zheng Qinwen, campeã olímpica da China, ou Erika Andrejewa, da Rússia. Infelizmente, sua amiga e colega de competição, Eva Lys, foi eliminada, perdendo um jogo apertado para Marie Bouzkova, da República Tcheca, por 2:6, 6:1, 5:7.

Apesar de já ter chegado às quartas de final de Wimbledon e à terceira rodada do US Open, Niemeier caiu para o 175º lugar no ranking mundial. No entanto, nesta temporada, ela voltou à forma, agora no 101º lugar. Espera-se que ela volte ao top 100 após o US Open, e seu progresso é admirado pela ex-técnica da seleção feminina, Barbara Rittner, do Sportdeutschland.TV.

Niemeier sobre sua transformação: "Uma jogadora diferente, uma pessoa diferente"

"Eu sou uma jogadora diferente, uma pessoa diferente", reflete Niemeier sobre sua evolução desde seu breakthrough há dois anos. "Eu cresci como jogadora e como pessoa". Sua compreensão do jogo mudou completamente, graças à orientação de Michael Geserer, seu técnico desde o final do ano passado. "Jule é uma jogadora incrivelmente talentosa com enorme potencial", elogia Lys.

Niemeier ditou o ritmo do jogo, com a maioria dos pontos decididos por suas vitórias ou erros. Momentaneamente, ela pareceu tratar uma bolha no pé esquerdo nas laterais. Ao confundir sua pausa com descanso, Uchijima supostamente subestimou sua oponente, dando a Niemeier oportunidades para tomar o controle. Durante os intervalos para combater o sol escaldante, ambas as jogadoras recorreram a ar fresco de mangueiras e toalhas.

Com um simples erro de backhand de Uchijima, Niemeier venceu seu serviço e, após 61 minutos, ficou com o primeiro set. A resistência da jogadora japonesa quase foi esmagada. Após uma longa pausa na troca, Niemeier passou pelos jogos restantes, vencendo seis jogos consecutivos com seu segundo ponto de vantagem, garantindo sua vaga na terceira rodada e um bônus de $215,000 após 96 minutos.

A vitória de Niemeier no US Open marca seu retorno à terceira rodada de Grand Slam após uma ausência de dois anos. Com suas habilidades aprimoradas em exibição, ela continua a impressionar no mundo esportivo.

Embracing her newfound success, Niemeier credits her coach, Michael Geserer, for helping her evolve into a more mature and skilled player both on and off the court.

