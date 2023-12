"Só estou a fazer o cesto": Jimmy Butler marca o recorde de 56 pontos nos playoffs com o Miami Heat a ganhar 3-1 ao Milwaukee Bucks, primeiro classificado

Com uma desvantagem de 14 pontos no quarto período, os Heat recuperaram - liderados por Butler - e venceram por 119-114, perante uma multidão em casa, para ganharem a série por 3-1 e colocarem os Bucks, primeiro classificado, à beira de uma eliminação precoce.

Quando questionado sobre a sua alcunha de "Jimmy dos Playoffs", que se impôs devido ao facto de Butler elevar constantemente o seu desempenho quando chega a pós-temporada, o jogador de 33 anos insistiu que "não é uma coisa".

"Não é. Só estou a jogar", acrescentou.

Butler também acrescentou nove ressaltos, duas assistências e um bloco à sua obra-prima de 19 em 28, com os seus 56 pontos a constituírem um novo recorde pessoal na carreira - regular ou pós-temporada - e o quarto melhor desempenho de pontuação na história dos playoffs da NBA.

Butler passou de uma média de 22,9 pontos durante a temporada regular para 36,5 pontos nos quatro jogos do Heat nos playoffs até agora.

"Adoro o aspeto competitivo [dos playoffs]", disse Butler, segundo a ESPN. "É aqui que todos os melhores jogadores (...) aparecem e se destacam. Não estou a dizer que sou um desses melhores jogadores; só quero ser visto como tal.

"Quero fazer tudo para que a minha equipa ganhe, tal como todos os que fazem parte deste plantel. Penso que [o presidente da equipa, Pat Riley, e o treinador, Erik Spoelstra] me quiseram aqui por uma razão. Sinto que isso faz parte desse motivo".

Depois de terminarem a época passada com o primeiro lugar na Conferência de Leste, os Heat tiveram dificuldade em encontrar consistência este ano e terminaram com o oitavo lugar.

O Miami precisou de dois jogos de apuramento para chegar aos playoffs esta época, tendo primeiro perdido com os Atlanta Hawks e depois vencido os Chicago Bulls para conquistar o último lugar nos playoffs.

O Heat também está com falta de pessoal para esta série de playoffs, em particular na quadra de defesa, depois de perder o Sexto Homem do Ano do ano passado, Tyler Herro, por lesão no Jogo Um e Victor Oladipo no Jogo Três.

Butler tem suportado o peso de uma carga de trabalho acrescida de forma notável e os seus 56 pontos só foram superados anteriormente nos playoffs por Elgin Baylor, Michael Jordan e Donovan Mitchell.

Nos últimos cinco minutos do jogo de segunda-feira, de acordo com a ESPN, Butler sozinho superou os Bucks em 13-8.

A série regressa a Milwaukee para o Jogo Cinco, onde os Bucks esperam evitar a ignomínia de ser a primeira equipa eliminada pela oitava equipa.

Com Giannis Antetokounmpo agora disponível depois de perder o Jogo Três com uma lesão no joelho, os Bucks ainda acreditam que podem dar a volta por cima, mas será uma tarefa difícil, mesmo para as habilidades consideráveis do atacante de 28 anos.

Fonte: edition.cnn.com