Sir Jackie Stewart: "Encontrar uma cura para a demência é a minha maior batalha de sempre

Quando a sua mulher Helen capotou o seu carro Smart num bosque perto da casa da família, ele debruçou-se sobre as provas para encontrar uma explicação para o acidente: um pneu rebentado ou um veado perdido a atravessar a estrada pareciam inicialmente as explicações mais prováveis.

No final, a resposta revelou-se bastante mais complexa e angustiante - um diagnóstico de demência frontotemporal (DFT), que é um termo genérico para um grupo de doenças degenerativas que danificam as células dos lobos temporal e/ou frontal do cérebro.

A doença é normalmente diagnosticada em pessoas na casa dos 50 e 60 anos, mas pode afetar pessoas na casa dos 40 anos ou mais jovens.

Afecta as áreas do cérebro responsáveis pelo raciocínio, comunicação, consciência social e memória, provocando alterações na personalidade e na capacidade de julgamento.

Embora os sintomas possam variar consoante as partes do cérebro afectadas, a DFT acaba por deixar o doente num estado de confusão e desamparo. As famílias afectadas também se sentem desamparadas.

Problema global

Cinco anos após o diagnóstico da sua mulher, Stewart sabe que esta é uma luta que, muito provavelmente, ele e Helen não conseguirão vencer.

"Esta é a minha maior batalha", disse à CNN Sport a partir da casa da família na Suíça, para onde se mudou para garantir os melhores cuidados para a sua mulher - há um hospital privado a apenas 300 metros da estrada e ela tem cuidados permanentes em casa.

"Esta é uma questão verdadeiramente global. Há 50 milhões de pessoas no mundo e não há cura nem medicina preventiva. Nos últimos 30 anos, parece que não nos aproximámos mais das respostas".

Na procura das suas próprias respostas, Stewart adoptou uma abordagem diferente à doença, criando a Race Against Dementia (Corrida contra a demência), cujo objetivo era angariar 2,5 milhões de dólares para a investigação da doença. A iniciativa já tinha angariado mais de 3,5 milhões de dólares.

Viajou para as melhores instalações médicas de todo o mundo e utilizará o dinheiro angariado até à data para financiar cinco estudantes de doutoramento que procuram encontrar uma cura e, potencialmente, medidas preventivas.

"Eu teria ajudado de qualquer forma, mas a doença da Helen deu-me ainda mais vontade de ajudar", afirmou. "O que está a acontecer com a cultura que existe atualmente não funcionou, por isso precisamos de uma mudança de abordagem. Mas as instituições não gostam de mudanças".

À procura de um Bill Gates

Este ano marca o 50º aniversário do primeiro dos três títulos mundiais de Stewart e ele traça paralelos entre o seu passado nas corridas e a sua situação atual.

"Veja a Fórmula 1", disse ele. "Nos tempos modernos, há realmente quatro pessoas que mudaram o desporto: Gordon Murray, Ross Brawn, John Barnard e, mais recentemente, Adrian Newey.

"Foram necessárias apenas quatro pessoas para virar as coisas de cabeça para baixo. No mundo dos negócios, basta olhar para Bill Gates ou Steve Jobs. Tudo o que é preciso é uma mente diferente e uma abordagem diferente. Na corrida contra a demência, não é diferente".

Stewart planeia levar uma abordagem influenciada pela F1 aos seus alunos de doutoramento. Vai vesti-los com as melhores roupas, como se estivessem a preparar-se para uma reunião de negócios, e também conseguiu que as equipas de F1 McLaren e Red Bull se envolvessem na caridade. Além disso, pretende acrescentar à abordagem uma emergência ao estilo da F1.

Ao tentar mudar a dinâmica em torno da investigação da demência, Stewart também faz referência à sua própria luta anterior para melhorar a segurança na F1, tendo aberto caminho para o desporto mais seguro de que os pilotos da grelha desfrutam atualmente.

"Naquela época, o establishment não queria reconhecer o problema ou mudar", disse ele. "Naquela altura, se houvesse um incêndio num carro, não havia extintores para o apagar. Está bem, tinham extintores, mas para um pequeno churrasco, não para um carro de Fórmula 1 cheio de combustível e a arder.

"O mesmo se passava com a falta de áreas de escape ou de postes telegráficos ou outros. Não foi preciso ser um Einstein para perceber como tornar as coisas mais seguras.

"Esta batalha, porém, é muito maior. Sei que o cérebro é a coisa mais complicada que existe - muito mais complexo do que qualquer carro de Fórmula 1. E o que está em causa é compreender apenas uma pequena parte do mesmo".

'Um caminho longo e sinuoso'

Por agora, o aspeto mais importante é que a sua mulher, nas suas próprias palavras, está feliz, apesar de a sua memória a curto prazo estar a diminuir e a memória a longo prazo também.

"A Helen está em negação", reflecte Stewart. "Ela sabe que tem a doença, mas dir-lhe-á que não tem."

O próprio Stewart não tem ilusões sobre o que o espera, a si próprio, aos dois filhos do casal e aos netos, e recorda a experiência de visitar recentemente a mãe de um amigo, de 93 anos.

"A cara dela iluminou-se como um foguetão quando me viu. "Ela queria falar sobre o passado, sobre os meus dias de atirador [Stewart era um atirador internacional antes dos seus dias na F1].

"Não se sabia que ela tinha demência, mas depois disse que o marido devia estar a trabalhar até tarde, pois ainda não tinha voltado. Ele morreu há 27 anos".

Apenas a alguns meses do seu 80º aniversário, Stewart ainda transpira positividade por todos os poros e não se permite pensar nas dificuldades que o esperam.

Mas está demasiado consciente de que o tempo está a passar e que uma cura pode ser demasiado tarde.

"Isso é uma frustração", diz. "Como diziam os Beatles, tem sido um caminho longo e sinuoso, mas ainda nada mudou. Mas tenho de acreditar que alguma coisa vai acontecer".

Stewart diz-se um dos sortudos, com as finanças ganhas na F1 a permitir-lhe pagar os dispendiosos cuidados permanentes.

"Outros não têm esse privilégio", disse ele. "São esses que precisamos de ajudar".

