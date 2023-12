Destaques da história

Sinto que tenho o jogo para ganhar", diz a jovem golfista norte-americana Angel Yin

Angel Yin é uma das jogadoras mais longas em digressão

2017 foi a primeira época completa da adolescente no LPGA

O jogo feminino vai tornar-se "cada vez mais longo"

Isso não impediu a jovem americana de bater imediatamente a bola a 150 metros e de tomar uma decisão muito sensata.

Vou fazer isto para o resto da minha vida", disse Yin à sua mãe, Michelle Liu, frustrando as esperanças de longa data de aprender piano.

Treze anos depois, com uma vitória na Taça Solheim, a adolescente de rosto fresco deve estar grata.

"Não sei porque é que a minha mãe deu ouvidos a uma criança de seis anos, mas naquele dia deu", disse Yin ao programa Living Golf da CNN. "Desde pequena que eu sabia que me ia tornar numa golfista profissional".

Talento precoce

Yin bate rotineiramente a bola a mais de 300 jardas do tee, por vezes com tacadas que atingem a marca das 350 jardas, naquele que foi o seu primeiro ano completo no LPGA Tour.

O seu grande potencial e potência são evidentes desde tenra idade.

Em 2010, Yin ganhou o primeiro de dois Campeonatos Amadores Femininos do Estado da Califórnia, um mês após o seu 12º aniversário - o mesmo ano em que foi a mais jovem no campo do Campeonato Amador Feminino dos EUA.

No Campeonato Kraft Nabisco de 2013, atualmente conhecido como ANA Inspiration, ficou em segundo lugar no campo inteiro em termos de distância percorrida com 14 anos.

Yin, que completou 19 anos em outubro, tem uma média de drives de pouco mais de 272 jardas em 2017 - apenas Lexi Thompson (273 jardas), Joanna Klatten (278 jardas) e Maude-Aimee Leblanc (279 jardas) têm uma média superior.

Tem sido uma ascensão rápida ao escalão superior do jogo, mas a rapariga de Monterey Park, Califórnia, está apenas a começar.

"Quando decidi tornar-me profissional, não estava nervosa, estava mais entusiasmada do que qualquer outra coisa!" afirma.

"O LPGA é o melhor dos melhores do mundo. Gosto da competição, faz-nos melhorar. No geral, como pessoa, cresci imenso. Aprendi com estas raparigas, falei com elas, viajei com elas".

Com cinco resultados no top 10 do LPGA Tour, Yin sente que o seu jogo ficou "menos desleixado e mais coeso" na companhia das melhores, embora reconheça que não há margem para erros.

"Não se pode cometer erros aqui", diz ela. "Não se pode mesmo.

"O meu jogo curto tem sido bom, mas ainda não está suficientemente apertado. Devia ser melhor, uma vez que bato sempre muito longe."

Yin conta a história de ter jogado um par 5 com um dogleg para a esquerda nos últimos tempos, onde ninguém conseguia passar a água.

"Fiquei demasiado entusiasmada e, nesse dia, fiz um gancho na água, mas mesmo assim fiz birdie", recorda. "Quando cometo um erro, com a minha distância, consigo compensar."

Programa "exaustivo

Yin considera as "semanas na estrada" a parte mais difícil da sua subida ao escalão profissional, referindo que não ficou em casa mais de quinze dias durante todo o ano.

"Todas as semanas é um hotel diferente, um sítio diferente, a mudança de hora - é exaustivo!", diz. "Não se dorme muito, mas é preciso continuar a trabalhar."

Mas com esse horário intenso vem a oportunidade de alargar os horizontes.

Yin divertiu-se com a iniciativa da LPGA de organizar mais eventos na Ásia - o chamado "Asian Swing" incluiu três torneios em 2017 - e espera "absorver mais cultura" no futuro.

Sente que o golfe feminino vai ficar "cada vez mais longo" e tem como objetivo estar entre as 20 melhores do mundo no próximo ano, "jogando na televisão duas vezes por semana".

Mas não pense que Yin é do género de se sentar e pensar que conseguiu.

"É como se deixássemos de respirar um pouco", diz ela, olhando para trás, para as suas conquistas. "Mas temos de voltar ao trabalho. Ainda tenho muitos objectivos que não alcancei.

"Sinto que tenho o jogo, mas faltam-me muitas peças - pequenas peças, não grandes peças - para ganhar."

