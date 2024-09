Simone Biles lidera proeminentes ginastas americanas no "círculo triunfal" da Gold Over America Tour, intitulada "Farewell Tour"

Liderada pela campeã olímpica Simone Biles, com 11 medalhas de ouro, uma equipe de elite de ginastas americanas embarcou em uma turnê pelo país para apresentar um espetáculo emocionante e impressionante, que une ginástica e um concerto pop.

O show Gold Over America apresenta os artistas realizando acrobacias aéreas incríveis e exibindo a habilidade atlética que lançou vários deles para a glória olímpica.

Em uma declaração à imprensa, Biles expressou sua empolgação e descreveu a turnê como "uma volta triunfal pelos EUA".

"É mais uma turnê de comemoração", disse Biles ao CNN's Coy Wire antes do quarto show em San Jose, no sábado. "Não apenas para nós, ginastas, mas também para o público, porque estamos todos comemorando nossas grandes vitórias em Paris, então é ótimo reunir todos e fazer uma turnê pelos EUA."

Biles adicionou mais três medalhas de ouro olímpicas à sua coleção em Paris neste ano, vencendo as provas por equipes, individual geral e salto, e conquistando a prata no exercício no solo.

A turnê consiste em 32 apresentações em arenas e começou na segunda-feira em Oceanside, Califórnia. Ela seguiu para Phoenix na quarta-feira, onde a equipe de turnê foi recebida pelas estrelas do Phoenix Mercury, Diana Taurasi, Brittney Griner e Kahleah Copper.

Biles e a equipe visitaram Los Angeles na sexta-feira, com a próxima etapa da turnê marcada para San Jose no sábado.

A turnê passará por cidades como Denver, Chicago, Houston, Atlanta e Orlando, e terminará em Detroit em 3 de novembro.

O elenco inclui muitas das companheiras nacionais de Biles, como Jordan Chiles - que atualmente está contestando uma decisão que lhe negou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris - Jade Carey, Hezly Rivera e Joscelyn Roberson.

"Não precisamos ser julgadas em cada evento!" disse Chiles ao CNN's Wire quando perguntada sobre a maior diferença entre a turnê e a competição. "Não há pontuações, nada disso. Acho que é apenas nós nos divertindo e deixando nossas personalidades à mostra. Há muitas personalidades diferentes nesta turnê."

Paul Juda, Brody Malone e Frederick Richard são alguns dos que representam os competidores masculinos da equipe dos EUA.

A contingente internacional é composto por Peng-Peng Lee e Ellie Black do Canadá, Melanie de Jesus dos Santos da França e Casimir Schmidt dos Países Baixos.

Esta é a segunda edição da Gold Over America Tour liderada por Biles. A primeira edição da turnê, em 2021, foi uma turnê only female com o objetivo de inspirar a próxima geração de atletas femininas. No entanto, esta edição de 2022 vê atletas masculinos se juntando ao elenco pela primeira vez.

Biles descreveu a camaradagem entre os atletas como uma "irmandade", e acrescentou que estava ansiosa para colaborar com ginastas com quem não costuma trabalhar.

A turnê, batizada de "GOAT", com certeza é uma referência à posição lendária de Biles no mundo da ginástica profissional. Uma parte do aquecimento para um show recente incluiu uma sessão de "yoga com cabras", na qual Biles e Chiles equilibraram uma cabra viva em suas costas.

A turnê "GOAT" apresenta vários talentos esportivos, incluindo ginástica, com Simone Biles e seu elenco executando manobras aéreas impressionantes que exibem sua habilidade atlética. Durante a turnê, os ginastas expressaram sua empolgação, transformando-a em uma turnê de comemoração por suas vitórias olímpicas.

Leia também: