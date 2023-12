Simona Halep: uma época baixa agridoce para a popular n.º 1 mundial

A romena organizou uma festa privada para 110 familiares e amigos num restaurante de Bucareste para celebrar o seu tão esperado primeiro título de Grand Slam no Open de França, em junho, e festejou até altas horas da madrugada.

"Festejei até às 5 da manhã, pela primeira vez na minha vida", disse Halep por telefone à CNN antes do Open da Austrália.

O seu tempo fora do campo de ténis também não se limitou a essa noite na capital romena, onde a número 1 do mundo tem um apartamento.

"Passei muito tempo na cidade, o que não faço com muita frequência", disse Halep. "Vivi uma vida normal, da qual gostei muito. Conheci pessoas novas, fiquei com amigos".

O 2018 agitado de Simona Halep

Separação com o treinador

Mas Halep não pôde desfrutar plenamente da glória de se tornar a primeira campeã de Grand Slam do seu país, louco por ténis, desde a sua treinadora, Virginia Ruzici, 40 anos antes, em Roland Garros.

O tempo extra de lazer veio porque a jogadora de 27 anos estava a recuperar de uma hérnia discal. De facto, tal como os seus colegas Rafael Nadal e Andy Murray, Halep teve de interromper a sua campanha de 2018 devido a uma lesão.

E noutro golpe, talvez maior, o seu influente treinador Darren Cahill iniciou uma separação porque queria passar mais tempo com a sua família.

'Sem expectativas'

"Foi um pouco mais difícil", reconheceu Halep, referindo-se à época baixa.

Não é de admirar, portanto, que Halep não parecesse tão confiante como há 12 meses ao entrar no Open da Austrália, que começa segunda-feira. Ela ainda está à espera da primeira vitória desde agosto, depois de ter sido derrotada por 6-4 6-4 por Ashleigh Barty na sua estreia em 2019, em Sydney, na quarta-feira.

E na primeira ronda do Open da Austrália, Halep enfrenta a jogadora que a derrotou na primeira ronda do Open dos Estados Unidos, Kaia Kanepi.

"Não tenho expectativas, por isso venho diferente do ano passado, mas mesmo assim estou motivada para dar o meu melhor sempre que entro no court e acredito que tenho hipóteses de fazer um bom resultado, mas vamos ver", disse Halep, falando antes da sua partida contra Barty. "É muito difícil falar sobre esse longo período que tive para descansar".

Boris Becker?

Foi durante a sua parceria de três anos e meio com Cahill que Halep disse que esperava que o respeitado australiano - um antigo treinador do Hall of Famer Andre Agassi e Lleyton Hewitt - estivesse ao seu lado até à reforma.

Continuam amigos e Halep disse que ele lhe deu conselhos na época baixa.

Com Cahill a continuar a trabalhar como analista para a televisão ESPN no Open da Austrália, quem sabe se não dará mais conselhos a Halep.

Na maior parte do tempo, ela pretende jogar sozinha, pelo menos até ao início do campeonato de terra batida, em abril.

"Preciso de um treinador. Mas, para já, digo apenas que quero assumir a responsabilidade de ver como vai ser nos próximos três, quatro meses", disse Halep.

Houve "muitos" que manifestaram interesse em suceder a Cahill, de acordo com Halep. A natural de Constanta negou, no entanto, que um deles fosse o antigo treinador de Novak Djokovic, Boris Becker.

"Ele veio por uma razão diferente a Bucareste e eu fiquei contente por o ver, mas nunca falámos sobre estarmos juntos como treinador e jogador", disse Halep.

Quando Halep se refere a um "ano difícil e emotivo", a saída de Kanepi e a sua presença na final do Open da Austrália também fazem parte da equação.

Multidão em casa

Halep precisou de ser hospitalizada depois de sofrer de desidratação na emocionante final do Open da Austrália, em que esteve à frente de Caroline Wozniacki por um break no terceiro set, antes de perder por 2-1.

Mesmo antes disso, a romena torceu o tornozelo na primeira ronda e participou numa maratona de jogos contra Lauren Davis na terceira ronda e Angelique Kerber nas meias-finais, quando salvou cinco match points no caminho para a vitória.

O seu caminho para a final do Open de França foi mais simples, com apenas um set cedido.

Uma vez lá, porém, Halep ficou atrás da vencedora do US Open de 2017, Sloane Stephens, por um set e um break. Quando parecia que Halep iria perder a quarta final de um Grand Slam, ela deu a volta por cima.

Cerca de 20.000 fãs saudaram Halep no estádio nacional de futebol da Roménia quando regressou a casa, com uma réplica mais pequena do troféu do Open de França a reboque.

Halep guarda o troféu em casa, embora possa dá-lo aos seus pais, Stere e Tania, quando os seus dias de jogadora terminarem. Halep disse que entra em contacto com os pais todos os dias quando está na estrada sem eles. As mensagens de texto são o seu meio de comunicação preferido.

"São boas pessoas, com bom coração, e a minha mãe é um pouco tímida, tal como eu", disse Halep. "O meu pai é diferente, por isso completam-se um ao outro e penso que o carácter da minha mãe é mais importante, e o corpo e a (tendência) para o desporto do meu pai."

Abraçar

Já uma figura simpática antes do sucesso no Open de França - foi eleita a favorita dos adeptos da WTA nas duas últimas épocas - a sua popularidade cresceu ainda mais. No ano passado, na Roménia, Halep, que também recebeu o prémio de melhor jogadora do ano da WTA, foi a pessoa mais pesquisada no Google.

O facto de ser uma superestrela reconhecida nas ruas é algo com que Halep ainda está a lidar.

"Quando se tem sucesso, também se tem de pagar algumas coisas, por isso é ótimo que eu tenha de pagar isto", disse ela com uma gargalhada. "Não é assim tão confortável nem tão fácil, mas é a melhor coisa que me podia acontecer, por isso estou a tentar abraçá-la, aceitá-la e desfrutá-la."

Halep gostou certamente da festa e espera desfrutar também do que acontece no court.

Fonte: edition.cnn.com