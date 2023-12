Simona Halep perde para a jovem Amanda Anisimova no Open de França

Pode dizer-se que a sua surpreendente reviravolta contra a atual campeã Simona Halep no Open de França, na quinta-feira, foi clínica.

A norte-americana de 17 anos tornou-se na mais jovem semifinalista de um torneio em 13 anos, quando, com uma precisão cirúrgica, despachou Halep por 6-2 e 6-4 numa hora e oito minutos no court Philippe Chatrier, um resultado que deixou em aberto a possibilidade de uma final feminina de Grand Slam só com dez tenistas, pela primeira vez desde 1999.

Isto porque Marketa Vondrousova, de 19 anos, defronta Johanna Konta na outra semifinal de sexta-feira.

"Não consigo acreditar no resultado de hoje", disse Anisimova aos jornalistas. "Ter a oportunidade de jogar contra Simona é incrível, mas como terminou é ainda mais louco para mim".

LEIA: Conheça Amanda Anisimova

A número 51 do mundo precisa primeiro de superar Ashleigh Barty, oitava cabeça de série, depois de a australiana ter chegado à primeira semifinal de um Grand Slam - tal como Anisimova e Vondrousova - ao derrotar Madison Keys por 6-3 e 7-5, num encontro no court Suzanne Lenglen que terminou quase exatamente à mesma hora.

Os jogos foram adiados para quinta-feira, bem como os restantes dois jogos dos quartos de final masculinos, devido à chuva que impediu a realização de todos os jogos em Paris no dia anterior.

Os jogos masculinos também acabaram por ser disputados em sets directos, com Novak Djokovic, número 1 do mundo, a vencer Alexander Zverev, quinto classificado, por 7-5 6-2 6-2, e Dominic Thiem, finalista de 2018, a ultrapassar o russo Karen Khachanov por 6-2 6-4 6-2.

Sexta-feira agitada

Djokovic e Thiem defrontam-se na sexta-feira numa apetecível meia-final, mas Rafael Nadal contra Roger Federer é a principal atração.

Devido à chuva que está a causar estragos no calendário, as duas meias-finais femininas terão lugar fora do court central, a partir das 11 horas em Paris. A decisão é "injusta e inapropriada", segundo o diretor executivo da WTA, Steve Simon.

"As quatro mulheres que jogaram tão bem e chegaram até aqui ganharam o direito de jogar no maior palco", disse ele em um comunicado. "Acreditamos que eram possíveis outras soluções que teriam sido benéficas para os fãs e para todas as jogadoras".

Os organizadores, que estão ansiosos por terminar o torneio a tempo, não vão querer olhar para a previsão de sexta-feira, com chuva intermitente prevista.

O poder suave de Anisimova em condições maioritariamente ensolaradas, especialmente o seu backhand, confundiu Halep, cuja tentativa de se tornar a primeira vencedora consecutiva desde que Justine Henin venceu três vezes seguidas em 2008 foi interrompida.

Anisimova demonstrou um enorme equilíbrio, não se deixando perturbar mesmo quando Halep recuperou no segundo set, e raramente escolheu a pancada errada.

Anisimova conseguiu uns impressionantes 25 winners contra apenas 24 erros não forçados contra uma das melhores jogadoras do mundo e numa superfície de terra batida que pode muitas vezes aumentar o número de erros. No ano passado, não participou na prova de terra batida devido a uma lesão no pé.

"Ela é simplesmente incrível", disse a capitã da Fed Cup dos EUA, Kathy Rinaldi, à CNN Sport. "Conhecemo-la desde os sete anos de idade. Ela sempre se destacou e tinha grandes qualidades para se tornar uma campeã e acho que isso transpareceu hoje.

"Ela é muito forte. Obviamente que também é uma jogadora muito talentosa, mas mentalmente é muito sólida e dura."

A finalista júnior do Open de França de 2016 deixou cair a raquete depois de ter batido sem esforço um esplêndido backhand pela linha abaixo no primeiro match point, mas não perdeu um set esta quinzena para igualar Vondrousova.

"O backhand sempre foi estelar", disse Rinaldi, que chegou ao sétimo lugar do ranking em 1986. "É uma pancada linda, é simplesmente deslumbrante. É fenomenal. O que mais se pode dizer?"

Na quarta ronda, Halep derrotou a campeã júnior de Wimbledon Iga Swiatek, de 18 anos, em 45 minutos, mas na quinta-feira foi mesmo uma adolescente que levou a melhor sobre a romena.

Sete jogos consecutivos

Halep nunca recuperou totalmente depois de perder sete jogos consecutivos a partir de 2-2 no primeiro, embora a antiga número 1 do mundo tenha tido uma oportunidade de break a 4-4 no segundo.

A Anisimova ganhou o seu match point após uma dupla falta de Halep.

Apesar do revés, Halep disse que não estava desiludida com o seu torneio.

"Penso que fiz tudo o que podia hoje e, neste torneio, estou contente com o resultado", afirmou. "Não é mau de todo chegar aos quartos de final num Grand Slam. Vindo como atual campeã, a pressão era grande".

Ela admitiu ter sofrido de nervos - não por ser a grande favorita nos quartos de final, mas por estar a jogar tão bem.

"Talvez as minhas expectativas em relação a mim própria fossem grandes hoje", disse Halep. "Talvez não tenha conseguido lidar com a tensão no meu corpo e, por isso, não consegui jogar o meu melhor e não me consegui movimentar ao meu melhor nível."

Os pais de Anisimova mudaram-se da Rússia para os EUA - tal como os pais de Maria Sharapova e Sofia Kenin, que venceram Serena Williams na terceira ronda. Mas foi para dar mais oportunidades à sua irmã mais velha, Maria, que passou a jogar ténis na Universidade da Pensilvânia.

Barty vira-se para o críquete

Barty também já foi uma jogadora júnior de topo, tal como Anisimova, mas a sua carreira parecia ter terminado quando se afastou do jogo em 2014. Tinha deixado de gostar do jogo.

Depois de ter jogado críquete profissional - continua a ser fã de críquete e a acompanhar o Campeonato do Mundo em Inglaterra - Barty regressou ao ténis em 2016.

Desde então, a sua classificação tem vindo a subir todos os anos. Mesmo que perca contra Anisimova, Barty atingirá o quarto lugar na carreira, tendo chegado a ser quinta em pares.

"Cresci como pessoa e obviamente também como jogadora", disse Barty. "Mas tive alguns momentos de partir o coração. Tive alguns momentos fantásticos. Em suma, desfrutei de cada minuto.

"Acho que isso foi o mais importante, o facto de não me ter arrependido nem um bocadinho. Senti que, quando voltei, a decisão era minha, fizemos as coisas do meu jeito e, sim, isso está rendendo dividendos."

A jogadora de 23 anos possui um jogo completo, incluindo um slice de backhand perverso, que atrapalhou adversárias mais experientes do que Anisimova.

LEIA: Como os saques por baixo do braço estão voltando ao tênis

LEIA: Osaka pode emular o domínio de Serena, diz Cash

As duas se enfrentarão pela primeira vez.

"Acho que me vou sentar com o meu treinador esta noite e tentar elaborar um plano de jogo, tentar descobrir formas de ser eficaz contra ela e de o meu ténis ser eficaz contra ela, e sair amanhã e tentar executar o melhor que puder", disse Barty.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com