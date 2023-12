Simona Halep diz ter tido um ataque de pânico durante a sua derrota no Open de França

Halep, que conquistou o seu primeiro grande título em Roland Garros em 2018, parecia ter o controlo do jogo de quinta-feira quando venceu o primeiro set e fez um break no início do segundo.

Mas a adolescente Zheng recuperou para vencer o segundo set e estabelecer uma vantagem inicial no terceiro.

Halep, que parecia estar a lutar com a respiração, chamou o treinador duas vezes no último set e acabou por perder por 6-2 2-6 1-6.

"Um pequeno ataque de pânico, digamos", disse ela à Eurosport quando lhe perguntaram o que tinha acontecido. "É uma coisa nova e eu não sabia como lidar com isso. Era difícil respirar e não estava a perceber muito bem o que estava a fazer. Foi um momento muito difícil".

Antes do Open de França, Halep disse à CNN que esteve perto de se retirar do ténis no ano passado, enquanto recuperava de uma lesão na barriga da perna e se debatia com o impacto contínuo da pandemia de Covid-19.

A tenista disse que a parceria com o treinador Patrick Mouratoglou no início deste ano "trouxe o fogo de volta", mas admitiu, após a derrota de quinta-feira, que o impacto contínuo dos últimos dois anos ainda está a cobrar o seu preço.

"Consigo perceber porque é que (o ataque de pânico) aconteceu, porque tive dois anos difíceis com lesões e muita pressão com a pandemia e outras coisas", disse.

"Por isso, provavelmente, hoje, fiquei um pouco em baixo. O meu cérebro não estava muito forte. Mas agora estou bem, e é por isso que estou a sorrir".

No Instagram, Mouratoglou reconheceu, após o jogo, que "não está a fazer um trabalho suficientemente bom" como treinador de Halep e "espera muito melhor de mim próprio".

Halep respondeu dizendo que está "pronta para mais".

A ex-número 1 do mundo recebeu elogios por falar abertamente sobre o ataque de pânico, com o comentador da Eurosport e ex-jogador Tim Henman a dizer que foi "tão corajoso e tão honesto" da sua parte discutir o que aconteceu.

"Ela está cá há muitos anos, ganhou grandes títulos e isto só mostra que pode acontecer a qualquer pessoa", disse Henman.

Zheng vai jogar na terceira ronda de um Grand Slam pela primeira vez na sua carreira quando defrontar Alizé Cornet no sábado.

A número 74 do mundo poderá então enfrentar Iga Swiatek na quarta ronda, a campeã do Open de França de 2020 que está numa série de 30 vitórias consecutivas.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com