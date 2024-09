Sima Sistani, a pessoa que adotou Ozempic, renuncia ao seu papel como CEO da WeightWatchers.

Em 2023, a empresa WeightWatchers, com 61 anos de existência, adquiriu uma plataforma virtual de saúde que conectava pacientes a profissionais médicos capazes de prescrever medicamentos para emagrecimento e diabetes, como Ozempic e Wegovy, marcando uma mudança significativa para a organização conhecida por suas reuniões presenciais e conselhos de controle de porções.

"Esses medicamentos já foram comprovados e o consenso científico evoluiu para confirmar que a obesidade é uma questão de saúde de longo prazo. Independentemente do impacto potencial em nosso negócio, é crucial ser transparente sobre esse fato. Não se trata apenas de força de vontade", explicou Sistani à CNN sobre as mudanças. "O que estamos dizendo agora é que aprendemos mais e é nossa responsabilidade melhorar, para que possamos ajudar as pessoas a se sentirem positivas e reduzir o estigma em torno das discussões sobre obesidade."

No entanto, a transformação fracassou e as ações caíram 90% ao longo do ano à medida que as pessoas optaram por usar medicamentos GLP-1 independentemente, em vez de através de empresas estabelecidas como a WeightWatchers. As ações caíram mais 4% na sexta-feira.

As ações experimentaram outra queda em fevereiro quando a investidora influente Oprah Winfrey anunciou sua saída do conselho da empresa e doou todas as suas ações ao National Museum of African American History and Culture.

Winfrey tornou-se membro do conselho em 2015 e investiu em uma participação de 10%, dando um grande impulso à relevância da empresa em dificuldades.

Tara Comonte, membro do conselho da WeightWatchers e ex-CEO do Shake Shack, assume o cargo de CEO interino imediatamente, de acordo com um comunicado emitido pela empresa. Antes de ingressar na empresa em junho de 2023, ela atuou como CEO de uma empresa de tecnologia de fertilidade.

"O histórico comprovado de Tara Comonte em guiar transformações multifuncionais e promover o crescimento, juntamente com sua compreensão abrangente de nossa missão e dedicação a nossos membros, nos dá completa confiança de que ela é a pessoa ideal para liderar a WeightWatchers através deste momento crítico e conduzir a empresa rumo ao sucesso de longo prazo", disse Thilo Semmelbauer, presidente do conselho da WeightWatchers.

A decisão de se concentrar em serviços de saúde virtuais e oferecer medicamentos GLP-1 como Ozempic e Wegovy expandiu o escopo do negócio da WeightWatchers além de suas reuniões presenciais e conselhos de controle de porções tradicionais. Apesar do significativo investimento e participação no conselho de Winfrey, sua saída e doação de ações ao National Museum of African American History and Culture teve um impacto negativo nas ações da empresa.

