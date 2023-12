Silverstone, eu amo-te": Lewis Hamilton vence o sexto Grande Prémio da Grã-Bretanha, um recorde

Parecia que o colega de equipa Valtteri Bottas iria estragar a festa para os 141.000 fãs visitantes, mas uma intervenção oportuna do safety car deu a Hamilton o primeiro lugar.

Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou um impressionante terceiro lugar após uma intensa batalha roda a roda com Max Verstappen durante toda a corrida.

A vitória coloca Hamilton 39 pontos à frente de Bottas no topo da classificação dos pilotos, depois de também ter garantido o ponto de bónus pela volta mais rápida.

Mas a tentativa de Sebastian Vettel de impedir Hamilton de ganhar um sexto título mundial está a afundar-se sem deixar rasto, depois de mais um erro lhe ter valido uma penalização de 10 segundos por um acidente com Verstappen.

Será preciso algo verdadeiramente especial de um dos outros pilotos para impedir Hamilton de conquistar outro título. O britânico tem sido absolutamente dominante nos últimos anos, vencendo 53% de todas as corridas nas últimas seis temporadas.

Todos os outros pilotos combinados nesse período ganharam 47%.

LEIA: Charles Leclerc, jovem piloto da Ferrari, sonha em ser campeão mundial

LEIA: Daniel Ricciardo - 'Eu poderia ter conquistado um título mundial aos 30 anos'

"Silverstone, eu te amo!", disse um emocionado Hamilton após a corrida. "Não consigo dizer o quanto estou orgulhoso de estar aqui hoje. Estou eternamente grato a todos os fãs que vieram. Não o poderia ter feito sem a minha equipa... Estou muito orgulhoso por fazer parte disto.

"Este é o melhor momento para qualquer atleta do mundo - levantar a bandeira como o número 1 do seu próprio país. É uma sensação incrível. Nunca fui pessoa de olhar para as estatísticas e de fazer apenas uma corrida de cada vez. Gosto da pressão que tenho.

"Ter seis anos e estar ao lado dos grandes, lembro-me de ter crescido a ver este desporto, a ver os grandes, a conhecer os grandes e até a trabalhar com os grandes. Estar agora lá em cima com eles é uma das coisas mais fixes."

Batalha com Bottas

Depois de não ter conseguido capitalizar duas das suas três pole positions anteriores esta época, Bottas revelou na conferência de imprensa de sábado que a sua partida era a parte da corrida em que mais tinha trabalhado nas últimas semanas.

Todas essas horas de treino foram utilizadas nas três curvas iniciais, quando o finlandês lutou contra um ataque agressivo de Hamilton, que estava desesperado pela sexta vitória em Silverstone.

Mas Bottas mal teve tempo para respirar antes de Hamilton estar em cima dele novamente e, desta vez, ele passou-o, embora por pouco tempo, antes de ser forçado a voltar para o segundo lugar.

LEIA: Conseguirá Lewis Hamilton ultrapassar Michael Schumacher nos livros de recordes da Fórmula 1?

Assim que a batalha pelo primeiro lugar arrefeceu, a verdadeira ação voltou à batalha pelo terceiro lugar.

Disputa pessoal

Volta após volta, curva após curva, Verstappen e Leclerc estavam a conduzir roda a roda enquanto o holandês tentava ultrapassar a Ferrari para o último lugar do pódio.

Os dois jovens de 21 anos - rivais ao longo das suas carreiras de infância no karting - estavam a dar uma aula magistral de ataque e defesa, com Leclerc a levar a melhor sobre o seu adversário por pouco.

Nenhum dos dois estava a ceder um centímetro e isso estendeu-se às boxes. Ambos entraram para uma mudança de pneus e saíram ao mesmo tempo, quase se tocaram à saída das boxes e continuaram a lutar na pista, com Leclerc a continuar a levar a melhor sobre o seu rival por pouco.

Mas esta luta parecia pessoal depois da batalha dos dois na Áustria há duas semanas. Verstappen levou a melhor, tirando agressivamente Leclerc da liderança a apenas uma volta do fim.

O inquérito pós-corrida demorou mais de três horas até ser decidido que Verstappen não tinha feito nada de errado e foi-lhe atribuída a vitória.

Má sorte, Bottas

No entanto, na 20ª volta, o piloto da Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi, tornou-se involuntariamente um protagonista deste Grande Prémio Britânico repleto de ação.

O italiano bloqueou a traseira e atirou o carro para a gravilha, forçando o safety car a entrar em ação durante as três voltas seguintes.

Hamilton aproveitou a oportunidade para ir às boxes com o resto do pelotão retido atrás do safety car e saiu para liderar o seu Grande Prémio caseiro pela primeira vez.

Foi uma reviravolta infeliz para Bottas, que tinha feito a paragem apenas duas voltas antes e, apesar de ter feito uma corrida sem falhas, mais uma vez não conseguiu converter a pole em vitória.

Antes do final da corrida, o tetracampeão mundial Vettel teve um final embaraçoso, pois está a ter uma temporada para esquecer.

O alemão estava a perseguir Verstappen na 38ª volta e travou demasiado tarde, embatendo na traseira do Red Bull.

Vettel recebeu uma penalização de 10 segundos pelo seu papel no incidente e acabou por terminar em 16º lugar.

O piloto da Ferrari encontra-se em quarto lugar na classificação dos pilotos e a 100 pontos de Hamilton.

"Estou um pouco sem fôlego", disse o britânico. "Não consigo dizer-vos o quanto estou orgulhoso por estar aqui hoje, perante o meu público.

"Há tantas bandeiras britânicas e todos os anos vejo-as e penso que nos habituamos a elas, mas parece que é a primeira vez e estou eternamente grato a todos os presentes, espero que tenham gostado do dia.

"Foi um dos melhores dias que me lembro de ter tido. Lembro-me da minha primeira vitória aqui em 2008.

"O entusiasmo, a felicidade e a alegria que senti foram exatamente os mesmos hoje. Depois de tantas corridas, seria de esperar que me habituasse, mas hoje foi tão fantástico como a primeira vitória que tive."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com