Siga o exemplo de Roger Federer para evitar lesões, diz o treinador de Serena Williams, Patrick Mouratoglou

Cinco dos 11 melhores jogadores masculinos do mundo falham o Open dos EUA

Andy Murray é o último grande nome a desistir

Patrick Mouratoglou diz que os jogadores devem gerir melhor os seus horários

Cinco dos 11 melhores jogadores masculinos do mundo vão falhar o Open dos Estados Unidos, que começou na segunda-feira, devido a lesão.

Mas quando questionado por Amanda Davies, da CNN Sport, se o calendário masculino precisava de ser alterado, Mouratoglou sugeriu que os jogadores deviam seguir o exemplo de Roger Federer e pensar melhor nos torneios em que participam.

Federer, de 36 anos e detentor de 19 títulos do Grand Slam, começou 2017 com a conquista do Open da Austrália, optando depois por não jogar o Open de França, antes de triunfar em Wimbledon.

"O facto é que, se jogam mais tempo, também têm de ser capazes de gerir melhor ou de forma diferente o seu calendário", disse Mouratoglou.

"Penso que os jogadores estão lenta mas seguramente a aprender a gerir o seu calendário e essa é a tendência - os jogadores jogam mais tempo e têm de ser capazes de evitar que se esgotem ao longo da época.

"Acho que o Roger [Federer] fez isso muito bem este ano. Ele faltou a Roland Garros, o que foi muito difícil para ele, porque é claro que é um Grand Slam e ele adoraria ter a oportunidade de o ganhar.

"Mas ele pensou: 'Se eu fizer isso, coloco-me em posição de talvez ganhar Wimbledon', e foi isso que ele fez, por isso foi muito inteligente da sua parte", acrescentou Mouratoglou.

Quebra-galho

Doze vezes campeão do Grand Slam, Novak Djokovic é outro ausente de Flushing Meadows - no mês passado, anunciou que não voltaria a jogar durante a época de 2017 devido a uma lesão de longa data no cotovelo.

Este ano, o ATP World Tour, que começou em janeiro e terminará em novembro, incluiu 62 torneios em 31 países.

Todd Ellenbecker, vice-presidente de serviços médicos da ATP, acredita que o trabalho incessante ao longo do ano é a causa da maioria das lesões no circuito.

"A maioria das lesões no ténis são classificadas como de uso excessivo... Não é uma força ou trauma em particular, mas uma sobrecarga contínua e repetida de forças menores que levam a um colapso no corpo do jogador", disse Ellenbecker à Reuters.

Este artigo foi atualizado para clarificar que Roger Federer ganhou 19 títulos de Grand Slam.

