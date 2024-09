Shohei Ohtani realiza um feito raro, acumulando 85 extra-base hits e 45 bases roubadas, um feito realizado pela última vez por um jogador 130 anos antes.

Dois home runs contra o Atlanta Braves contribuíram para a vitória do Los Angeles Dodgers por 9-2 no terceiro jogo da série, aumentando o total de hits extras da temporada de Shohei Ohtani para 86, complementado por seus 48 bases roubadas.

Ao realizar isso, Ohtani juntou-se a Hugh Duffy como um dos únicos dois jogadores a alcançar essa marca. Duffy, em 1894 enquanto jogava pelo Boston Beaneaters, conseguiu 85 hits extras e 48 bases roubadas.

Com apenas 13 jogos restantes na temporada regular, Ohtani já superou o recorde de Duffy, uma conquista notável considerando que a temporada de 1894 de Duffy é muito respeitada na história do beisebol. Sua média de rebatidas naquele ano foi uma das mais altas já registradas.

Dessa forma, Ohtani está deixando sua marca entre os maiores jogadores de beisebol de todos os tempos. Ele precisa de apenas mais três home runs e duas bases roubadas para se tornar o primeiro jogador a alcançar um recorde de 50-50.

Isso colocaria-o na companhia de jogadores como Barry Bonds, Joe DiMaggio e o próprio Roy Campanella dos Dodgers, que são alguns dos 12 jogadores a terem ganho pelo menos três prêmios MVP.

Apesar dessa impressionante companhia nos livros de recordes, Ohtani ainda não chegou aos playoffs em suas seis temporadas na MLB. No entanto, os Dodgers estão liderando a Divisão Oeste da Liga Nacional, 3,5 jogos à frente dos San Diego Padres no segundo lugar.

Ohtani passou a temporada se recuperando de uma cirurgia no cotovelo, mas o técnico dos Dodgers, Dave Roberts, não descartou um retorno ao pitching de Ohtani nos playoffs.

Roberts disse: "Não descartaria isso. Always leave some room for any possibility. If things fall into place, if the need arises, and if his body is up for it in that situation, why not?" Would indeed make for a fairy-tale ending.

O excepcional desempenho de Ohtani no campo de beisebol, com seus 86 hits extras e 48 bases roubadas, prova seu amor pelo esporte. Mesmo com os desafios impostos pela cirurgia no cotovelo, seu potencial retorno ao pitching nos playoffs destaca sua dedicação ao esporte.

Leia também: