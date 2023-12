Shohei Ohtani iguala o feito de Babe Ruth em 1919 com uma atuação de lançamento histórica em Boston

O astro dos dois lados arremessou sete entradas sem gols com 11 eliminações na vitória do Los Angeles Angels por 8 a 0 sobre o Boston Red Sox, mas foi outra façanha no jogo que fez o astro japonês seguir o caminho de uma lenda do beisebol.

Batendo em terceiro lugar e fazendo sua primeira partida como arremessador no Fenway Park - a famosa casa dos Red Sox - Ohtani se tornou o primeiro arremessador titular a bater em uma das quatro primeiras posições em um jogo no estádio desde que Babe Ruth fez isso em 20 de setembro de 1919.

Ohtani também foi bem-sucedido no bastão - fez 2 em 4 no bastão, além de um único RBI no oitavo jogo.

O técnico dos Angels, Joe Maddon, chamou as habilidades de Ohtani de "outro mundo".

"Espero que não comecem a dar isso como certo. Como se fosse uma coisa antiga", disse Maddon à imprensa. "É tão incomum. É algo de outro mundo, neste nível de jogo."

Na vitória contra o Boston, Ohtani fez 99 arremessos, o melhor da temporada, e estabeleceu o recorde da carreira em rebatidas e rebatidas erradas, com 29, sendo que o recorde anterior era de 26.

De acordo com a MLB, 29 é o segundo maior número de swings e misses na história do Angels desde 2008.

Após o jogo, o MVP da AL 2021 foi questionado sobre a experiência de vir para Fenway: "É um dos meus estádios preferidos. Eu estava ansioso para lançar aqui, e senti que deixou uma impressão muito boa em mim.

Ohtani acertou 81 dos 99 arremessos que fez, também o melhor da carreira.

"Ele é o melhor jogador da liga", disse o arremessador do Red Sox, Rich Hill. "Acho que isso é uma coisa em que todos concordam unanimemente.

"É muito especial ver alguém assim aparecer. Acho que toda a gente devia apreciar o que estamos a ver, porque é algo que não víamos há 100 anos e que podemos não voltar a ver nos próximos 100 anos."

Fonte: edition.cnn.com