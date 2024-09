'Shogun' dominou as cerimónias de premiação do Emmy, deixando uma impressão com o seu evento de tapete vermelho luxuoso.

No tapete vermelho em frente ao teatro Peacock em LA, o elenco e a equipe do espetáculo (junto com seus entes queridos) exibiram alguns dos looks mais chamativos da noite.

A frente do grupo estava Anna Sawai (como visto acima), que fez uma entrada de tirar o fôlego em um vestido vermelho personalizado da Vera Wang. Mais tarde, ela se tornou a primeira pessoa de ascendência asiática a levar para casa o Emmy de Melhor Atriz em Série de Drama.

Ela combinou seu vestido de faille de seda em formato de sereia, descrito pela marca da Wang como tendo um decote "arquitetônico", com jóias da Cartier, para quem Sawai agora serve como embaixadora da marca.

O visual foi uma homenagem ao personagem de Sawai, Lady Mariko, e foi orquestrado pelo estilista de celebridades Karla Welch. "Adoramos como eles pareciam modernos e de alguma forma que pareciam Shōgun", Welch contou à Vogue antes dos prêmios, se referindo à aliança de Cartier, brincos e pulseiras de platina e ônix da atriz. "O visual inteiro foi limpo, moderno, principesco".

O ator veterano Hiroyuki Sanada, que interpreta o personagem central, Lord Yoshii Toranaga, estava elegante em um smoking de lã azul com lapelas de seda da Dior Men. Embora sua escolha possa não ter sido tão ousada quanto algumas das outras roupas masculinas da noite, sua decisão de combinar uma camisa azul combinando e uma gravata bordada deu um toque contemporâneo a um visual clássico de smoking.

Em outro lugar, Tadanobu Asano escolheu um traje de gala preto mais tradicional. Mas foi sua esposa atriz, Kurumi Nakata, quem roubou a cena no tapete vermelho com um quimono com detalhes dourados que lembravam uma pintura histórica japonesa.

Além do elenco principal, Moeka Hoshi, que tem um papel recorrente na série, impressionou com um look da Miu Miu, irmã da gigante de luxo Prada. Seu vestido de chiffon, adornado com penas pretas e cristais, foi um destaque.

Yuko Miyamoto, que interpreta uma madama de casa de chá, estava refinada em um vestido de ombro só ricamente bordado com motivo de impressão japonesa. E Yuka Kouri, cuja personagem é uma cortesã, brilhou em um vestido de mangas compridas que desabotoava de um lado para revelar uma parte do tronco.

O elenco de "Shōgun" não foi o único a chamar a atenção.

Os criadores do show, Rachel Kondo e Justin Marks - que adaptaram o romance de James Clavell de 1975 para a tela pequena - também se juntaram à diversão. Kondo usava um vestido da Christopher John Rogers, enquanto Marks optava por um smoking clássico.

Com "Shōgun" ganhando mais indicações durante a temporada de premiações - os prêmios Globo de Ouro e Screen Actors Guild ainda estão por vir - espere que muitos desses nomes se tornem regulares no tapete vermelho nos próximos meses.

