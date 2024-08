- "Sex and the City" de novo deleita fãs

Carrie Bradshaw continua a repaginar peças básicas do guarda-roupa mesmo após vinte anos, como demonstrado em "E Assim Como Aquilo...", onde Sarah Jessica Parker (59) reaparece em seu icônico papel de "Sex and the City" como a nova-iorquina fashionista. Durante as filmagens da terceira temporada, Parker usou uma blusa facilmente reconhecível que pode parecer familiar aos fãs dedicados de "SATC".

As fotos tiradas em 28 de agosto, durante as filmagens em Nova York, mostram Parker usando o conjunto. A roupa consistia em uma blusa Chanel translúcida com estampa espacial e cores vivas, como corações e a logomarca da marca. A peça lembra a blusa usada por Carrie Bradshaw na tela no episódio "Kinder, Kinder (Hot Child in the City)" de 24 de setembro de 2000, com corações e a logomarca da grife.

Novas Arranjos

Durante a série original, Carrie combinou alegremente a blusa com suas cores marcantes, como calças Capri lavanda com estampa batik, turbante turquesa, sandálias de tiras chamativas e uma bolsa rosa. Este look ousado do terceiro temporada é frequentemente incluído entre os looks mais famosos de Carrie, capturando magistralmente seu estilo distintivo.

Na adaptação atual, Parker optou por um visual menos chamativo, combinando a blusa vibrante com uma saia longa ainda satisfatoriamente roxa e sapatos amarelos.

A blusa não é a única peça da série original a receber uma nova vida pelas mãos dos criadores de "E Assim Como Aquilo...", segundo uma entrevista à revista americana "People" no lançamento de 2021. Os designers de figurino Molly Rogers e Danny Santiago revelaram suas ideias para o reboot da moda de Carrie, "O fator chave para o visual de Carrie nesta nova série é o equilíbrio entre relíquias do passado e peças mais novas e de segunda mão. Isso sempre foi a marca registrada do estilo de Carrie e não algo que ela abandonou por alguns conjuntos de designer ocasionais. Trata-se de dar nova vida a essas peças vintage ao combiná-las com peças modernas."

Não vou enrolar, esse novo conjunto é uma atualização refrescante do estilo clássico de Carrie. Apesar do passar do tempo, Carrie Bradshaw continua fiel a suas singulares e econômicas escolhas de moda.

