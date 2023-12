Serie A: Inter de Milão vence o primeiro Scudetto desde 2010 e quebra o domínio da Juventus no futebol italiano

No sábado, os golos de Christian Eriksen e Achraf Hakimi garantiram a vitória por 2-0 da Inter sobre o Crotone, uma vitória que colocou a equipa de Antonio Conte 14 pontos à frente da Atalanta no sábado.

O empate da Atalanta com o Sassuolo (1-1) garantiu ao Inter a conquista do título a quatro jornadas do fim da época, com o Scudetto a quebrar o domínio da Juventus na Serie A.

"Estamos a conseguir derrubar um reino que durava há nove anos", disse Conte aos jornalistas, referindo-se ao facto de a sua equipa ter negado à Juve o décimo título consecutivo da Serie A.

"Estamos conscientes de que podemos fazer algo extraordinário, porque o Inter não ganha um Scudetto há 11 anos e estamos a acabar com uma dinastia", acrescentou Conte, que é ex-treinador da Juve e levou os Bianconeri aos primeiros três desses nove títulos consecutivos da liga.

Quando a Juve nomeou Conte, o clube de Turim tinha terminado em sétimo lugar na Serie A, enquanto o AC Milan superou a Inter no título em 2011.

"Foram duas situações extremamente difíceis, porque entrei na Juventus depois de ter sido promovido com o Siena e... não havia uma visão e não éramos favoritos, mas vencíamos equipas fortes. A partir daí, começou um ciclo importante", disse Conte ao site do Inter, reflectindo sobre a sua passagem pela Juve.

"Ao vir para aqui, tomei a decisão mais difícil, porque muitos outros teriam encontrado motivos para se esconderem. Pus-me à prova, gosto de grandes desafios e sempre disse que sou o maior adepto dos clubes que represento.

"Não foi fácil conquistar todos os adeptos e compreendo isso, mas estou convencido de que dei sempre o meu melhor pelas equipas que treino. Envolvi-me para dar o meu melhor e estou satisfeito porque estamos a fazer algo extraordinário."

A Inter nomeou Conte, que ganhou o título da Premier League com o Chelsea em 2017, em maio de 2019.

"É um novo planeta para mim", disse Conte sobre seu tempo na Inter. "Não foi fácil, não é fácil agora e não será fácil no futuro, porque há muitas dinâmicas em jogo e as pessoas procuram criar negatividade em torno do Inter sempre que surge a mais pequena oportunidade. Seria bom que houvesse mais positividade quando se fala de nós".

A vitória do Inter em Crotone marcou a 14ª vez esta época que a equipa de Conte não sofreu golos.

"Tornámo-nos mais compactos, procuramos ajudar-nos uns aos outros como companheiros de equipa, trabalhámos para nos tornarmos um grupo vencedor e os resultados melhoraram." O defesa do Inter, Stefan de Vrij, disse ao site do clube.

"O treinador transmite-nos paixão e uma mentalidade vencedora. O grupo está unido e a forma como todos melhoraram fez-nos compreender que estávamos a caminhar na direção certa. Para nós, defesas, é um prazer trabalharmos juntos, conhecemo-nos há anos e agora sabemos como trabalhar juntos."

O Inter e a Juve foram dois dos 12 clubes que, no mês passado, anunciaram a sua intenção de romper com o atual formato de competição da UEFA e criar a sua própria Superliga Europeia, antes de o projeto ter sido rapidamente desfeito.

Numa época pouco animadora para a Juve, as esperanças do clube de Turim de se qualificar para a Liga dos Campeões podem ser arruinadas pelo Inter quando as duas equipas se defrontarem a 15 de maio.

