Sergio Aguero vai juntar-se ao FC Barcelona e o clube espanhol começa a reformular o seu plantel

Sergio Aguero vai transferir-se do Manchester City para o Barça quando o seu atual contrato expirar a 1 de julho, anunciou esta segunda-feira o clube espanhol.

O jogador de 32 anos, considerado um dos melhores jogadores da história da Premier League, assinou contrato até ao final da época de 2023, com uma cláusula de compra fixada em 100 milhões de euros (122 milhões de dólares).

A assinatura acontece dois dias depois de o Manchester City ter perdido a final da Liga dos Campeões contra o Chelsea FC.

O astro argentino postou no Instagram fotos de si mesmo vestindo uma camisola do Barcelona com a legenda: "Com o mesmo empenho e paixão de sempre, agora Barça. Viva o Barcelona".

No Barcelona, Aguero vai juntar-se ao seu colega de equipa internacional Lionel Messi, amplamente considerado um dos maiores futebolistas de todos os tempos e que é também padrinho do seu filho.

"É uma alegria imensa porque desde miúdo, e ainda mais agora com Messi, sempre pensei que o Barça é o melhor clube do mundo", disse Aguero num comunicado divulgado pelo clube na segunda-feira.

"Qualquer jogador a quem seja oferecida a oportunidade de jogar no Barça, virá a correr. Vou tentar dar o meu melhor para ajudar o clube a conquistar grandes coisas."

O Barcelona apresentou Aguero na segunda-feira ao lado do recém-eleitopresidente Joan Laporta e de outros executivos.

"Demos-te as boas-vindas com um tango, uma dança muito emocionante, tal como tu, porque sabemos que vais marcar muitos golos pelo Barça", disse Laporta no comunicado.

O Barça venceu o Athletic Bilbao na Taça do Rei em abril, mas terminou em terceiro lugar na La Liga e foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain nos oitavos de final.

Aguero chegou ao City em 2011, vindo do Atlético de Madrid, e ganhou cinco títulos da Premier League, uma Taça de Inglaterra e seis Taças da Liga.

O argentino é o melhor marcador de sempre do City, com 260 golos em 390 jogos, mas tem-se debatido com lesões nas últimas épocas, tendo feito apenas 12 jogos na Premier League na época passada, marcando quatro golos.

Ao lado de jogadores como Vincent Kompany e David Silva, Aguero ajudou a inaugurar uma nova era de sucesso para o clube, que foi apoiado por um rico investimento do Abu Dhabi United Group.

Ele será lembrado para sempre por ter marcado um gol dramático nos acréscimos contra o QPR em 2012, garantindo o primeiro título da primeira divisão do Manchester City em 44 anos.

No entanto, Aguero não conseguiu ajudar a sua equipa a conquistar a cobiçada Liga dos Campeões, tendo jogado mais de 20 minutos na derrota por 0-1 contra o Chelsea na final de sábado.

O Barcelona também anunciou a contratação gratuita do defesa do Manchester City Eric Garcia, que assinou um contrato até ao final da época 2025/26. O clube fixou a cláusula de compra do jogador em incríveis 400 milhões de euros (US$ 489 milhões).

De acordo com o advogado desportivo Daniel Geey,as cláusulas de compra são muito frequentes em Espanha e constituem um elemento obrigatório da maioria dos contratos espanhóis, embora não reflictam necessariamente o verdadeiro valor de mercado de um jogador.

"O jogador tem literalmente de 'comprar' o seu contrato pelo montante estipulado, embora, na prática, seja o clube comprador a pagar o montante através do jogador", segundo Geey.

Garcia, de 20 anos, fez parte da famosa academia do Barcelona de 2008 a 2017, quando se juntou ao Manchester City.

O espanhol, que foi incluído na equipa do seu país para o Euro 2020 ao lado dos novos companheiros de equipa Jordi Alba, Sergio Busquets e Pedri, fez apenas 12 jogos pelo City na época passada.

Ben Church e Jack Guy, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

