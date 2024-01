Sergio Agüero, estrela do Barcelona, fica de fora por três meses após "avaliação cardiológica

O argentino foi forçado a sair apenas aos 40 minutos do empate do Barcelona com o Alavés (1-1), no sábado, depois de cair no chão e segurar o peito, mas conseguiu sair do relvado sem ajuda.

O jornal espanhol Sport e a agência noticiosa EFE informaram posteriormente que Agüero tinha sofrido uma arritmia cardíaca.

"O jogador da equipa principal, Sergio Agüero, foi submetido a um processo de diagnóstico e terapêutico pelo Dr. Josep Brugada", afirmou o Barça num comunicado.

"Está indisponível para a seleção e durante os próximos três meses será avaliada a eficácia do tratamento para determinar o seu processo de recuperação.

"O argentino foi levado ao hospital para avaliação cardiológica no sábado, após o jogo Barça x Alavés, no qual o atacante do Barça se sentiu mal no primeiro tempo e foi substituído antes do intervalo por Philippe Coutinho.

"Estou bem e com bom ânimo para assumir o processo de recuperação", escreveu Agüero no Twitter. "Quero agradecer a todos por todas as mensagens de apoio e amor que tornaram o meu coração mais forte hoje."

Agüero tem lutado contra lesões desde que chegou aos Blaugrana vindo do Manchester City e só conseguiu estrear-se em outubro.

A sua ausência só irá agravar os problemas do Barça, que recentemente demitiu Ronald Koeman do cargo de treinador, após um início de época pouco auspicioso.

O Barcelona está em nono lugar na La Liga depois de 11 jogos, já a nove pontos do líder Real Sociedad, e enfrenta um grande confronto contra o Dínamo de Kiev na Liga dos Campeões na terça-feira.

O treinador interino Sergi Barjuán está desesperado pelos três pontos, uma vez que o Barcelona está em terceiro lugar no Grupo E, atrás do Bayern de Munique e do Benfica, com apenas uma vitória nos três jogos disputados até ao momento.

Eriksen em destaque

O Inter de Milão anunciou que vai autorizar Christian Eriksen a mudar-se para o estrangeiro para poder prosseguir a sua carreira futebolística.

O médio dinamarquês sofreu uma paragem cardíaca e desmaiou durante o jogo do seu país no Euro 2020 contra a Finlândia, em junho.

Recebeu tratamento que lhe salvou a vida no relvado e foi posteriormente equipado com um cardioversor desfibrilhador implantável (CDI), um pequeno dispositivo colocado sob a pele para monitorizar o ritmo cardíaco.

Está ligado ao coração com fios finos e é capaz de regular os ritmos cardíacos anormais através de choques eléctricos.

No entanto, Eriksen ainda não pode jogar futebol profissional em Itália.

"Deve-se notar que, na sequência de uma lesão grave ocorrida durante o Campeonato Europeu em junho de 2021, o jogador foi temporariamente inibido pela autoridade médica italiana da atividade esportiva na atual temporada", disse a Inter em um comunicado na semana passada.

"Embora as condições actuais do jogador não cumpram os requisitos para atingir a aptidão desportiva em Itália, o mesmo poderia ser alcançado noutros países onde o jogador poderia retomar a atividade competitiva."

Fonte: edition.cnn.com