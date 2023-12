Destaques da história

Serena Williams vence no regresso ao ténis e depois responde à pergunta sobre a isenção de uso terapêutico

Williams vence Diyas por 7-5 6-3 em Indian Wells

Não jogava em singulares desde que venceu o Open da Austrália de 2017

Williams responde a uma pergunta sobre a isenção de uso terapêutico e nega ter cometido qualquer infração

Williams venceu Diyas por 7-5 e 6-3 no deserto da Califórnia, na quinta-feira, no seu primeiro jogo de singulares desde que venceu o Open da Austrália de 2017, há 14 meses.

Os seus pensamentos viraram-se rapidamente para a filha Alexis.

"Já passou mais de um ano e uma criança", disse Williams à multidão. "Agora posso ir para casa ter com ela, por isso estou entusiasmada com isso. Muito obrigada por me apoiarem".

Williams melhorou para 3-0 contra o 53º classificado Diyas. O seu grande serviço não foi quebrado no primeiro set, mas Diyas quebrou duas vezes no segundo, embora Williams tenha vencido os últimos três jogos do concurso noturno para marcar um duelo contra Kiki Bertens, 29ª cabeça de série, numa repetição das meias-finais do Open de França de 2016.

"Definitivamente não foi fácil", disse Williams. "Já joguei contra ela várias vezes e temos sempre alguns sets apertados. Mas foi bom. Estou um pouco enferrujada.

"Mas isso não importa. Só estou aqui nesta viagem a fazer o melhor que posso."

Serena Williams vence no regresso ao ténis

Mas as perguntas feitas a Williams na conferência de imprensa após o jogo não foram apenas sobre maternidade, forehands e backhands.

Pergunta inesperada

Perguntaram-lhe sobre uma isenção de uso terapêutico retroactiva que lhe foi concedida para o Open de França de 2015, quando Williams, doente, lutou pelo título em Paris.

A AUT - para a prednisona - foi revelada em 2016 pelo Fancy Bears, um grupo de piratas informáticos que se acredita ter ligações à Rússia.

De acordo com a Clínica Mayo - uma instituição médica respeitada - a prednisona é um corticosteroide utilizado para tratar uma série de doenças diferentes.

Na sua conferência de imprensa, Williams negou qualquer irregularidade e afirmou que nunca testou positivo para uma substância proibida.

"Nunca testei positivo, sempre obtive uma autorização de utilização de substâncias proibidas, pelo que deve verificar os factos", disse Williams.

Quando o repórter contra-atacou: "Obteve uma autorização de utilização, mas foi retroactiva", respondeu Williams: "Não, não, não, não, não.

"Na verdade, não pude jogar o Open de França e não o ia jogar a não ser que tivesse uma autorização de utilização porque, se se recordarem, nesse ano eu estava incrivelmente doente

"Não sei como consegui ganhar o jogo e disse que literalmente não podia jogar a final (contra Lucie Safarova), mas preciso de uma autorização para tomar um descongestionante.

"No final do dia, é isso que acontece."

No final de quinta-feira, Williams foi mais uma vez uma vencedora em court após essa "viagem".

A americana conquistou o seu recorde de 23º título de Grand Slam em Melbourne no início da gravidez e não voltou a jogar durante o resto de 2017.

Quase morreu

Deu à luz no início de setembro através de uma cesariana de emergência e revelou à CNN que quase morreu nos dias seguintes, tendo-lhe sido diagnosticada outra embolia pulmonar - Williams teve a mesma condição em 2011 - que desencadeou complicações.

O seu ano agitado não se ficou por aqui. Williams casou-se em novembro, em Nova Orleães, com o cofundador do Reddit, Alexis Ohanian - que estava no camarote de Williams na quinta-feira - antes de voltar a entrar em court no final de dezembro para uma exibição em Abu Dhabi contra a campeã do Open de França, Jelena Ostapenko.

LER: Serena casa-se

A jogadora de 36 anos disputou o seu primeiro jogo competitivo do ano no mês passado, combinando com a irmã mais velha, Venus, em pares na competição por equipas da Fed Cup contra a Holanda.

À medida que o seu regresso a Indian Wells se aproximava, Ohanian desenhou quatro cartazes que foram colocados em Palm Springs, perto de Indian Wells.

Williams - que agora não tem ranking devido à sua inatividade - poderá encontrar-se com Venus na terceira ronda em Indian Wells. Vénus foi outra espetadora no court central na quinta-feira.

A partida de Serena contra Diyas, do Cazaquistão, marcou a primeira vez desde 1999 que ela não teve um bye na primeira rodada em Indian Wells ou Miami, os dois torneios conhecidos como a dupla do sol. São considerados os dois maiores eventos combinados fora dos majors.

Motivada

Williams disse na véspera de Indian Wells que não lhe faltava motivação, apesar de ter ganho o maior número de Grand Slams - femininos ou masculinos - na Era Aberta.

"Sempre fui uma pessoa extremamente motivada, mas o principal é que adoraria que a minha filha estivesse comigo a jogar muito bem e a jogar de forma fantástica, o que me dá alguma motivação", disse à BBC.

"Pensava que me teria retirado há seis anos, mas ainda aqui estou e estou a jogar muito bem, e penso que vou continuar a jogar bem".

Considerou Indian Wells uma boa altura para começar o seu regresso, pensando nos três Grand Slams que faltam em 2018.

Atingir 24 majors igualaria Williams a Margaret Court no que respeita ao maior número de títulos de Grand Slam alguma vez conquistados.

Visite a nossa página de ténis para mais histórias sobre ténis

"O objetivo de Serena (para este ano) será ganhar Grand Slams", disse o seu treinador, Patrick Mouratoglou, ao site oficial da WTA. "Ela sabe que o regresso pode demorar algum tempo, mas o seu nível de expetativa é elevado, como sempre.

"Faltam três Grand Slams para esta época. Esses serão os seus três principais objectivos para 2018."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com