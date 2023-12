Serena Williams e Rafael Nadal, lesionados, querem bater recordes de Grand Slam no Open da Austrália

No início da semana, um teste positivo a um funcionário de quarentena de um hotel provocou a suspensão do jogo e obrigou ao isolamento de 500 a 600 jogadores, funcionários e pessoal de apoio. Desde então, todos os jogadores testaram negativo para o vírus.

Quando o Open da Austrália começar na segunda-feira, dois jogadores terão uma oportunidade de fazer história: Serena Williams continuará a tentar igualar o recorde de 24 títulos de Grand Slam de Margaret Court, enquanto Rafael Nadal poderá ultrapassar a marca de 20 títulos de Federer.

Nenhum dos dois teve uma corrida tranquila para o primeiro Grand Slam do ano.

Nadal retirou-se da ATP Cup no início desta semana com uma rigidez na zona lombar, enquanto Williams foi forçado a abandonar a sua semifinal do Yarra Valley Classic com uma lesão no ombro direito. Ela também admitiu que a data de início mais tardia em Melbourne permitiu-lhe recuperar de um problema no tendão de Aquiles.

O ano passado foi a primeira vez desde 2006 que Williams passou um ano inteiro sem chegar a uma final de Grand Slam. Desde a sua última grande vitória no Open da Austrália de 2017, foi vice-campeã em quatro ocasiões.

"Quatro anos sem um Grand Slam é muito tempo, ainda mais para Serena do que para muitos jogadores, e definitivamente não estamos felizes com a situação", disse o treinador de Williams, Patrick Mouratoglou, a Christina Macfarlane, da CNN, no final do ano passado.

"Esperávamos melhores resultados, mas também a situação era nova e eu estou aqui a falar de ser mãe e das consequências disso.

"Fisicamente, tem sido uma luta para regressar. Demorou tempo, mais tempo do que provavelmente esperávamos, e mentalmente também. É um novo equilíbrio que temos de encontrar".

Williams estava grávida da sua filha Olympia quando ganhou o seu 23º e último título do Grand Slam em Melbourne. De acordo com Mouratoglou, a maternidade permitiu a Williams reavaliar as suas prioridades e salienta que, apesar de lutar contra as lesões, o seu desejo de vencer é mais forte do que nunca.

"O sonho de Serena, desde criança, é ganhar Grand Slams", diz ele.

"Ela dedicou toda a sua vida a ganhar Grand Slams. Veio para um court de treinos todos os dias da sua vida, dando tudo por isso. E esse é provavelmente o projeto da sua vida. E continua a sê-lo. Ela ainda sente que pode ganhar.

"Claro que ainda faltam algumas coisas. Caso contrário, ela teria ganho... Mas quando estamos na final, estamos a tocá-la, estamos tão perto dela que queremos ganhar. É isso que a motiva".

Williams vai enfrentar a número 51 do mundo, Laura Siegemund, na primeira ronda, depois de ter sido colocada na mesma metade do sorteio que as campeãs de vários Grand Slams Simona Halep e Naomi Osaka.

A número 1 do mundo e favorita da casa, Ashleigh Barty, lidera o sorteio, enquanto Sofia Kenin tentará defender o seu primeiro título de Grand Slam.

No sorteio masculino, Novak Djokovic entra como o grande favorito, na esperança de aumentar o seu recorde de oito títulos no Open da Austrália.

O 17 vezes vencedor do Grand Slam saiu vitorioso em cinco dos seus últimos nove torneios do Grand Slam e vem na sequência de um bem sucedido 2020.

Outros concorrentes incluem Dominic Thiem, que conquistou o seu primeiro grande título no US Open do ano passado, o vencedor do ATP Finals Daniil Medvedev e, claro, Nadal, cuja única vitória em Melbourne foi em 2009.

Djokovic está na mesma metade do sorteio que Thiem e o vice-campeão do US Open, Alexander Zverev, enquanto Nadal pode enfrentar desafios difíceis de Medvedev, Stefanos Tsitsipas ou Andrey Rublev.

Questionado sobre a perspetiva de bater o recorde de Federer, o espanhol manteve-se comedido.

"Já fiz muito mais do que alguma vez sonhei na minha carreira de tenista", disse Nadal a Christiane Amanpour, da CNN, na semana passada.

"Seria fantástico para mim ganhar mais uma vez. Mas sei que isso não será a chave para a minha felicidade no futuro. Não é uma pressão extra e não é uma obsessão.

"Continuo a fazer as coisas à minha maneira. Se acontecer, fantástico, mas se não acontecer, estou mais do que feliz com tudo o que me aconteceu."

Até 30.000 adeptos serão autorizados a entrar no Melbourne Park todos os dias, uma vez que a Austrália tem demonstrado sucesso no controlo do vírus com controlos fronteiriços rigorosos e confinamentos duros.

A visão de multidões sem máscaras nos jogos de aquecimento do Open da Austrália tem sido surpreendente para os adeptos do desporto habituados a ver poucos ou nenhuns espectadores presentes nos grandes eventos.

O departamento de saúde do estado de Victoria anunciou na sexta-feira que tinha registado zero casos locais de Covid-19 em 14.612 testes.

O teste positivo a um trabalhador de um hotel quebrou uma série de 28 dias sem transmissão comunitária em Victoria.

As rigorosas medidas de quarentena suscitaram controvérsia à medida que os jogadores chegavam a Melbourne; alguns foram colocados em confinamento de duas semanas nos seus quartos de hotel, na sequência de testes positivos nos seus voos, e outros foram autorizados a sair dos seus quartos durante cinco horas por dia para treinarem em bolhas de segurança biológica.

Posteriormente, os organizadores alteraram o programa de aquecimento para apoiar os 72 jogadores colocados em quarentena - alguns dos quais foram diretamente para o treino assim que o tempo de quarentena terminou.

"12:54 - FINALMENTE LIVRE de 15 dias de quarentena rigorosa e, claro, a minha primeira paragem é a Rod Laver Arena para o treino da meia-noite! escreveu a jogadora britânica Heather Watson nas redes sociais.

"Não me apetece passar mais uma noite num quarto de hotel, por isso acho que vou dormir aqui esta noite", escreveu num outro post.

Depois de um longo período de preparação, a visão dos jogos do sorteio principal finalmente a começar será sem dúvida um alívio para os jogadores e organizadores.

