Serena Williams desiste do Open da Austrália

Williams deu à luz a sua filha em setembro

Jogou um jogo de exibição em dezembro

A americana é a atual campeã do Open da Austrália

A 23 vezes vencedora de um Grand Slam regressou aos courts no Mubadala World Tennis Championship, em Abu Dhabi, no fim de semana, menos de quatro meses depois de ter sido mãe, mas a participação nesse torneio fez com que a americana parasse para pensar.

"Depois de competir em Abu Dhabi, apercebi-me que, apesar de estar muito perto, não estou onde quero estar pessoalmente", disse a jogadora de 36 anos.

"O meu treinador e a minha equipa sempre disseram: 'só vá a torneios quando estiver preparado para ir até ao fim'. Eu posso competir - mas não quero apenas competir, quero fazer muito melhor do que isso e, para o fazer, preciso de um pouco mais de tempo.

"Dito isto, e apesar de estar desiludido, decidi não competir no Open da Austrália este ano".

Quando Williams ganhou o Open da Austrália do ano passado, já estava grávida de dois meses.

"A memória do Open do ano passado é algo que levarei comigo, e Olympia e eu estamos ansiosos para voltar novamente", acrescentou Williams. "Agradeço o apoio e a compreensão dos meus fãs e de toda a gente no Open da Austrália."

Depois de ter batido o recorde da Era Aberta de Steffi Graf em janeiro passado com um sétimo título em Melbourne Park, Williams precisa de mais um título de Grand Slam para igualar o recorde de todos os tempos de Margaret Court.

Williams, atualmente na 22ª posição do ranking mundial, não é o único nome importante a desistir do Open da Austrália, que começa a 15 de janeiro.

Na quinta-feira, o antigo número 1 do mundo Andy Murray disse que não iria competir em Melbourne devido a uma lesão na anca, enquanto o antigo finalista do Open dos Estados Unidos Kei Nishikori também se retirou, dizendo que ainda não recuperou totalmente de uma lesão no pulso.

Também ainda não é certo que o hexacampeão do Open da Austrália, Novak Djokovic, vá jogar no primeiro Grand Slam do ano.

O 12 vezes vencedor do Grand Slam disse na quarta-feira que tomará uma decisão sobre a sua participação depois de participar em dois eventos de exibição na próxima semana.

