Destaques da história

Serena prepara-se para o confronto com Federer com um regresso competitivo e vitorioso

Serena Williams vence regresso competitivo

Primeiro jogo desde a derrota na final do US Open

Maria Sharapova vence na China

Mas em carreiras com mais de 20 anos, Roger Federer e Serena Williams nunca se defrontaram num jogo de competição, até ao ansiosamente aguardado confronto do dia de Ano Novo na Hopman Cup, em Perth.

Williams passou com segurança o seu primeiro encontro oficial desde a sua controversa derrota na final do Open dos Estados Unidos, com uma vitória em sets directos sobre a grega Maria Sakkari, na segunda-feira.

Apesar da vitória de Williams por 7-6 e 6-2, os Estados Unidos perderam por 2-1 para a Grécia, o que torna o confronto de terça-feira com a Suíça de Federer uma vitória obrigatória para os hexacampeões na competição de equipas mistas.

Os dois grandes nomes vão defrontar-se num jogo de pares mistos, em que Williams fará dupla com o seu colega de equipa norte-americano Frances Tiafoe e Federer com Belinda Bencic.

Partilhar o mesmo court que Federer será "como um sonho", disse Williams, de 37 anos, após a sua vitória de regresso.

"Tenho estado ansiosa por isto, é muito fixe".

Os organizadores estariam a suster a respiração quando Williams, jogando com fita adesiva nos tornozelos, recebeu tratamento no tornozelo esquerdo no final de um longo primeiro set, mas ela insistiu que era apenas causado por desconforto com os seus sapatos.

Sakkari serviu para o primeiro set, mas desperdiçou a oportunidade e, depois de a sua ilustre adversária ter vencido o tiebreak por 7-3, a vitória de Williams foi fácil, em apenas uma hora e 44 minutos.

"Estava a cometer muitos erros e pensei 'não faz mal, é o teu primeiro jogo, vai melhorar'", disse.

"Nunca é fácil (o primeiro jogo), há muitos erros que vão ser cometidos e acho que ambas nos saímos muito bem."

A difícil vitória empatou o encontro a 1-1, depois de Tiafoe ter perdido o seu jogo de singulares com Stefanos Tsitsipas, mas acabou por ser a dupla grega a levar a melhor, vencendo o jogo decisivo de pares mistos por 4-1 1-4 4-2.

Williams está a preparar-se para o Open da Austrália, no próximo mês, onde espera igualar o recorde de 24 títulos de Grand Slam de Margaret Court.

No Open dos Estados Unidos, em setembro, perdeu na final para a japonesa Naomi Osaka, num jogo ensombrado pela discussão de Williams com o árbitro Carlos Ramos, que chamou "mentiroso" e "ladrão" ao árbitro, a caminho da derrota por 6-2 e 6-4.

O Open dos Estados Unidos foi também uma desilusão para Federer, que perdeu o seu encontro dos oitavos de final com o australiano John Millman no intenso calor do Ano Novo.

O veterano maestro suíço parecia estar em boa forma quando despachou Cameron Norrie da Grã-Bretanha no domingo em sets diretos, enquanto a atual campeã Suíça venceu sua estreia na Copa Hopman por 3-0.

Federer está ansioso pelo que alguns comentadores estão a descrever como a "Batalha dos Sexos", uma referência ao famoso confronto de 1973 entre Billie-Jean King e o antigo campeão de Wimbledon Bobby Riggs.

Talvez seja um exagero, mas Federer está intrigado por enfrentar finalmente o seu colega de 37 anos, uma vez que os dois estão no topo do ténis desde o início do século.

"É muito emocionante para nós", disse ele.

"Admiro tudo o que ela tem feito dentro e fora do court. Sempre pensei como seria devolver aquele saque e ficar frente a frente com ela", acrescentou.

Entretanto, a russa Maria Sharapova também regressou às competições na segunda-feira, tendo a pentacampeã do Grand Slam derrotado a suíça Timea Bacsinszky em sets directos, por 6-2 e 7-6, num evento do WTA Tour na China.

Sharapova foi recebida por uma multidão adoradora no Shenzhen OIpen e não desiludiu com uma exibição tipicamente obstinada contra uma antiga jogadora do top 10.

Já há alguns meses que não jogava em competição", afirmou. "Acho que foi um ótimo treino para mim", acrescentou.

Sharapova vai tentar melhorar a sua forma indiferente nos Grand Slams desde o seu regresso de uma proibição de doping em abril de 2017 no Grand Slam de abertura de 2019, que começa a 14 de janeiro.

Fonte: edition.cnn.com