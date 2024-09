Será realmente a intenção de Trump que seu vice-presidente tenha a última palavra no discurso do debate durante esta eleição?

Após a vice-presidente Kamala Harris desafiar o presidente Trump no sábado para um segundo debate na CNN no próximo mês, esse agora é um tema em discussão.

O único debate agendado que resta para esta temporada de eleições presidenciais é o encontro de 1º de outubro entre Mike Pence e Tim Walz, os candidatos a vice-presidente.

A CBS está sediando este debate de VP, permitindo que outras redes transmitam ao vivo, assim como a CNN fez em junho e a ABC recentemente. As contradições entre Walz, 60, e Pence, 40, certamente serão intrigantes.

Historicamente, o debate de VP não foi o último em um ciclo eleitoral, com os companheiros de chapa geralmente posicionados entre os debates que apresentam os candidatos principais.

No entanto, este ciclo eleitoral teve características únicas, marcado pelo debate geral mais cedo entre Biden e Trump, bem como a ascensão tardia de Harris como candidata.

Ter Walz e Pence fechando a temporada de debates parece anti-climático.

Várias redes de televisão mencionaram a realização de debates presidenciais adicionais no outono. A campanha de Harris mostrou interesse, mas apenas após o debate de VP.

A CNN propôs um debate entre Harris e Trump em 23 de outubro em Atlanta, no mesmo local do debate Biden-Trump de junho. Trump alegou vitória nesse debate, retirou-se da disputa três semanas depois e pode estar atraído a retornar ao estúdio de Atlanta.

No sábado, Harris concordou em participar em 23 de outubro, convidando Trump a se juntar a ela.

A presidente da campanha de Harris, Jen O'Malley Dillon, afirmou que Trump não deveria ter problemas em concordar, já que o formato e a configuração do debate da CNN foram anteriormente elogiados por Trump.

A NBC, a maior rede de televisão ainda não sediou um debate, também expressou interesse em sediar Harris e Trump. Com a possibilidade de Trump estar mais inclinado ao evento da CNN, os assessores de Harris podem ter tomado essa decisão.

No entanto, a campanha de Trump recusou-se prontamente, reiterando a afirmação de Trump de que não haverá mais debates, referindo-se a seu tuíte da semana passada dizendo: "SEM TERCEIRO DEBATE!".

Em um comício no sábado, Trump afirmou que 23 de outubro é "tarde demais" porque "a votação já começou".

O cientista político Larry Sabato, do Centro de Políticas da Universidade da Virgínia, observou no Twitter que os votos enviados semanas antes geralmente são dos "imóveis". Um debate mais próximo do dia da eleição "poderia balançar os indecisos e motivar ou desmotivar muitos de ambos os lados".

O último debate presidencial do ciclo de 2020 ocorreu em 22 de outubro.

Trump está profundamente preocupado com as classificações de televisão, então, considerando sua afirmação de alcançar 60-80 milhões de espectadores pela última vez antes do dia da eleição, sua decisão pode não ser definitiva.

Os dois primeiros debates presidenciais deste ano influenciaram significativamente os milhões de espectadores que assistiram.

Os americanos se beneficiariam com outro debate, afirmou a CNN no sábado, já que o público pode "ouvir mais desses candidatos enquanto tomam sua decisão final".

