Será que o mundo do futebol se preocupa realmente em acabar com a homofobia?

Mas não são só as estrelas do futebol que se preocupam com a aceitação no seu mundo - os adeptos também.

Se o País de Gales se qualificar para o Campeonato do Mundo de 2022, será um sonho tornado realidade para James Brinning.

Fã de longa data da seleção nacional, Brinning não gostaria nada mais do que ver Gareth Bale, Aaron Ramsey e companhia chegarem ao maior torneio do futebol internacional.

Mas se os Dragões se encontrarem no palco mundial no próximo ano, pela primeira vez em mais de sessenta anos, Brinning enfrenta a possibilidade de não poder viajar para assistir pessoalmente a qualquer jogo da equipa - não por causa de quaisquer restrições relacionadas com o coronavírus, mas porque é homossexual e este Campeonato do Mundo vai ter lugar no Qatar, onde a homossexualidade é ilegal e punível com até três anos de prisão.

"Poder ver o País de Gales jogar no Campeonato do Mundo seria uma oportunidade única na vida", disse Brinning à CNN Sport. "Mas, sinceramente, não sei se seria capaz de ir porque não me sentiria seguro. E é muito triste pensar nisso - porque eu deveria poder fazer parte de um momento tão importante na história do futebol galês, se isso acontecer."

Em julho, os organizadores do Campeonato do Mundo de Futebol do Qatar afirmaram à CNN que não impedirão ninguém de entrar no país com base na "orientação sexual" ou em qualquer outro aspeto, incluindo a "raça, religião ou credo".

"Este Campeonato do Mundo está aberto a toda a gente".

No entanto, a decisão da FIFA de organizar o torneio num país onde os adeptos LGBTQ+ potencialmente não se sentem bem-vindos é apenas um aspeto de um problema mais vasto que o futebol enfrenta neste momento, em que os adeptos LGBTQ+ sentem que a homofobia está a aumentar no desporto e que os órgãos dirigentes do jogo não estão a fazer o suficiente para o resolver.

Em declarações à CNN, um porta-voz da FIFA afirmou "Tal como estabelecido na Estratégia de Sustentabilidade do Campeonato do Mundo da FIFA, o Qatar, enquanto país anfitrião, está plenamente consciente da sua responsabilidade de aderir às expectativas e requisitos da FIFA em matéria de direitos humanos, igualdade e não discriminação".

"O Qatar está empenhado em garantir que todos poderão desfrutar do torneio num ambiente seguro e acolhedor, em construir pontes de compreensão cultural e em criar uma experiência inclusiva para todos os participantes, assistentes e comunidades locais, incluindo da comunidade LGBTIQ+", acrescentou o porta-voz.

"A FIFA está confiante de que todas as medidas necessárias estarão em vigor para que os adeptos e aliados LGBTIQ+ possam desfrutar do torneio num ambiente acolhedor e seguro, tal como todos os outros."

As preocupações de Brinning não se limitam apenas à ocasião mais prestigiada do futebol.

Os adeptos LGBTQ+, diz ele, vêem-se muitas vezes obrigados a pesquisar quais são as atitudes em relação às pessoas LGBTQ+ em determinados países quando se realizam eventos como o Euro, a Liga Europa e a Liga dos Campeões, antes de viajarem para o estrangeiro para apoiar as suas equipas - só para saberem se estarão seguros para pisar os estádios.

No Reino Unido, Brinning refere também a experiência profundamente desanimadora de ouvir cânticos homofóbicos entoados por outros adeptos do mesmo clube.

"Lembro-me de ver o Spurs[Tottenham Hotspur] jogar contra o Chelsea na Taça de Inglaterra e estava tão entusiasmado", recorda Brinning. "Depois, surgiu o conhecido cântico 'Rent Boy' e fiquei muito desiludido, não só por ter de ouvir linguagem homofóbica, mas porque vinha de outros adeptos dos Spurs.

"Isso tira-nos a camaradagem que é suposto partilharmos com os nossos colegas adeptos."

O cântico a que Brinning se refere é uma canção depreciativa que é considerada profundamente ofensiva para a comunidade LGBTQ+ e que tem sido utilizada há anos para gozar com o Chelsea.

Numa declaração sobre o tema dos abusos discriminatórios no início da nova época, o diretor executivo da Premier League, Richard Masters, afirmou "Penso que deixámos bem claro que a luta contra a discriminação é uma prioridade para a Premier League, tal como para todos os nossos clubes.

"Introduzimos uma proibição a nível de toda a liga, pelo que, se for apanhado, será banido não só do seu próprio clube, mas também de todos os outros clubes da Premier League [...] e, com o regresso dos adeptos, estamos a trabalhar com os comissários de estádio para os ajudar a lidar com algumas destas questões, caso surjam."

Masters disse ainda que a Premier League está "a trabalhar com grupos de adeptos, com os adeptos, para ajudar a financiar alguma educação dos adeptos, para que as pessoas possam compreender plenamente o impacto do abuso discriminatório".

De acordo com a Lei das Infracções ao Futebol - introduzida pela primeira vez no Reino Unido em 1991 - não há qualquer referência a cânticos homofóbicos ou à utilização de linguagem homofóbica nos estádios como infracções. Mesmo na secção da lei que considera uma ofensa a participação em cânticos de natureza "incidente", não há qualquer referência específica à linguagem homofóbica ou à homofobia como comportamento "indecente".

Os órgãos dirigentes do futebol estão realmente a tentar erradicar a homofobia?

Em agosto, a Associação de Futebolistas Profissionais - um sindicato de antigos e actuais futebolistas das ligas inglesas - divulgou uma análise dos abusos online dirigidos a jogadores de futebol entre setembro de 2020 e maio de 2021.

A análise revelou que quase um terço de todos os abusos dirigidos aos jogadores eram homofóbicos.

Em dezembro de 2020, este tipo específico de abuso atingiu um pico - no mesmo mês em que a campanha Rainbow Laces, dedicada a mostrar apoio à comunidade LGBTQ+ no desporto, decorre em todo o futebol inglês.

A análise da PFA surgiu apenas um mês depois do fim do Euro 2020 - uma competição que, apesar de toda a alegria que trouxe, também serviu, por vezes, como local de discriminação contra os adeptos de futebol LGBTQ+.

A 23 de junho, a Alemanha defrontou a Hungria num jogo que foi revestido de uma atmosfera de tensão e de profundo desconforto, uma vez que os activistas LGBTQ+ deixaram claras as suas preocupações por não se sentirem especialmente bem-vindos ao confronto.

Antes do jogo, os adeptos LGBTQ+, aliados e funcionários alemães, incluindo o presidente da Câmara de Munique, Dieter Reiter, apresentaram um pedido à UEFA - o organismo que rege o futebol europeu - para que fosse autorizada a iluminação da Allianz Arena com as cores do arco-íris.

O pedido foi feito em solidariedade com a comunidade LGBTQ+ da Hungria, na sequência da introdução, no verão, de legislação no país que proíbe qualquer material nas escolas que as autoridades considerem "promover" a homossexualidade ou a mudança de género.

A legislação faz parte de uma série de políticas de divisão defendidas pelo líder húngaro Victor Orban, um nacionalista de linha dura que já se insurgiu contra as pessoas LGBTQ e os imigrantes. "Não se trata de homossexuais, trata-se das crianças e dos pais", disse Orban em junho a propósito da legislação."

A UEFA recusou o pedido de Reiter e emitiu um comunicado afirmando que a decisão se devia ao "contexto político", recordando que o organismo é uma "organização política e religiosamente neutra".

Mas a recusa da UEFA em autorizar um ato tão benigno como iluminar um estádio com as cores da bandeira do arco-íris não só deixou uma série de adeptos de futebol LGBTQ+ a sentirem-se postos de lado e descartados - como também levantou ainda mais a questão de saber o que é que exatamente os órgãos dirigentes do futebol estão a fazer para proteger e dar poder aos amantes do jogo que não são heterossexuais ou cisgénero.

Tudo isto levou os adeptos de futebol, os clubes e os jogadores LGBTQ+ a perguntarem-se: Será que o mundo do futebol se preocupa em erradicar a homofobia do jogo?

Lou Englefield, Diretor da Pride Sports e um dos principais responsáveis pela campanha global " Futebol contra a Homofobia ", considera que os organismos que regem o futebol poderiam fazer muito mais para combater este tipo de discriminação.

"Este ano, a UEFA licenciou o Campeonato da Europa [o Euro] em países que proíbem manifestações de orgulho e solidariedade LGBTQ+", disse à CNN Sport.

"E depois não apoiaram a comunidade quando foi preciso e permitiram que nações que estão a fomentar cada vez mais sentimentos homofóbicos se revoltassem. E isto opôs-se diretamente aos princípios da UEFA de proteção e defesa dos direitos humanos".

Englefield salienta que existe uma dúvida entre os adeptos de futebol LGBTQ+ sobre se têm ou não uma voz na governação do desporto, uma vez que as suas preocupações sobre a presença de hostilidade e homofobia no jogo não são frequentemente abordadas:

"Antes do Euro, por exemplo, várias organizações e iniciativas de futebol LGBTQ+ enviaram uma carta à UEFA para expressar as nossas preocupações sobre a retórica e os ambientes homofóbicos que poderiam ser encontrados em algumas das nações anfitriãs", disse Englefield.

"E nunca recebemos uma resposta. Até hoje, ainda não recebemos qualquer confirmação da carta."

A CNN contactou a UEFA para comentar o assunto, mas não obteve resposta.

Para Englefield, a falta de resposta da UEFA a esta carta indica um "fracasso" da sua parte na proteção dos adeptos LGBTQ+.

"Sabemos que há complicações quando se trata de acolher grandes eventos futebolísticos em países com legislação e atitudes próprias em relação aos direitos LGBTQ+", afirmou.

"Mas há formas de lidar com a homofobia sancionada pelo Estado que algumas nações perpetuam - e a UEFA não lidou bem com isso durante o Euro 2020. De forma alguma".

Quanto às formas de lidar com a tarefa de garantir que os adeptos de futebol LGBTQ+ se sintam seguros e bem-vindos em jogos realizados em ambientes que são palco de uma homofobia rigorosa, Englefield é rápido a sugerir o que a UEFA e a FIFA poderiam e deveriam fazer.

Quando o último Campeonato do Mundo se realizou na Rússia, por exemplo, a FARE - a rede anti-discriminação para o futebol na Europa e noutros países - utilizou dois locais, um em São Petersburgo e outro em Moscovo, chamados "Casas da Diversidade", explicou.

"Nessas casas foram organizados workshops e exibidos filmes informativos destinados a encorajar a solidariedade com as pessoas LGBTQ+ e a sensibilizar para a situação difícil que as pessoas LGBTQ+ enfrentam frequentemente na Rússia".

"Esta foi uma forma tão impactante de prestar apoio aos adeptos de futebol LGBTQ+ - não nos obrigou a boicotar o torneio, mas, em vez disso, criou espaços seguros para nós e encorajou outros a aprender mais sobre a nossa comunidade, as nossas lutas e o nosso orgulho", afirmou.

"Permitiu-nos utilizar o torneio para realçar o facto de as pessoas LGBTQ+ existirem no futebol e para encorajar a aliança."

Englefield ficou desapontada com o facto de, quando os jogos do Euro 2020 se realizaram em nações onde o sentimento homofóbico pode ser encontrado em quase todos os cantos, não ter havido "Casas da Diversidade" semelhantes ou iniciativas concebidas para apoiar os adeptos de futebol LGBTQ+ estabelecidas pela UEFA.

O futebol tem de evoluir para incluir as minorias - ou o jogo morrerá

Rory Magrath é Professor de Sociologia na Solent University, em Southampton, cujo trabalho gira em torno da identidade LGBTQ+ no futebol, da aceitação da homossexualidade entre os adeptos de futebol, da política anti-discriminação e da representação nos meios de comunicação social desportivos.

"Embora tenha havido um aumento da visibilidade LGBTQ+ no futebol ao longo da última década, com o lançamento da campanha Rainbow Laces e com jogadores importantes como Harry Kane e Jordan Henderson a usarem braçadeiras arco-íris durante o mês do Orgulho, isso ainda não é suficiente", afirmou Magrath

"A campanha Rainbow Laces dura apenas algumas semanas no início da época, e depois? Os jogadores não estão a usar braçadeiras arco-íris durante todo o ano. O que é que acontece à visibilidade dos adeptos de futebol LGBTQ+ quando não é o Pride?

Magrath considera que se deve fazer mais para combater a homofobia no desporto em todas as alturas do ano e não apenas quando celebramos a comunidade em determinados meses.

Diz que o problema reside, em parte, noutro dos principais organismos que regem o futebol e na sua tendência para "reagir" às questões sociais, em vez de as liderar.

"A FA [Associação de Futebol - responsável pela supervisão do futebol inglês] é tipicamente reactiva em vez de proactiva quando se trata de confrontar a homofobia", disse Magrath à CNN Sport.

"Embora tenhamos assistido a um aumento da visibilidade nos últimos anos, isso resultou de pressões externas e de campanhas de grupos de apoiantes LGBTQ+ liderados por adeptos de clubes a que a FA respondeu - e não de iniciativas internas."

Num comunicado, um porta-voz da FA disse à CNN:

"A FA opõe-se firmemente a todas as formas de preconceito e está empenhada em combater a homofobia, a bifobia e a transfobia a todos os níveis do futebol inglês [...] esforça-se por garantir que o futebol a todos os níveis seja um ambiente acolhedor, inclusivo e seguro para todos".

A FA também referiu especificamente o tema da visibilidade LGBTQ+ no Euro 2020.

"Acreditamos que os modelos e os aliados são fundamentais para aumentar a visibilidade e orgulhamo-nos de nos aliarmos às comunidades LGBTQ+ de todo o mundo durante o jogo da Inglaterra no UEFA EURO 2020 contra a Alemanha este verão", lê-se no comunicado.

"Damos as boas-vindas à bandeira do Orgulho em todos os jogos da Inglaterra no Estádio de Wembley e continuamos a mostrar apoio ao grupo de adeptos Three Lions Pride, ao mesmo tempo que oferecemos programas de modelo e de aliança aos nossos funcionários, em parceria com a Stonewall."

Fora do futebol inglês, Magrath considera que, ao escolherem organizar competições importantes em países que punem as relações e os actos entre pessoas do mesmo sexo, a FIFA e a UEFA estão a enviar mensagens contraditórias aos adeptos de futebol LGBTQ+.

"Por um lado, os adeptos vêem jogadores de renome com braçadeiras arco-íris, o que os faz pensar que há lugar para eles no futebol", afirmou Magrath. "E, por outro lado, o próximo Campeonato do Mundo vai realizar-se no Qatar, onde os adeptos LGBTQ+ sabem que enfrentam consequências se se expressarem em público enquanto lá estiverem".

Magrath considera que a UEFA e a FIFA não estão devidamente solidárias com os adeptos de futebol LGBTQ+, argumentando, como fizeram durante o jogo do Euro 2020 entre a Alemanha e a Hungria, que não querem fazer parte de quaisquer "actos ou declarações políticas" - o que lhes permite evitar tomar medidas importantes contra a homofobia sancionada pelo Estado que se infiltra no futebol.

"Quando não fazem demonstrações de apoio à comunidade, como quando se recusam a iluminar a Allianz Arena com as cores do arco-íris, estão a tentar despolitizar o futebol", afirmou Magrath. "Como se nunca tivesse havido política no desporto!"

Ao longo da sua investigação, Magrath descobriu que, embora muitos adeptos LGBTQ+ sintam que o futebol se está a tornar inclusivo, quase todos aqueles com quem falou continuam a achar que o futebol não é um espaço acolhedor para eles.

E, à medida que os órgãos dirigentes mais influentes do desporto são acusados de não mostrarem apoio à comunidade quando este é mais necessário, a homofobia continua a ser uma constante no futebol.

"Os adeptos continuam a sentir que têm de mostrar um comportamento heteromasculino para se integrarem", afirma Magrath. "Apesar das mudanças positivas de atitude a que temos assistido nos últimos anos, existe uma disparidade entre as percepções da visibilidade LGBTQ+ no futebol e as experiências dos próprios adeptos."

Enquanto as instituições mais poderosas do futebol se deparam com sugestões de que são indiferentes à homofobia que existe tão claramente no desporto, Magrath adverte que - a menos que sejam tomadas medidas sérias para resolver o problema - o jogo corre o risco de se extinguir no futuro.

"O futebol tem de evoluir para incluir as minorias e os adeptos LGBTQ+ - se não o fizer, perde esses adeptos para sempre e exclui um grande número de pessoas", afirmou Magrath.

"Se não melhorarmos a cultura do futebol para o tornar um espaço seguro - e se os órgãos dirigentes não fizerem o suficiente para o garantir - então o jogo morrerá."

